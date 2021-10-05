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Фердинанд Дуденхёффер

Die Zentrale der Daimler AG ist durch eine Flagge zu sehen, auf der der Mercedes-Stern abgebildet ist. (zu dpa Daimler macht im Corona-Jahr 2020 deutlich mehr Gewinn als zuvor

Раздел Daimler AG: почему разъезжаются легковые и грузовые "Мерседесы" 05.10.2021

Вместо одного немецкого автостроителя впредь будут два: Mercedes-Benz и Daimler Truck. Почему так решили акционеры и что это означает для совместного предприятия с КАМАЗ?
Mercedes Benz C 250 | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эксперт не ждет последствий для автопрома ФРГ от штрафных пошлин США 17.02.2019

Возможный рост пошлин США на импорт на 25 процентов не остановит американских покупателей дорогих немецких автомобилей, считает профессор Фердинанд Дуденхёффер.
ILLUSTRATION - Eine Zapfpistole fuer Dieselkraftstoff, aufgenommen am 01.06.2017 in Wolfsburg (Niedersachsen). | Verwendung weltweit

Как спасти дизель и нужно ли это делать? 02.08.2017

На "дизельном саммите" в Берлине немецкие политики и автоконцерны будут решать, что делать с технологией, которую многие считают уже обреченной.

26.12.2015, VW-Motor und Automodell, Auto, Automodell, VW, Volkswagen, Tiguan, TDI, Diesel, Schadstoffe, Emmission, Manipulation, Software, Motor 26 12 2015 VW Engine and Car model Car Car model VW Volkswagen Tiguan TDI Diesel Pollutants Emission Manipulation Software Engine

Немцы начинают отказываться от дизеля 07.06.2017

В Германии ускоряется падение спроса на новые и подержанные легковые машины с дизельными моторами. Об этом свидетельствуют статданные и опросы автодилеров.
Im Chemnitzer Volkswagen-Motorenwerk werden am Freitag (04.02.2005) von Carmen Karstaedt (l) und Anett Pohl 140-PS-Dieselmotoren gefertigt. Am selben Tag lief der siebenmillionste am Standort Chemnitz gefertigte VW-Motor vom Band und eine neue Fertigungslinie für Dieselmotoren wurde in Betrieb genommen. Bereits 1988 wurde eine Fertigungsanlage für Viertakt-Motoren installiert. Heute arbeiten in dem Werk 800 Beschäftigte. Foto: Wolfgang Thieme +++(c) dpa - Report+++

Электромобили - это будущее, но они уничтожают рабочие места 22.11.2016

Из-за переориентации автопрома на выпуск электромобилей в Германии окажутся не у дел десятки тысяч моторостроителей и их поставщики. Эксперты требуют срочных контрмер.
29.02.2016 ***** Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen (VW), steht am 29.02.2016 beim Volkswagen-Konzernabend an einem VW Phideon. Die Veranstaltung findet vor Beginn des ersten Pressetages beim Autosalon Genf statt. Foto: Uli Deck/dpa © picture-alliance/dpa/U. Deck

Женевский автосалон: дизель пока держит удар 03.03.2016

Разгоревшийся по вине Volkswagen "выхлопной скандал" вызвал бурные дискуссии о перспективах дизельной технологии, за которую всеми силами держится немецкий автопром.
27.09.2007 ARCHIV - Ein Monteur steht am 27.09.2007 in der Produktion des Opel Antara im General Motors Corporations Werk Arsenal in Sankt Petersburg am Fließband. Das GM-Fahrzeugwerk in Sankt Petersburg wird stillgelegt, schon zur Jahresmitte 2015 soll das letzte Auto dort vom Band rollen. Foto: Yuri Belinsky/Tass/dpa (zu dpa GM zieht die Reißleine: Marke Opel verlässt Russland vom 18.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Немецкий эксперт: Происходящее на российском авторынке - трагедия 20.03.2015

Opel принял решение закрыть свой завод в России. В интервью DW Фердинанд Дуденхёффер объяснил причины этого решения крупного автоконцерна и оценил состояние российского авторынка.
Wochenrückblick KW 01 2012 ARCHIV - Fabrikneue Autos mehrerer Fabrikate stehen im Hafen in Hamburg (Archivbild vom 14.08.2009). Der deutsche Automarkt steuert ungeachtet aller Krisen auf ein erfolgreiches Jahr zu. Im Oktober wurden nach Angaben des Importeursverbandes VDIK 258 000 Personenwagen neu zugelassen - ein Plus von knapp einem Prozent zum Vorjahresmonat. Arbeitstagbereinigt betrage das Plus 6 Prozent, rechnete der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK/Bad Homburg) am Mittwoch (02.11.2011) vor. Von Januar bis Ende Oktober 2011 liege der Pkw-Markt mit 2,66 Millionen Neuzulassungen mit 9,8 Prozent im Plus. Foto: Maurizio Gambarini dpa (zu dpa 0550 am 02.11.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Эксперт: Немецких автопроизводителей ожидает потеря прибыли в России 23.12.2014

По оценкам Центра автомобильных исследований CAR, до 2017 года только из-за снижения спроса прибыль немецких автопроизводителей на российском рынке уменьшится на 600 миллионов евро.
Hallenübersicht beim Volkswagen Konzernabend am 03.03.2014 in der Halle Espace Secheron in Genf. Dieser findet am Vorabend des ersten Pressetages vom Genfer Autosalon statt. Foto: Uli Deck/dpa

Женевский автосалон: у автопрома улучшилось настроение 05.03.2014

Автомобильный рынок Европы после длительного кризиса вновь начал расти. Наибольшие основания для оптимизма - у немецких производителей легковых машин премиум-класса.
Cars are blocked in a traffic jam in the center of Moscow on February 29, 2012. Russian Prime Minister Vladimir Putin is widely expected to win the March 4 presidential elections, replacing outgoing Dmitry Medvedev. Putin accused Russia's opposition on February 29 of plotting post-election violence and looking for a 'sacrificial victim' whose death could then be blamed on the government. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Немецкий эксперт: Россия для китайских автопроизводителей - трамплин в Европу 10.02.2014

Фердинанд Дуденхёффер уверен, что через 2-3 года Россия станет крупнейшим авторынком Европы. Для Китая она - трамплин на европейский рынок, заявил Дуденхёффер в интервью DW.
Hinweisschild auf eine Tankstelle für Erdgasfahrzeuge (CNG) Als Quelle bitte angeben: erdgas mobil / Danny Kurz Photography Das Foto wurde uns unentgeltlich von erdas mobil e.V. zur Verfügung gestellt (s. Mail unten) mit einer Klarstellung: Die Russische Redaktion hat für einen Beitrag aus unserem Archiv ein Foto mit der Aufschrift Autogas verwendet. Autogas (LPG) ist aber ein ganz anderer Kraftstoff als Erdgas (CNG). Mit dem Flüssiggas LPG fahren hauptsächlich schwere Laster, mit Erdgas - all die PKW von VW, Skoda, Audi, Fiat, die zur Zeit auf den Markt kommen.

Газовые автомобили в Германии: бурный рост в маленькой нише 19.07.2013

Эксперты дружно хвалят машины, работающие на "самом экономичном и экологичном топливе", но немцы их долго игнорировали. Однако теперь автостроители резко расширили предложение.
12.01.2010 DW-TV Journal Detroit Auto Show Journalists gather after Volkswagen introduces the New Concept Coupe hybrid at the North American International Auto Show Monday, Jan. 11, 2010, in Detroit. (AP Photo/Paul Sancya)

Без боя Toyota не уступит мировое лидерство концерну Volkswagen 12.01.2010

Чтобы обойти своего главного конкурента, крупнейшему автопроизводителю Европы необходимо потеснить японского гиганта на его традиционных рынках в Азии и США, а также обогнать его в сфере экологичных автомобилей.
Dunkle Wolken umgeben am Dienstag, 28. April 2009, den Mercedes Stern auf dem Dach der Mercedes Niederlassung der Daimler AG in Stuttgart. Der Autobauer Daimler ist im ersten Quartal mit einem Ebit von Minus 1,426 Mrd. Euro in die roten Zahlen gerutscht und will mit einem Sparprogramm gegensteuern. (AP Photo/Daniel Maurer)----- Dark clouds surround the Mercedes emblem on the roof of the Mercedes-Benz branch of the Daimler AG in Stuttgart, Germany, Tuesday, April 28, 2009. German automaker Daimler AG on Tuesday reported a first quarter 2009 loss. (AP Photo/Daniel Maurer)

Прогноз экспертов: Audi впервые обгонит Mercedes по продажам 19.10.2009

Немецкие автомобили марки Mercedes-Benz, теряют лидирующие позиции на мировом рынке машин премиум-класса. Одна из причин этого - сильная конкуренция со стороны Audi и BMW.
Prof. Dr. Ferdinand DUDENHOEFFER, Deutschland, Automobil-Experte, Autoexperte, Gruender und Direktor des CAR - Center Automotive Research, Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen, Halbfigur, ernst, am 13.05.2009 in Duisburg;

Немецкий автомобильный эксперт призывает не задерживать сделку с Opel 18.10.2009

Профессор немецкого университета и известный специалист в области автомобилестроения Фердинанд Дуденхёффер назвал сомнения Брюсселя в законности сделки с Opel "непонятными" и призвал не откладывать подписание договора.
Eine Uhr vor dem Opel Werke in Bochum zeigt am Donnerstag, 14.Okt.2004 fuenf vor Zwoelf, waehrend die andere Uhr, rechts, bereits nach Zwoelf anzeigt. Die Opel-Mutter General Motors plant in Europa ein massives Sanierungsprogramm. Geplant ist die Senkung der Strukturkosten um jaehrlich 500 Millionen Euro bis 2006, wie am Donnerstag aus Unternehmenskreisen in Ruesselsheim verlautete. Dies bedinge den Abbau von 12.000 Arbeitsplaetzen in den kommenden zwei Jahren in den europaeischen Standorten. (AP Photo/Frank Augstein) --A watch in fdront of the Opel plant in Bochum, Germany, on Thursday, Oct 14, 2004. GM Europe announced Thursday that it plans to cut 12.000 jobs on the continent by the end of 2006. (AP Photo/Frank Augstein)

Эксперт: Остаться в составе GM для Opel - медленная смерть 06.09.2009

Немецкие политики, эксперты и экономисты убеждены в том, что Opel должен расстаться с GM. Тем временем руководство GM опасается, что продажа немецкой компании приведет к появлению конкурента в России.
ARCHIV - Ein T-Shirt mit dem Opel-Logo trägt ein Arbeiter, der am 31.03.2009 im Opel-Werk in Rüsselsheim während der Montage des Insignia kritisch die Absperrmaßnahmen zum Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Augenschein nimmt. Der angeschlagene Autobauer Opel steht vor einer Übernahme durch Fiat. Das sagte der Opel- Gesamtbetriebsratsvorsitzende Klaus Franz der Deutschen Presse-Agentur dpa am Donnerstag (23.04.2009) und bestätigte damit einen Bericht von «Spiegel-Online». Die Arbeitnehmer lehnen den Einstieg der Italiener ab. Foto: Boris Roessler dpa/lhe +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий автоэксперт: Opel может завоевать 10 процентов рынка в России 27.05.2009

Сбербанк и ГАЗ нужны компании Opel, чтобы закрепиться на рынках России и СНГ, уверен самый известный в Германии эксперт в автомобильной области Фердинанд Дуденхёффер.
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