Условно-досрочное освобождение (УДО)

Прокурор требует пожизненный срок за нападение на синагогу в Галле

Нападение на синагогу в Галле - одно из самых отвратительных антисемитских деяний за все послевоенное время, заявил обвинитель. Прокурор потребовал приговорить Штефана Баллита к пожизненному сроку без права на УДО.