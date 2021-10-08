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Федеральная земля Тюрингия

Тюрингия - федеральная земля в восточной части Германии.

Тюрингия (Freistaat Thüringen) - федеральная земля Германии, располагается на востоке страны. Столица - Эрфурт, численность населения - 2,15 млн человек. Начиная с 1993 года применительно к Тюрингии (наряду с Баварией и Саксонией) используется историческое обозначение Свободное (вольное) государство (Freistaat). Употребление этого наименования - исключительно дань традиции, оно не дает этим землям никаких преимуществ перед другими.

New elected state governor of the German state Thuringia Bodo Ramelow delivers a speech after the governor elections at the state parliament in Erfurt, Germany, Wednesday, March 4, 2020. (AP Photo/Jens Meyer) |

Председателем бундесрата ФРГ избран Бодо Рамелов из Левой партии 08.10.2021

Представитель немецких левых впервые возглавит бундесрат. Рамелов пообещал вести кампанию за сплочение общества. Его предшественник Хазелофф обеспокоен падением уважения к демократическим институтам.

Почему правые популисты сильны на востоке ФРГ: в Саксонии у АдГ - 1 место на выборах в бундестаг 04.10.2021

На выборах в германский бундестаг правопопулистская "Альтернатива для Германии" потеряла часть голосов. Однако в федеральной земле Тюрингия она заняла первое место. Сильнейшей партия стала и в Саксонии. В Герлице АдГ заручилась поддержкой трети избирателей. При этом на западе Германии результаты у правых популистов весьма скромные. Так в чем же секрет успеха правых популистов на востоке ФРГ?
14.05.2019, Thüringen, Weimar: Vor der Wiedereröffnung ist das Haus Am Horn zu sehen. Es zählt zum Unesco-Kulturerbe und ist die einzige in der Gründungsstadt der berühmten Designschule realisierte Bauhaus-Architektur. Mit dem Musterhaus «Am Horn» in Weimar demonstrierten die Bauhäusler, wie sie sich 1923 modernes Wohnen vorstellten. Nun wird das wieder eingerichtete Gebäude für Besucher zugänglich gemacht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Хаус-ам-Хорн - самый первый дом легендарного Баухауса 12.09.2021

Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования?
Burg Gleichen, Wandersleben, Thueringer Wald, Thueringen, Deutschland | Verwendung weltweit

Замок Глейхен - из легенды, записанной русским путешественником Карамзиным 29.08.2021

Эту любовную историю времен крестовых походов Николай Карамзин описывает в "Письмах русского путешественника". Действие начинается и заканчивается в немецком замке Глейхен.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M, SPD) und und Volker Bouffier (2.v.l., CDU) Ministerpräsident von Hessen, wandern durch das Dorf Völkershausen im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis. Der Bundespräsident wandert durch das Grenzgebiet der benachbarten Bundesländer vom thüringischen Heldrastein nach Völkershausen. Die Wanderung ist Teil von Steinmeiers «#schrittfuerschritt»-Tour.

Президент Германии отправился в поход (фото) 12.07.2021

Из пункта "А" в пункт "Б" вышел федеральный президент... Куда отправился в поход Франк-Вальтер Штайнмайер?

Die Burg Scharfenstein im Eichsfeld. Leinefelde-Worbis, 26.06.2021

Шарфенштайн - замок для ценителей виски в центре Германии (фото) 30.06.2021

Где точно находится самый (центральный) центр Германии, можно поспорить - есть разные мнения и точки зрения, но этот замок, в любом случае, расположен где-то поблизости.

Der Toraschreiber Reuven Yaakobov (oben, M) arbeitet in der Synagoge an einer neuen Tora-Rolle, die als Geschenk der evangelischen und katholischen Kirchen angefertigt wird. Seit 2019 schreibt der speziell dafür ausgebildete Berliner Rabbiner mit Feder und Tinte per Hand an der Tora-Rolle. 304.805 Buchstaben wird diese dann am Ende haben. Die neue Tora-Rolle für die Jüdische Landesgemeinde Thüringen soll im September 2021 mit einem großen Fest in die Synagoge nach Erfurt gebracht werden.

Кто-то занимается йогой. Я переписываю Тору (фото) 17.06.2021

Раввин Реувен Якубов работает над свитком Торы, который подарят общине в Эрфурте по случаю 900-летия еврейской жизни в Тюрингии.
Das Kikaninchen steht auf dem Gelände der Bundesgartenschau (BUGA) im egapark. Vom 23. April bis 10. Oktober 2021 soll das Sommerfest mit gärtnerischer Leistungsschau auf zwei Ausstellungsflächen in Erfurt stattfinden. Außerdem sind 25 BUGA-Außenstandorte in ganz Thüringen geplant.

Эрфурт превратился в город-сад (фото) 23.04.2021

В столице Тюрингии Эрфурте открывается Федеральная садово-парковая выставка - BUGA 2021.
14.05.2020, Thüringen, Erfurt: Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen, geht mit Maske zur Wahl während der Sitzung des Thüringer Landtags. Die Grünen-Abgeordnete Henfling ist zur Vize-Präsidentin im Thüringer Landtag gewählt worden. Die 37-Jährige erreichte die nötige Mehrheit im Parlament. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Премьеры трех земель Германии похвалили вакцину Sputnik V 18.03.2021

Главы правительств восточногерманских федеральных земель Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт высказались за регистрацию и применение российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ЕС.
Berlin, 17. Mai 2014 - Reichstagsgebäude in Berlin | Verwendung weltweit

Депутат бундестага от ХДС ушел в отставку из-за обвинений в коррупции 11.03.2021

Причиной подозрений в адрес Марка Хауптмана стало размещение в издаваемой им газете в федеральной земле Тюрингия рекламных объявлений из Азербайджана, Тайваня и Вьетнама. Политик отвергает все обвинения.
Polizeiautos stehen vor einem Haus (M), das der rechten Szene zuzuordnen ist. Mit einer großangelegten Razzia ist die Polizei in mehreren Bundesländern gegen ein Neonazi-Netzwerk vorgegangen. Bei den Durchsuchungen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen ging es um den Verdacht des großangelegten Drogenhandels und der Geldwäsche, wie das Landeskriminalamt Thüringen (TLKA) am Freitagmorgen mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

На востоке ФРГ восемь предполагаемых неонацистов помещены в СИЗО 01.03.2021

Подозреваемые были задержаны по итогам масштабной операции против неонацистской сети в трех федеральных землях. Задержанным вменяется в вину отмывание денег и торговля наркотиками.

Die Alte Synagoge. (zu dpa «Stand der Vorbereitung der Erfurter Welterbe-Bewerbung») +++ dpa-Bildfunk +++

Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие (фото) 01.02.2021

Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
09.12.2020+++ Ein kleines Nashorn steht im Thüringer Zoopark neben seiner Mutter. Die Nashorndame Marcita hatte den kleinen Jungen am 28. November zur Welt gebracht. Das Nashörnchen hat noch keinen Namen.

В Германии родился носорог. Посмотрите, какой он забавный (фото) 11.12.2020

Тюрингский зоопарк в Эрфурте впервые показал маленького белого носорога, родившегося здесь в конце ноября.

25.11.2020, Thüringen, Oberwellenborn, Deutschland: Ein Archäologe des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie präsentiert eine Fund aus Bronze bei Ausgrabungen auf einem Gräberfeld mit mehreren Urnenbestattungen aus der Römischen Kaiserzeit. Unter den bisher geborgenen knapp 60 Befunden sind 40 Urnengräber. Anhand der benutzten Gefäße und der Beigaben kann ein Bestattungszeitraum für das 1. Jahrhundert nach Christus angegeben werden. Als Bestattungsplatz nutzte man eine exponierte Kuppe. Das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) führt seit Sommer 2019 bauvorgreifende Ausgrabungen an der neu zu verlegenden Ferngastrasse EGL 442 durch, die den Freistaat Thüringen auf fast 110 km durchquert. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Что находят археологи до прокладки газопровода (фото) 27.11.2020

Эти фотографии сделаны в немецкой земле Тюрингия, где нашли могильник времен Римской империи.

27.07.2020, Thüringen, Ohrdruf: Ein Wolfsrudel ist in einer Aufnahme einer Fotofall zu sehen. (zu dpa «Experte zum Wolfsnachwuchs bei Ohrdruf») Foto: ---/THÜRINGER MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND NATURSCHUTZ /dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Тюрингии в дикой природе родились волчата. Впервые за 150 лет (фото) 21.10.2020

Волчата родились около тюрингского города Ордруфа в мае и уже начали карьеру диких фотомоделей.

19.08.2020, Thüringen, Erfurt: Andreas Gold, Dombaumeister, betrachtet die ersten Skulpturen des Jungfrauenportals vor ihrem Einbau. Die Figurengruppe „Törichte Jungfrauen“ wird nach ihrer Restaurierung in das schon sanierte Jungfrauenportal des Triangels am Erfurter Dom eingebaut. Foto: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

''Неразумные девы'' возвращаются на свои места (фото) 22.08.2020

Этим каменным девам из Эрфурта - 700 лет. Сейчас их отреставрировали и устанавливают над входом в местный собор.
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