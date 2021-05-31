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Фабрика троллей

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Фабрика троллей".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

HAMBURG, GERMANY - DECEMBER 28: Participant hold their laptops in front of an illuminated wall at the annual Chaos Computer Club (CCC) computer hackers' congress, called 29C3, on December 28, 2012 in Hamburg, Germany. The 29th Chaos Communication Congress (29C3) attracts hundreds of participants worldwide annually to engage in workshops and lectures discussing the role of technology in society and its future. (Photo by Patrick Lux/Getty Images)

Организованное манипулирование в Facebook: Украина - один из эпицентров 31.05.2021

Украина оказалась среди лидеров в мире по количеству операций информационного влияния в соцсети Facebook. Это следует из отчета, опубликованного этой платформой.
An Indian man poses for a photograph using Twitter on his cellpohne in Siliguri on March 27, 2018. - India's ruling and main opposition parties on March 26 accused each other of using social media dirty tricks to mine and share followers' personal data. Prime Minister Narendra Modi's Bharatiya Janata Party (BJP) and the Congress party of Rahul Gandhi have seized upon the data breach storm surrounding Facebook and other media to score political points against one another. (Photo by DIPTENDU DUTTA / AFP)

Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов 23.02.2021

Соцсеть Twitter объявила о блокировке "ольгинских троллей" и аккаунтов, "подрывающих веру в НАТО". Также были заблокированы аккаунты, связанные с властями Армении.
Facebook Logo, Daumen zeigt nach unten, auf einem PC Monitor durch eine Lupe betrachtet No property release, No Trademark rights Feature Datenaffaere bei Facebook, am 21.03.2018 in Siegen/Deutschland. *** Facebook Logo thumbs down on a PC monitor viewed through a magnifying glass No property release No Trademark rights Feature Data Affiliate Program on Facebook on 21 03 2018 in Siegen Germany

Facebook удалил аккаунты, связанные со спецслужбами РФ и "фабрикой троллей" 25.09.2020

Сети десятков взаимосвязанных профилей в Facebook и Instagram из России писали о протестах в Беларуси, политике в Украине и Турции. Они выдавали себя за местных жителей и журналистов.
The Treasury Department is seen a day after Standard and Poor's downgraded the U.S. government's credit rating from AAA to AA+, the first ever downgrade of the U.S. credit rating, in Washington, DC, on August 6, 2011. UPI/Roger L. Wollenberg Photo via Newscom picture alliance

Минфин США ввел санкции против украинского депутата Деркача и трех россиян 10.09.2020

Санкции введены за попытки Деркача повлиять на предвыборную кампанию в США. В список санкций также внесены трое российских граждан, работающих на "фабрике троллей".
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Трамп подтвердил кибератаку США на российскую "фабрику троллей" 11.07.2020

Президент США в интервью The Washington Post признал, что в 2018 году санкционировал хакерскую атаку на Агентство интернет-исследований. Трамп сослался на разведданные о вмешательстве России в американские выборы.
Ein Schatten eines Mannes fällt am 16.05.2013 in Berlin bei einer Protestaktion gegen das Barbie Dreamhouse auf eine Regenbogenfahne, dem Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung. Die Farben des Regenbogens sind weltweit ein Zeichen der Toleranz, Vielfalt, Vielfältigkeit, Hoffnung und Sehnsucht. Seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts ist das Regenbogenbanner mit sechs Farben ein internationales schwul-lesbisches Symbol. Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

Травля и унижение геев и сирот: реакции в России на ролик о конституции 03.06.2020

Ролик о поправках в конституцию, в котором гей-пара усыновляет ребенка, набрал тысячи просмотров. Многие были возмущены его дискриминационной сутью. ЛГБТ-активисты просят удалить ролик.
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В Минске была задержана россиянка из "фабрики троллей" по запросу США 15.10.2019

Анна Богачева была задержана в Минске по запросу США в рамках дела о предполагаемом вмешательстве в американские выборы. Через полтора дня ее отпустили.
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В Сенате США заявили о росте российской пропаганды после выборов 2016 года 09.10.2019

После выборов в США в 2016 году активность российской "фабрики троллей" возросла более чем на 200 процентов в Instagram и более чем на 50 процентов в других соцсетях.
2929386 09/06/2016 The international military-technical forum ARMY-2016 at the Patriot Congress and Exhibition Center in the Military Patriotic Park of Culture and Recreation of the Russian Armed Forces, near Moscow. Ramil Sitdikov/Sputnik |

В Брюсселе привели примеры российской дезинформации на выборах в Европарламент 14.06.2019

Еврокомиссия опубликовала отчет о дезинформации, с помощью которой совершались попытки повлиять на выборы в Европарламент. По просьбе DW еврокомиссар Кинг назвал примеры дезинформации из России.
October 23, 2018 - A fake news sign is seen as Former EDL (English Defence League) leader Stephen Christopher Yaxley-Lennon, known by the pseudonym Tommy Robinson leaves the Old Bailey in London, where he stands accused of contempt of court for breaking reporting restrictions around the Huddersfield grooming gang trial where Judge Nicholas Hilliard QC ruled the case needed to be referred up for further consideration and he was released on bail. ..23 Oct 2018 London United Kingdom PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAr152 20181023_zaa_r152_032 Copyright: xRmvx

В ЕС запустили систему оповещения о дезинформации 18.03.2019

Евросоюз создал систему быстрого оповещения о дезинформации. В ней участвуют как Еврокомиссия, так и страны ЕС. DW поясняет, как система будет работать и для чего она нужна.
FILE PHOTO: A man holds a laptop computer as cyber code is projected on him in this illustration picture taken on May 13, 2017. Capitalizing on spying tools believed to have been developed by the U.S. National Security Agency, hackers staged a cyber assault with a self-spreading malware that has infected tens of thousands of computers in nearly 100 countries. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

США провели первую атаку на российскую "фабрику троллей" 27.02.2019

Промежуточные выборы в Конгресс не случайно прошли без российского вмешательства - по информации Washington Post, американская армия нанесла во время выборов киберудар по российской "фабрике троллей".
October 23, 2018 - A fake news sign is seen as Former EDL (English Defence League) leader Stephen Christopher Yaxley-Lennon, known by the pseudonym Tommy Robinson leaves the Old Bailey in London, where he stands accused of contempt of court for breaking reporting restrictions around the Huddersfield grooming gang trial where Judge Nicholas Hilliard QC ruled the case needed to be referred up for further consideration and he was released on bail. ..23 Oct 2018 London United Kingdom PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAr152 20181023_zaa_r152_032 Copyright: xRmvx

Комментарий: Государство и fake news 20.02.2019

В РФ хотят усилить контроль над интернетом, прикрываясь борьбой с fake news. Откуда на самом деле берутся фейковые новости и можно ли от них избавиться, изолировав российский интернет, рассуждает Федор Крашенинников.
FILE - In this Dec. 13, 2011 file photo, a sign with Facebook's Like logo is posted at Facebook headquarters near the office for the company's User Operations Safety Team in Menlo Park, Calif. Celebrities, businesses and even the U.S. State Department have bought bogus Facebook likes, Twitter followers or YouTube viewers from offshore click farms, where workers tap, tap, tap the thumbs up button, view videos or retweet comments to inflate social media numbers. (AP Photo/Paul Sakuma, File)

Российское издание ФАН подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта 21.11.2018

Истцы указывают, что блокировка аккаунта нанесла "значительный ущерб" престижу ФАН. Facebook связывает его с "фабрикой троллей" Евгения Пригожина,, обвиняемого во вмешательстве в выборы в США.

Europäischer Gerichtshof weist Klagen von Bodenreformopfern zurück Der Hammer eines Richters liegt am Mittwoch (30.03.2005) in einem Gerichtssaal im Europäischen Gericht für Menschenrechte in Straßburg. Die Bundesrepublik muss Opfer der Bodenreform in Ostdeutschland nicht höher entschädigen. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg hervor, das am Mittwoch verkündet wurde. Foto: Ronald Wittek +++(c) dpa - Bildfunk+++

Суд в США допустил к разбирательству дело против компании Пригожина 15.11.2018

Адвокаты пытались доказать, что материалов, собранных спецпрокурором по России Робертом Мюллером, недостаточно, чтобы обвинить компанию, известную как "фабрика троллей", в нарушении законов США.
10.03.2017 MOSCOW, RUSSIA - MARCH 10, 2017: Concord Catering General Director Yevgeny Prigozhin seen after the sixth meeting of the High-Level Russian-Turkish Cooperation Council. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS043D4A Moscow Russia March 10 2017 Concord Catering General Director Yevgeny Prigozhin Lakes After The sixth Meeting of The High Level Russian Turkish Cooperation Council Mikhail Metzel TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS043D4A

Экс-сотрудник Пригожина рассказал о провокациях против журналистов 08.11.2018

Структуры бизнесмена Евгения Пригожина организовывали провокации против Forbes и писателя Дмитрия Быкова, а также DDoS-атаки на ряд СМИ, сообщил Андрей Михайлов в интервью "Новой газете".
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mauszeiger ist am 01.12.2016 auf einem Computermonitor auf einem Button zu sehen, mit dem man eine gefälschte Nachricht melden kann. (zu dpa vom 10.02.2017: «Fake News»: Auf der Suche nach dem Gegengift) Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Американский чиновник: Свою "фабрику троллей" открывать не будем 03.11.2018

И.о. координатора Центра глобального реагирования при Госдепе Даниэль Киммадж объяснил DW, какая страна самая креативная в деле дезинформации, и как США будут бороться с пропагандой.
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