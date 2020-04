Фейки о COVID-19: Китай начал применять тактику России

Чем шире пандемия COVID-19, тем все громче звучат обвинения ЕС и других стран Запада в адрес России и Китая, распространяющих, мол, все больше фейков, связанных с коронавирусом. Один из интернет-ресурсов, на которых можно отслеживать сообщения из России - Hamilton 2.0. По инициативе "Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States, GMF) эту платформу ведет "Альянс по защите демократии" (Alliance for Securing Democracy, ASD).

В отличие от рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям "Восток", созданной для разоблачения дезинформации в российских и зарубежных прокремлевских СМИ, Hamilton 2.0 отслеживает сообщения только государственных чиновников и медиа. С апреля платформа включает и информацию из Китая. В "Альянсе по защите демократии" заметили, что с началом пандемии коронавируса Китай начал использовать российский опыт манипуляции информацией. О новой тактике Пекина в интервью DW рассказала брюссельский эксперт ASD Кристине Берзиня.

- Deutsche Welle: Какой была китайская пропаганда ранее?

- Кристине Берзиня: Китай обычно пытается представить себя в положительном свете. Мы видели много информационных кампаний, цель которых - показать, что Китай - дружелюбная страна, готовая помогать, что инвестиции китайских компаний и сотрудничество с Китаем в инфраструктурных проектах являются взаимовыгодными.

Кристине Берзиня

Параллельно пресекалась критическая информация о Китае. Например, в прошлом году мы видели, как сотрудник американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступил в поддержку протестов в Гонконге. Это вызвало негативную реакцию в Пекина, и трансляция игр была запрещена. А Китай - важный рынок для НБА.

- А что изменилось теперь?

- С началом корона-кризиса мы заметили отклонение от прежней линии. Китай начал выдавать противоречивую информацию и сеять путаницу, например, в отношении происхождения вируса SARS-CoV-2. Такими были и прежние российские кампании дезинформации. Идея состоит в том, чтобы поставить под сомнение само существование правды. Как в случае с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании и сбитым Боингом MH17 над Украиной, выдвигаются как можно больше всевозможных порой взаимоисключающих версий происшедшего. Цель - максимально запутать людей, создать у них впечатление, что правды вообще не существует. Это традиционная российская тактика, которую Китай взял на вооружение в контексте коронавируса.

- Вы могли бы привести примеры?

- Начиная с марта, поступают сообщения либо официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, либо финансируемых государством СМИ о возможных источниках коронавируса. Похоже, что одна из целей - опровергнуть информацию о якобы китайском происхождении вируса. Так, Чжао Лицзянь растиражировал конспирологическую теорию, согласно которой вирус изобрели в США.

В российских источниках также появлялась дезинформация о том, что коронавирус - это биологическое оружие США. Есть определенное сходство. Но в китайском случае фейки распространяет официальный представитель МИД, причем, советует такой информацией делиться, что не преминули сделать многие китайские послы и официальные сайты.

- Вы говорили о взаимоисключающих версиях …

- Вот пример: финансируемое китайским государством СМИ CGTN распространило видеоролик с доктором из Италии, в котором содержится намек на итальянское происхождение необычной пневмонии COVID-19. Версии, что вирус произошел из США и из Италии противоречат друг другу. Но они предлагают альтернативные теории, мешающие установить правду. И это то, что мы называем российской тактикой.

- Российские государственные СМИ Sputnik и RT (Russia Today) в последние несколько недель активно критикуют ЕС за то, что он якобы не помог Италии в борьбе с пандемией, тогда как Россия помогла . Поступает ли так и Пекин?

- Китайские чиновники и государственные медиа также критикуют США и ЕС, обвиняют в некомпетентности в противодействии пандемии и уделяют большое внимание теме недостаточного сотрудничества и отсутствия солидарности внутри ЕС. И для Китая, и для России важно ослабить Евросоюз и Соединенные Штаты. В этом подход Китая также становится все более российским. Ведь кроме усилий представить Китай в выгодном свете, мы видим попытки ослабить единство Евросоюза.

- Как вы считаете, почему Китай начал использовать российскую тактику пропаганды?

- Мотивов я не знаю, но последнее десятилетие показало, что российская информационная машина оказалась как очень эффективной в том, что касается воздействия на образ мышления людей, так и весьма экономичной. Мы видим, что китайские государственные источники теперь напрямую используют в своих целях контент, например, RT. Вот пример посольства Китая во Франции.

Смотрите также:

Новый коронавирус из Китая Симптомы коронавируса Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

Новый коронавирус из Китая Коронавирус под микроскопом Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

Новый коронавирус из Китая Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

Новый коронавирус из Китая Респираторные маски и датчики температуры тела Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

Новый коронавирус из Китая Опустевшие улицы Уханя Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

Новый коронавирус из Китая Экстренная постройка новой больницы в Ухане Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

Новый коронавирус из Китая Последствия для экономики Китая По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

Новый коронавирус из Китая Коронавирус за пределами Китая Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

Новый коронавирус из Китая Эвакуация иностранных граждан из Уханя В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии. Автор: Елена Гункель