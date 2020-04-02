Фейки о COVID-19: Китай начал применять тактику России

Китай изменил прежний стиль своей внешнеполитической пропаганды и все больше использует в период пандемии российские наработки, рассказала в интервью DW эксперт "Альянса по защите демократии" Кристине Берзиня.
Чем шире пандемия COVID-19, тем все громче звучат обвинения ЕС и других стран Запада в адрес России и Китая, распространяющих, мол, все больше фейков, связанных с коронавирусом. Один из интернет-ресурсов, на которых можно отслеживать сообщения из России - Hamilton 2.0. По инициативе "Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States, GMF) эту платформу ведет "Альянс по защите демократии" (Alliance for Securing Democracy, ASD).
В отличие от рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям "Восток", созданной для разоблачения дезинформации в российских и зарубежных прокремлевских СМИ, Hamilton 2.0 отслеживает сообщения только государственных чиновников и медиа. С апреля платформа включает и информацию из Китая. В "Альянсе по защите демократии" заметили, что с началом пандемии коронавируса Китай начал использовать российский опыт манипуляции информацией. О новой тактике Пекина в интервью DW рассказала брюссельский эксперт ASD Кристине Берзиня.
- Deutsche Welle: Какой была китайская пропаганда ранее?
- Кристине Берзиня: Китай обычно пытается представить себя в положительном свете. Мы видели много информационных кампаний, цель которых - показать, что Китай - дружелюбная страна, готовая помогать, что инвестиции китайских компаний и сотрудничество с Китаем в инфраструктурных проектах являются взаимовыгодными.
Параллельно пресекалась критическая информация о Китае. Например, в прошлом году мы видели, как сотрудник американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступил в поддержку протестов в Гонконге. Это вызвало негативную реакцию в Пекина, и трансляция игр была запрещена. А Китай - важный рынок для НБА.
- А что изменилось теперь?
- С началом корона-кризиса мы заметили отклонение от прежней линии. Китай начал выдавать противоречивую информацию и сеять путаницу, например, в отношении происхождения вируса SARS-CoV-2. Такими были и прежние российские кампании дезинформации. Идея состоит в том, чтобы поставить под сомнение само существование правды. Как в случае с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании и сбитым Боингом MH17 над Украиной, выдвигаются как можно больше всевозможных порой взаимоисключающих версий происшедшего. Цель - максимально запутать людей, создать у них впечатление, что правды вообще не существует. Это традиционная российская тактика, которую Китай взял на вооружение в контексте коронавируса.
- Вы могли бы привести примеры?
- Начиная с марта, поступают сообщения либо официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, либо финансируемых государством СМИ о возможных источниках коронавируса. Похоже, что одна из целей - опровергнуть информацию о якобы китайском происхождении вируса. Так, Чжао Лицзянь растиражировал конспирологическую теорию, согласно которой вирус изобрели в США.
В российских источниках также появлялась дезинформация о том, что коронавирус - это биологическое оружие США. Есть определенное сходство. Но в китайском случае фейки распространяет официальный представитель МИД, причем, советует такой информацией делиться, что не преминули сделать многие китайские послы и официальные сайты.
- Вы говорили о взаимоисключающих версиях …
- Вот пример: финансируемое китайским государством СМИ CGTN распространило видеоролик с доктором из Италии, в котором содержится намек на итальянское происхождение необычной пневмонии COVID-19. Версии, что вирус произошел из США и из Италии противоречат друг другу. Но они предлагают альтернативные теории, мешающие установить правду. И это то, что мы называем российской тактикой.
- Российские государственные СМИ Sputnik и RT (Russia Today) в последние несколько недель активно критикуют ЕС за то, что он якобы не помог Италии в борьбе с пандемией, тогда как Россия помогла . Поступает ли так и Пекин?
- Китайские чиновники и государственные медиа также критикуют США и ЕС, обвиняют в некомпетентности в противодействии пандемии и уделяют большое внимание теме недостаточного сотрудничества и отсутствия солидарности внутри ЕС. И для Китая, и для России важно ослабить Евросоюз и Соединенные Штаты. В этом подход Китая также становится все более российским. Ведь кроме усилий представить Китай в выгодном свете, мы видим попытки ослабить единство Евросоюза.
- Как вы считаете, почему Китай начал использовать российскую тактику пропаганды?
- Мотивов я не знаю, но последнее десятилетие показало, что российская информационная машина оказалась как очень эффективной в том, что касается воздействия на образ мышления людей, так и весьма экономичной. Мы видим, что китайские государственные источники теперь напрямую используют в своих целях контент, например, RT. Вот пример посольства Китая во Франции.
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