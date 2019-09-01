 Участникам миссии ЕС не позволят спасать беженцев у берегов Ливии | Новости из Германии о Европе | DW | 12.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Участникам миссии ЕС не позволят спасать беженцев у берегов Ливии

Страны ЕС договорились о продлении миссии Sophia в Средиземном море еще на полгода. Участники операции будут наблюдать за маршрутом перевозки беженцев в Италию с помощью самолетов и беспилотников.

Беженцы, спасенные в Средиземном море

Беженцы, спасенные в Средиземном море

Участники миссии ЕС Sophia в Средиземном море будут и впредь лишены мандата на спасение беженцев у берегов Ливии. Страны Евросоюза в четверг, 12 сентября, договорились о продлении срока операции до 31 марта 2020 года. При этом было решено, что кораблей у участников миссии по-прежнему не будет. Наблюдение за маршрутом перевозки беженцев в Италию будет осуществляться лишь с воздуха с помощью самолетов и беспилотников, сообщили западные информагентства со ссылкой на источники в ЕС.

Контекст

Наплыв беженцев в 2015 году оказался для Германии настоящим испытанием. Как справилась с миграционным кризисом канцлер Меркель и правительство, оценили в специальном докладе немецкие эксперты. (10.05.2019)

В интервью изданию WirtschaftsWoche Ангела Меркель заявила, что фраза "Мы справимся" в отношении миграционного кризиса была "частью политической работы". Канцлер уточнила, что ее смысл был искажен. (17.09.2016)

По словам дипломатов в Брюсселе, соответствующее решение было единогласно принято послами стран Евросоюза, курирующими вопросы политики безопасности. Оно еще должно быть официально утверждено в других инстанциях, однако каких-либо корректив уже не планируется.

Миссия Sophia была согласована в 2015 году на пике миграционного кризиса с целью борьбы с контрабандистами, переправляющими беженцев из Ливии в Европу. В ней одно время участвовал и бундесвер. В марте 2019 года участников операции Sophia лишили кораблей, поскольку правительство Италии объявило о нежелании принимать новых нелегальных мигрантов. В рамках миссии Sophia в Италию было доставлено 45 тысяч беженцев. 

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Смотреть видео 01:19

Италия не справляется с потоком беженцев

Контекст

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как "палачи Асада" под видом беженцев проникают в Европу - Европа в фокусе (13.05.2019)  

Экс-депутат Европарламента о страхах перед исламом и правых популистах - Conflict Zone на русском  

Италия не справляется с потоком беженцев  

Также по теме

Reportage Chemnitz ein Jahr nach dem Tod von Daniel H. Flüchtlinge

Исследование: Беженцы не влияют на политические предпочтения восточных немцев 01.09.2019

Взгляды жителей восточной Германии на миграцию и отношение к правым популистам из АдГ не зависят от того, принял ли их населенный пункт беженцев во время миграционного кризиса 2015 года, или нет.

Italien Küstenwache

Италия отказалась принять судно со 135 мигрантами на борту 26.07.2019

Сначала другие страны ЕС должны выразить готовность принять спасенных мигрантов, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Беженцев подобрал корабль итальянской береговой охраны.

Mexiko Piedras Negras - Migranten in Notunterkunft

Конгресс США выделил 4,6 миллиарда долларов на решение миграционного кризиса 28.06.2019

Палата представителей США утвердила выделение экстренной финансовой помощи для оптимизации работы центров по приему беженцев, расположенных на границе с Мексикой.

Реклама

Самые читаемые

Пенсионеры в немецких тюрьмах  

Как Страсбургский суд слушал дело "Украина против России" по Крыму  

В ФРГ потребовали от "Газпрома" вдвое сократить прокачку газа по OPAL  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно