Федеральная земля Тюрингия

Тюрингия - федеральная земля в восточной части Германии.
Тюрингия (Freistaat Thüringen) - федеральная земля Германии, располагается на востоке страны. Столица - Эрфурт, численность населения - 2,15 млн человек. Начиная с 1993 года применительно к Тюрингии (наряду с Баварией и Саксонией) используется историческое обозначение Свободное (вольное) государство (Freistaat). Употребление этого наименования - исключительно дань традиции, оно не дает этим землям никаких преимуществ перед другими.
На выборах в германский бундестаг правопопулистская "Альтернатива для Германии" потеряла часть голосов. Однако в федеральной земле Тюрингия она заняла первое место. Сильнейшей партия стала и в Саксонии. В Герлице АдГ заручилась поддержкой трети избирателей. При этом на западе Германии результаты у правых популистов весьма скромные. Так в чем же секрет успеха правых популистов на востоке ФРГ?