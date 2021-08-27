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Условно-досрочное освобождение (УДО)

28.03.2016 epa05268703 (FILE) A file photo dated 18 March 2016 showing convicted mass killer Anders Behring Breivik (C) attending the fourth and last day in court in Skien prison, Norway. A Norwegian court on 20 April 2016 found that Norwegian authorities are violating his human rights by holding him in isolation for almost five years. The right-wing mass murderer, who committed the July 2011 Norway attacks that claimed the lives of 77 people, accused the government of his country of trying to kill him by putting him in solitary confinement after he was convicted Copyright: picture-alliance/dpa/I. Aserud

Суд примет решение об УДО Андерса Брейвика 27.08.2021

Норвежский террорист добивается условно-досрочного освобождения в связи с истечением минимального срока его содержания в тюрьме. Прокуратура страны выступает против УДО.
03.05.2017 Der Musiker Udo Lindenberg und sein Panikorchester stehen am 03.05.2017 in Kiel (Schleswig-Holstein) bei einem Konzert auf der Bühne in der Sparkassen Arena. Mit der Live-Tour «Stärker als die Zeit» kommt Lindenberg und sein Panikorchester unter anderem in die Sport- und Kongresshalle in Schwerin, die Dortmunder Westfalenhalle, die Barclaycard Arena in Hamburg und die Berliner Waldbühne. Bis zum 18. Juni sind 22 Konzerte in 17 Städten geplant. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

Удо Линденберг: секс-символ и немецкий партнер Пугачевой 17.05.2021

Немецкому певцу, автору песен и легендарному рокеру Удо Линденбергу исполнилось 75 лет.
ARCHIV - 13.10.2019, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): Blumen und Kerzen stehen neben einer Mauer der Synagoge, vier Tage nach dem rechtsextremistischen Anschlag auf die Gemeinde, dahinter steht ein Polizeiwagen. Bei Angriffen eines rechtsextremen Täters in Halle sind am 09.10.2019 vor der Synagoge und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen worden. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Прокурор требует пожизненный срок за нападение на синагогу в Галле 18.11.2020

Нападение на синагогу в Галле - одно из самых отвратительных антисемитских деяний за все послевоенное время, заявил обвинитель. Прокурор потребовал приговорить Штефана Баллита к пожизненному сроку без права на УДО.
03.09.2019 *** Danila Begletz, der von der russ. Justiz wegen Köperverletzung an einem Polizisten während der Protesten in Moskau am 27.07.2019 angeklagt wird. Autor - E.Barysheva, DW-Mitarbeiterin.

Фигуранта "московского дела" Данила Беглеца выпустят из тюрьмы по УДО 20.10.2020

Данил Беглец может стать первым осужденным по делу о "массовых беспорядках" в Москве летом 2019 года, вышедшим из тюрьмы благодаря условно-досрочному освобождению.
ARCHIV - Ein türkischer Polizist steht am 06.01.2017 vor dem Nachtclub Reina in Istanbul (Türkei). Bei dem Angriff auf den Club Reina in der Silvesternacht waren 39 Menschen getötet worden. (zu dpa «Berichte: Angreifer auf Club in Silvesternacht in Istanbul gefasst» vom 16.01.2017) Foto: Emrah Gurel/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Обвиняемый в новогоднем теракте в Турции получил 40 пожизненных сроков 07.09.2020

Бойня в стамбульском клубе Reina в 2017 году унесла жизни 39 человек. Обвиненный в теракте выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов приговорен к 40 пожизненным срокам заключения без права на УДО.
04.09.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 4, 2019: Kirill Zhukov (L), charged with assaulting a police officer during an unauthorized rally in Moscow on July 27, 2019, during the verdict announcement at Moscow's Tverskoy District court. Andrei Vasilyev/TASS Foto: Andrei Vasilyev/TASS/dpa |

Фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову отказано в УДО 20.08.2020

Против досрочного освобождения активиста высказалось руководство колонии, где он отбывает наказание. Жуков поставлен на учет как лицо, склонное к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.
12-11-2013-Russia. St. Petersburg. Arrested Greenpeace activists and members of Arctic Sunrise team arrived in Detention Unit number 4 in St. Petersburg (Kresty). | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Прокуратура обжаловала освобождение осужденного за госизмену Лапыгина по УДО 22.06.2020

Владимира Лапыгина в 75-летнем возрасте приговорили к семи годам заключения по обвинению в передаче в одну из азиатских стран секретной информации. Он отбыл больше половину срока.

Russian soccer player Alexander Kokorin and his brother Kirill, who were jailed for their involvement in a pair of violent attacks and then released on parole, walk out of a correctional facility in Belgorod Region, Russia September 17, 2019. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Дело футболистов Кокорина и Мамаева отправлено на пересмотр 13.05.2020

Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за драки в Москве, а позднее покинули колонию по УДО. Через 8 месяцев дело отправлено на пересмотр в Мосгорсуд.
DW представляет лауреатов немецкого Оскара (фотогалерея)

DW представляет лауреатов немецкого "Оскара" (фотогалерея) 25.04.2020

В пятницу, 24 апреля, в Берлине назвали лауреатов Немецкой кинопремии "Лола" - аналога "Оскара" в Германии. Церемония прошла без зрителей. DW представляет победителей.
Udo LIELISCHKIES, Autor, Schriftsteller, Brustbild, waehrend der Frankfurter Buchmesse 2019 am 16.10.2019, Frankfurter Buchmesse 2019 vom 15.10 - 20.10.2019 in Frankfurt am Main/ Deutschland. Â | Verwendung weltweit

Немецкий журналист о российском здравоохранении: каждый умирает в одиночку 06.02.2020

В общей сложности, больше 10 лет проработал в России немецкий тележурналист Удо Лилишкис. Сейчас он выпустил книгу "В тени Кремля", в которой рассказывает шокирующие вещи.
Russland l Konstantin Kotov - russischer Aktivist im Gefängnis IK-2 in Pokrov

Активист Котов в колонии получил выговор за то, что надел чужие перчатки 19.01.2020

Адвокаты Константина Котова говорят, что администрация колонии хочет его изолировать и дать понять другим, что общаться с ним опасно. Предложивший свои перчатки осужденный теперь может лишиться возможности УДО.
Soccer Football - Europa League - Group Stage - Group J - Krasnodar v Sevilla - Krasnodar Stadium, Krasnodar, Russia - October 4, 2018 Krasnodar's Pavel Mamaev reacts REUTERS/Maxim Shemetov

С футболистом Мамаевым расторгли контракт 20.09.2019

Футбольный клуб "Краснодар" расторг контракт с освобожденным по УДО Павлом Мамаевым. В клубе не комментируют решение.
October 9, 2018. - Russia, Moscow. - FC Zenit player Aleksander Kokorin and FC Krasnodar player Pavel Mamaev beat up three people - department chief at the Russian Industry and Trade Ministry Denis Pak, General Director of the Central scientific research automobile and automotive engine institute 'NAMI' Sergey Gaisin and Vitaly Solovchuk, Belarusian-born driver of Channel One host Olga Ushakova, in downtown Moscow. Kokorin's club FC Zenit St. Petersburg and Mamaev's FC Krasnodar have both publicly condemned their players' actions. FC Krasnodar said in a statement that it was seeking to annul Mamaev's contract. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Освобожденному из колонии Кокорину отказали в участии в чемпионате России 20.09.2019

Российский футбольный союз не зарегистрировал Александра Кокорина в качестве нападающего петербургского "Зенита" на чемпионате России.
Russian soccer player Alexander Kokorin and his brother Kirill, who were jailed for their involvement in a pair of violent attacks and then released on parole, walk out of a correctional facility in Belgorod Region, Russia September 17, 2019. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Осужденные за драку футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу 17.09.2019

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области условно-досрочно. Они отказались общаться с прессой и поспешно уехали на черном Mercedes.

11.10.2018, Russland, Moskau: 5664423 11.10.2018 Soccer player Pavel Mamaev waits in a court room in Moscow, Russia, October 11, 2018. The Tverskoy District Court is considering to put soccer players Pavel Mamaev and Alexander Kokorin under arrest after two brawl incidents. On Monday media reported that the two attacked other men ending up with head injuries and hospitalization of the victims. Eugene Odinokov / Sputnik Foto: Eugene Odinokov/Sputnik/dpa |

Суд освободил Кокорина и Мамаева из колонии по УДО 06.09.2019

В мае 2019 года российские футболисты получили реальные сроки по делу о драках в Москве. Представитель ФСИН выразил мнение, что они заслужили условно-досрочное освобождение.
Oyub Titiev, the head of a Chechnya branch of the prominent human rights group Memorial, stands behind bars in court before a hearing in Shali, Russia, Monday, March 18, 2019. Oyub Titiyev was detained in January 2018 and charged with drug possession in what has been largely perceived as a vendetta against this rare critic of the Chechen government. The court is due to issue its verdict Monday. (AP Photo/Musa Sadulayev) |

Адвокат: Скорое освобождение Титиева было бы невозможно без широкой поддержки 13.06.2019

Илья Новиков в интервью DW рассказал о своей работе в качестве адвоката чеченского правозащитника Оюба Титиева и об отличии этого кавказского региона от остальной России.
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