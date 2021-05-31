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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Фабрика троллей".
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Украина оказалась среди лидеров в мире по количеству операций информационного влияния в соцсети Facebook. Это следует из отчета, опубликованного этой платформой.
Соцсеть Twitter объявила о блокировке "ольгинских троллей" и аккаунтов, "подрывающих веру в НАТО". Также были заблокированы аккаунты, связанные с властями Армении.
Сети десятков взаимосвязанных профилей в Facebook и Instagram из России писали о протестах в Беларуси, политике в Украине и Турции. Они выдавали себя за местных жителей и журналистов.
Санкции введены за попытки Деркача повлиять на предвыборную кампанию в США. В список санкций также внесены трое российских граждан, работающих на "фабрике троллей".
Президент США в интервью The Washington Post признал, что в 2018 году санкционировал хакерскую атаку на Агентство интернет-исследований. Трамп сослался на разведданные о вмешательстве России в американские выборы.
Ролик о поправках в конституцию, в котором гей-пара усыновляет ребенка, набрал тысячи просмотров. Многие были возмущены его дискриминационной сутью. ЛГБТ-активисты просят удалить ролик.
Анна Богачева была задержана в Минске по запросу США в рамках дела о предполагаемом вмешательстве в американские выборы. Через полтора дня ее отпустили.
После выборов в США в 2016 году активность российской "фабрики троллей" возросла более чем на 200 процентов в Instagram и более чем на 50 процентов в других соцсетях.
Еврокомиссия опубликовала отчет о дезинформации, с помощью которой совершались попытки повлиять на выборы в Европарламент. По просьбе DW еврокомиссар Кинг назвал примеры дезинформации из России.
Евросоюз создал систему быстрого оповещения о дезинформации. В ней участвуют как Еврокомиссия, так и страны ЕС. DW поясняет, как система будет работать и для чего она нужна.
Промежуточные выборы в Конгресс не случайно прошли без российского вмешательства - по информации Washington Post, американская армия нанесла во время выборов киберудар по российской "фабрике троллей".
В РФ хотят усилить контроль над интернетом, прикрываясь борьбой с fake news. Откуда на самом деле берутся фейковые новости и можно ли от них избавиться, изолировав российский интернет, рассуждает Федор Крашенинников.
Истцы указывают, что блокировка аккаунта нанесла "значительный ущерб" престижу ФАН. Facebook связывает его с "фабрикой троллей" Евгения Пригожина,, обвиняемого во вмешательстве в выборы в США.
Адвокаты пытались доказать, что материалов, собранных спецпрокурором по России Робертом Мюллером, недостаточно, чтобы обвинить компанию, известную как "фабрика троллей", в нарушении законов США.
Структуры бизнесмена Евгения Пригожина организовывали провокации против Forbes и писателя Дмитрия Быкова, а также DDoS-атаки на ряд СМИ, сообщил Андрей Михайлов в интервью "Новой газете".
И.о. координатора Центра глобального реагирования при Госдепе Даниэль Киммадж объяснил DW, какая страна самая креативная в деле дезинформации, и как США будут бороться с пропагандой.
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