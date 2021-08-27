Суд примет решение об УДО Андерса Брейвика

Суд в Норвегии примет решение о возможности условно-досрочного освобождения (УДО) террориста Андерса Беринга Брейвика. Об этом сообщила в пятницу, 27 августа, норвежская газета Verdens gang.

Брейвик подал прошение об УДО осенью 2020 года в связи с истечением минимального срока его содержания в тюрьме, составлявшего десять лет, 5 июня этого года. Прокуратура Осло выступила против удовлетворения обращения. По словам прокурора Хульды Карлсдоттир, это связано с угрозой рецидива и резонансностью совершенного норвежцем преступления.

"Мы считаем, что есть опасность повторения" теракта, пояснила Карлсдоттир.

Решается вопрос, где именно будет проходить суд

Вопрос о возможности освобождения по УДО должен рассмотреть окружной суд Телемарка на юго-востоке Норвегии. Служба тюрем и пробации потребовала провести судебный процесс в тюрьме Телемарка по соображениям безопасности.

Защита Брейвика в свою очередь собирается настаивать на том, чтобы массовому убийце была предоставлена ​​возможность появиться в зале суда за пределами тюрьмы. Так, адвокат напомнил, что первоначальный судебный процесс проходил в окружном суде Осло и там все условия для устранения угрозы побега удалось соблюсти. Как ожидается, консультации Службы тюрем и пробации и юристов для определения окончательного места слушаний еще предстоят.

ЕСПЧ не принял к рассмотрению иск террориста

Брейвик находится почти в полной изоляции с августа 2012 года, когда уголовное дело против него было завершено. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в июне 2018 года не принял к рассмотрению иск террориста, связанный с условиями его содержания в тюрьме.

Трехкомнатная камера без телевизора и интернета

Андерса Брейвика содержат в трехкомнатной тюремной камере, в которой есть телевизор, игровая приставка и компьютер без подключения к интернету. Его контакты с внешним миром сильно ограничены, переписка по почте контролируется. Брейвик счел такие условия нарушением прав человека. Его не устраивало и то, что еду для него разогревали в микроволновой печи, а меню меняли только раз в два дня. В тюрьме преступник поменял имя на Фьотольф Хансен.

В 2012 году Андерс Брейвик был приговорен к 21 году лишения свободы за теракты, совершенные им в правительственном квартале Осло, а также на острове Утёйя. Норвежец 22 июля 2011 года расстрелял 77 человек и ранил еще 42 в знак протеста против мультикультурной политики Норвегии и "мусульманского вторжения" в страну. Большинство его жертв - подростки, отдыхавшие в молодежном лагере Рабочей партии, которая придерживается социал-демократического курса.

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