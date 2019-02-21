ФБК рассказал о коррупции в Карачаево-Черкесии

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал в четверг, 21 февраля, расследование, в котором рассказывается о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых.

Расследователи выяснили, что расположенным в Черкесске особняком площадью 2 тысячи квадратных метров, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. При этом строение зарегистрировано как "помещение для отдыха/оздоровительный комплекс" площадью 310 квадратных метров. В соцсетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как Ансар Каитов на школьном выпускном вечере разъезжал на автомобиле Mercedes с мигалками, стреляя из автомата Калашникова, утверждается в расследовании.

На его брата, 19-летнего Аслана Каитова, оформлены земли вокруг дворца площадью 8,5 гектара.

За убийство 7 человек отсидел меньше 10 лет вместо 17

Отец обоих молодых людей Алий Каитов - зять бывшего президента Карачаево-Черкесской Республики Мустафы Батдыева, в прошлом депутат республики. Он владел заводом, а в 27 лет во время детского праздника убил у себя на даче семь человек, в том числе другого депутата. Алий Каитов был приговорен к 17 годам лишения свободы, однако вышел из тюрьмы, не отсидев и 10 лет, а после освобождения вновь занялся бизнесом.

Отец Алия Каитова, Заур, ранее возглавлял Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесии, а его брат Магомед, которого называли "энергетическим королем" Северного Кавказа, был главой "Кавказской энергетической управляющей компании". В 2013 году за хищение 4 млрд рублей его арестовали на два месяца.

Брат Алия Каитова, Ахмат, возглавляет "Карачаевочеркесавтодор". Его тесть Альберт Карабашев - замминистра внутренних дел КЧР, бывший начальник полиции. Сын последнего Ислам Карабашев, согласно сведениям ФБК, является прокурором.

Дорогие машины и часы

Среди других членов этого клана есть чиновники и силовики. В расследовании приводится информация, что у многих из них имеются дорогие автомобили (Bentley, Mercedes, BMW и другие).

Алий Каитов руководит компанией "Комплексные коммунальные системы холдинг", соучредителями которой числятся жена и дочь мэра Черкесска Руслана Тамбиева. На одной из фотографий градоначальника сотрудники ФБК определили часы Breguet стоимостью 1,5 миллиона рублей.

В расследовании указывается, что гендиректором в "Комплексных коммунальных системах" ранее работал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, которого Аслан Каитов в инстаграме назвал "дорогим дядей". На нескольких фотографиях Темрезова ФБК обнаружил часы Patek Philippe и других элитных брендов по цене от двух до пяти миллионов рублей.

В конце января во время пленарного заседания Совета Федерации по обвинению в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и двух эпизодах убийства были задержаны сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, а также его отец и двоюродный брат - советник гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков и гендиректор "Газпром газораспределение Астрахань" Руслан Арашуков. На одной из фотографий, опубликованный в соцсетях Рауфом Арашуковым и обнаруженных сотрудниками ФБК, сенатор сфотографирован в обнимку с Алием Каитовым, а в подписи к снимку называет его "мой брат".

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