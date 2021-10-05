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Вместо одного немецкого автостроителя впредь будут два: Mercedes-Benz и Daimler Truck. Почему так решили акционеры и что это означает для совместного предприятия с КАМАЗ?
Возможный рост пошлин США на импорт на 25 процентов не остановит американских покупателей дорогих немецких автомобилей, считает профессор Фердинанд Дуденхёффер.
На "дизельном саммите" в Берлине немецкие политики и автоконцерны будут решать, что делать с технологией, которую многие считают уже обреченной.
В Германии ускоряется падение спроса на новые и подержанные легковые машины с дизельными моторами. Об этом свидетельствуют статданные и опросы автодилеров.
Из-за переориентации автопрома на выпуск электромобилей в Германии окажутся не у дел десятки тысяч моторостроителей и их поставщики. Эксперты требуют срочных контрмер.
Разгоревшийся по вине Volkswagen "выхлопной скандал" вызвал бурные дискуссии о перспективах дизельной технологии, за которую всеми силами держится немецкий автопром.
Opel принял решение закрыть свой завод в России. В интервью DW Фердинанд Дуденхёффер объяснил причины этого решения крупного автоконцерна и оценил состояние российского авторынка.
По оценкам Центра автомобильных исследований CAR, до 2017 года только из-за снижения спроса прибыль немецких автопроизводителей на российском рынке уменьшится на 600 миллионов евро.
Автомобильный рынок Европы после длительного кризиса вновь начал расти. Наибольшие основания для оптимизма - у немецких производителей легковых машин премиум-класса.
Фердинанд Дуденхёффер уверен, что через 2-3 года Россия станет крупнейшим авторынком Европы. Для Китая она - трамплин на европейский рынок, заявил Дуденхёффер в интервью DW.
Эксперты дружно хвалят машины, работающие на "самом экономичном и экологичном топливе", но немцы их долго игнорировали. Однако теперь автостроители резко расширили предложение.
Чтобы обойти своего главного конкурента, крупнейшему автопроизводителю Европы необходимо потеснить японского гиганта на его традиционных рынках в Азии и США, а также обогнать его в сфере экологичных автомобилей.
Немецкие автомобили марки Mercedes-Benz, теряют лидирующие позиции на мировом рынке машин премиум-класса. Одна из причин этого - сильная конкуренция со стороны Audi и BMW.
Профессор немецкого университета и известный специалист в области автомобилестроения Фердинанд Дуденхёффер назвал сомнения Брюсселя в законности сделки с Opel "непонятными" и призвал не откладывать подписание договора.
Немецкие политики, эксперты и экономисты убеждены в том, что Opel должен расстаться с GM. Тем временем руководство GM опасается, что продажа немецкой компании приведет к появлению конкурента в России.
Сбербанк и ГАЗ нужны компании Opel, чтобы закрепиться на рынках России и СНГ, уверен самый известный в Германии эксперт в автомобильной области Фердинанд Дуденхёффер.
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