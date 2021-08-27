Условно-досрочное освобождение (УДО)

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Норвежский террорист добивается условно-досрочного освобождения в связи с истечением минимального срока его содержания в тюрьме. Прокуратура страны выступает против УДО.
Немецкому певцу, автору песен и легендарному рокеру Удо Линденбергу исполнилось 75 лет.
Нападение на синагогу в Галле - одно из самых отвратительных антисемитских деяний за все послевоенное время, заявил обвинитель. Прокурор потребовал приговорить Штефана Баллита к пожизненному сроку без права на УДО.
Данил Беглец может стать первым осужденным по делу о "массовых беспорядках" в Москве летом 2019 года, вышедшим из тюрьмы благодаря условно-досрочному освобождению.
Бойня в стамбульском клубе Reina в 2017 году унесла жизни 39 человек. Обвиненный в теракте выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов приговорен к 40 пожизненным срокам заключения без права на УДО.
Против досрочного освобождения активиста высказалось руководство колонии, где он отбывает наказание. Жуков поставлен на учет как лицо, склонное к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.
Владимира Лапыгина в 75-летнем возрасте приговорили к семи годам заключения по обвинению в передаче в одну из азиатских стран секретной информации. Он отбыл больше половину срока.
Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за драки в Москве, а позднее покинули колонию по УДО. Через 8 месяцев дело отправлено на пересмотр в Мосгорсуд.
В пятницу, 24 апреля, в Берлине назвали лауреатов Немецкой кинопремии "Лола" - аналога "Оскара" в Германии. Церемония прошла без зрителей. DW представляет победителей.
В общей сложности, больше 10 лет проработал в России немецкий тележурналист Удо Лилишкис. Сейчас он выпустил книгу "В тени Кремля", в которой рассказывает шокирующие вещи.
Адвокаты Константина Котова говорят, что администрация колонии хочет его изолировать и дать понять другим, что общаться с ним опасно. Предложивший свои перчатки осужденный теперь может лишиться возможности УДО.
Футбольный клуб "Краснодар" расторг контракт с освобожденным по УДО Павлом Мамаевым. В клубе не комментируют решение.
Российский футбольный союз не зарегистрировал Александра Кокорина в качестве нападающего петербургского "Зенита" на чемпионате России.
Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области условно-досрочно. Они отказались общаться с прессой и поспешно уехали на черном Mercedes.
В мае 2019 года российские футболисты получили реальные сроки по делу о драках в Москве. Представитель ФСИН выразил мнение, что они заслужили условно-досрочное освобождение.
Илья Новиков в интервью DW рассказал о своей работе в качестве адвоката чеченского правозащитника Оюба Титиева и об отличии этого кавказского региона от остальной России.
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