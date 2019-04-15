"Ура, ура! К нам едет царь!" - новая экскурсия в гессенском Фридберге (фото)

Фридберг • В программе туристического ведомства в гессенском городе Фридберге в начинающемся сезоне появилась новая экскурсия - "Ура, ура! К нам едет царь!" ("Bald kommt der Zar, Hurra, Hurra!"), посвященная пребыванию в этих местах российского царя Николая II вместе со всей императорской семьей. Они провели здесь несколько недель летом 1910 года. Поводом для поездки стало лечение императрицы Александры Федоровны на соседнем курорте Бад-Наухайм. Он известен целебными источниками, оказывающими позитивное влияние при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Башня Адольфстурм на территории замка Фридберг

Царская семья остановилась во Фридберге в замке немецких родственников императрицы - урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской. Новая экскурсия, подготовленная историком Лилли Верре (Lilli Werre), посвящена повседневной жизни царской семьи в этих местах, воспоминаниям приближенных, сопровождающих, слуг и здешних жителей.

Ближайшие экскурсии для всех желающих пройдут 22 апреля, 30 мая и 23 июня - в 14 часов, а также 1 сентября - в 11 часов. Место встречи - модель городской церкви на площади Штадткирхенплатц (Stadtkirchenplatz). Стоимость - 5 евро, продолжительность - 1,5 часа. Новую тематическую экскурсию также можно заказать в городском туристическом офисе в другие дни для групп до двадцати человек - на немецком или русском языках.

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Гессенские принцессы в российской истории

Гессенские принцессы в российской истории Жизнь принцесс Всего на выставку "Гессенские принцессы в российской истории" во франкфуртский Музей икон (Ikonen-Museum) было привезено более 300 экспонатов из 30 музеев разных стран. Каждой из четырех гессенских принцесс - Великой княгине Наталье Алексеевне, императрице Марии Александровне, Великой княгине Елизавете Федоровне и императрице Александре Федоровне - посвящен отдельный зал экспозиции.

Гессенские принцессы в российской истории Великая княгиня Наталья Алексеевна Екатерина II тщательно занималась поисками невесты для своего сына. В 1773 году к князю Павлу Петровичу из Дармштадта прибыли три сестры: Амалия, Вильгельмина и Луиза. Практически сразу выбор пал на среднюю сестру Вильгельмину, которая впоследствии приняла православие под именем Наталья.

Гессенские принцессы в российской истории Письмо Екатерине Второй Отношения с Екатериной Второй у супруги Павла I не складывались. Еще до ее приезда в Санкт-Петербург произошел конфуз: ее мать, принцесса Каролина сообщила Екатерине о том, что корабль с платьями ее дочерей исчез. Императрице пришлось оплачивать новые наряды. На фото - письмо Вильгельмины, которая будучи уже женой Павла, благодарит Екатерину за оказанную ей поддержку.

Гессенские принцессы в российской истории Нелегкая судьба Наталья Алексеевна прожила в России недолго: в 20 лет она скончалась во время мучительных родов. Из-за физиологических особенностей она не смогла родить ребенка самостоятельно, а кесарево сечение делать княгине не стали. После смерти была обнаружена ее переписка с дипломатом Андреем Разумовским. Спустя несколько месяцев Павел I женился на другой немецкой принцессе, Софии Вюртембергской.

Гессенские принцессы в российской истории Второй брак Павла I Эта табакерка с изображением Павла I и Марии Федоровны (принцессы Софии) была изготовлена в 1781 году. Ради брака с Павлом Петровичем вюртембергская принцесса рассталась с Людвигом Гессенским.

Гессенские принцессы в российской истории Гессенская принцесса Мария Другая гессенская принцесса Мария познакомилась с будущим императором Александром II в Дармштадте, когда ей было всего 14 лет. Спустя два года, в 1841 году они поженились. На портрете художника Ивана Макарова она представлена в придворном дамском мундире, введенном Николаем I, - кокошнике и нарядном сарафане, затянутом в талии. На руке красуется браслет с изображением супруга.

Гессенские принцессы в российской истории Долгий брак Мария Александровна за три месяца выучила русский язык и дружила с известными поэтами: Жуковским, Тютчевым, Вяземским. Императрица заботилась о женском образовании в России, она открыла специальные учебные заведения. В браке с Александром они прожили 39 лет. На фото - фрагмент картины М.А. Зичи "Спектакль в московском Большом театре по случаю священного коронования императора Александра II".

Гессенские принцессы в российской истории Елизавета Гессен-Дармштадтская В отличие от других гессенских принцесс, Елизавета не была обязана принимать православие - она стала супругой московского князя Сергея Александровича. Тем не менее, Елизавета по собственному желанию сменила религию, быстро выучила русский язык и после трагической смерти мужа основала Марфо-Мариинскую обитель. В 1918 году была убита вместе с другими членами дома Романовых.

Гессенские принцессы в российской истории Коллекционные карты На этих игральных картах изображена царская семья: князь Сергей Александрович, княгини Елизавета Федоровна и Ксения Александровна, которые дали разрешение на использование их портретов на картах. Все деньги от продажи колод пошли на благотворительность.

Гессенские принцессы в российской истории Четвертая гессенская принцесса На этих портретах Николаю II и Аликс Гессен-Дармштадтской 16 и 12 лет - именно в этом возрасте они впервые увидели друг друга. Их венчание состоялось спустя 10 лет, в 1894 году. Будущая императрица Александра Федоровна была глубоко верующим человеком и, переступив через себя, приняла православие.

Гессенские принцессы в российской истории Праздничное застолье На фото - меню с коронации Николая II и Александры Федоровны. На празднике подавали цыплят на вертеле, холодное из рябчиков по-суворовски, спаржу, пирожки, салат и мороженое. Несмотря на трагедию на Ходынском поле, супруги отправились на бал. Автор: Ксения Сафронова



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