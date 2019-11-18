 Украинский транзит газа из РФ по правилам ЕС: как это будет? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 21.11.2019

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Украина

Украинский транзит газа из РФ по правилам ЕС: как это будет?

В Украине спешат подготовить анбандлинг "Нафтогаза" до конца года, чтобы подписать с Россией контракт на транзит газа по европейским правилам. Как это должно работать, объясняет DW.

Здание Нафтогаз в Киеве

С 2020 года Украина готова транспортировать российский газ в ЕС лишь по европейским правилам. Длительное время Москва хотела работать по старой схеме, но в сентябре на газовых переговорах в Брюсселе все-таки согласилась на европейские нормы . Киев спешит выполнить требования европейского законодательства еще до конца года. DW объясняет, что именно означает транзит газа по правилам ЕС.

Третий энергопакет против монополий

В постсоветских странах и добыча, и продажа, и транспортировка газа оказались сосредоточены в руках госкомпаний - "Газпрома" в России и "Нафтогаза" в Украине. Между ними действует нынешний контракт на транзит газа, подписанный в 2009 году. Его заключению предшествовала так называемая "газовая война" между Россией и Украиной, когда в начале 2009 года поставки голубого топлива были прекращены не только в Украину, но и по ее территории в ЕС.

Труба, по которой осуществляется транзит российского газа через Украину в Европу

Труба, по которой осуществляется транзит российского газа через Украину в Европу

Противостояние и его последствия побудили Евросоюз, известный своей нетерпимостью к монополиям, принять Третий энергопакет. Цель этого набора директив и постановлений заключалась в дальнейшей либерализации энергетического и газового рынков, а также в усилении прав потребителей. Одна из главных его норм - анбандлинг - не допускает сосредоточения в одних руках транспортных сетей, производства энергоносителей и их продажи.

Отдельный оператор газотранспортной системы в Украине

В Украине 17 ноября вступил в силу закон об анбандлинге национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины". Он предусматривает выделение из ее состава предприятия по транспортировке природного газа и сертификацию нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). 

"Нафтогаз" находится под управлением украинского правительства. А оператором ГТС будет управлять исключительно министерство финансов страны. Согласно закону, ни правительство, ни премьер не смогут контролировать, координировать действия оператора или назначать его руководство. Более того, закон запрещает кому-либо, например, премьеру, вмешиваться в то, как министерство финансов управляет корпоративными правами.

Газотранспортная система Украины

Газотранспортная система Украины будет обслуживаться независимым оператором

Выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины из структуры "Нафтогаза" было предусмотрено еще законом о природном рынке газа от 2015 года. Впрочем, длительное время анбандлинг в силу ряда причин был заблокирован. Процесс сдвинулся с мертвой точки лишь после смены власти и назначения нового правительства в Украине. В сентябре Кабмин принял решение о модели анбандлинга.

Сейчас в структуре "Нафтогаза" создано ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). С 1 января, после прекращения нынешнего контракта на транзит газа, ОГТСУ продадут предприятию "Магистральные газопроводы Украины", которое является государственным и теперь находится под контролем Минфина. Стоимость продажи будет динамичной, кроме того, предусмотрена рассрочка на 15 лет. А с 1 января 2020 года государство, которое и останется собственником ГТС Украины, передаст эту систему в управление ОГТСУ.

Сертификация независимого оператора

Согласно Третьему энергопакету ЕС, о независимости оператора можно говорить только лишь после его сертификации. Ее проводит национальный регулятор - в Украине это Нацкомиссия, совершающая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В начале октября ОГТСУ подало заявку на сертификацию. 22 ноября регулятор планирует рассмотреть вопрос пока лишь о предварительной сертификации.

Правила ЕС предусматривают и внешний контроль: сертификацию украинского оператора должен проверить Секретариат Энергетического сообщества в Вене. Анбандлинг будет целиком соответствовать европейским нормам лишь тогда, когда Секретариат подтвердит решение НКРЭКУ.

Контекст

На трехсторонних переговорах о транзите российского газа через Украину в ЕС достигнут первый успех: Россия согласилась на контракт по газовым правилам ЕС. Подробности - в репортаже DW из Брюсселя. (19.09.2019)

Россия обратилась с жалобой в ВТО на Третий энергопакет Евросоюза. Москва недовольна тем, что газодобывающие компании не вправе владеть трубопроводами на территории ЕС. (01.05.2014)

Киев обязался реструктурировать "Нафтогаз" в рамках новых правил Европейского энергосообщества. Анбандлинг считают важным шагом в подготовке нового контракта с "Газпромом". (17.11.2019)

Ни из Вены, ни из Брюсселя (а Еврокомиссия неформально принимает участие в согласовании сертификации) сейчас замечаний по анбандлингу не звучало. В "Нафтогазе" прогнозировали, что Секретариату Энергетического сообщества понадобятся полтора-два месяца на согласование. 

Как будет работать транзит?

После того, как в Украине завершат анбандлинг, оператор ГТС будет предлагать всем заинтересованным компаниям мощности для транспортировки газа. Тарифы - одинаковые для всех - будут зависеть не от того, хочет бронировать мощности российский "Газпром" или, к примеру, польская PGNiG, а от условий - прежде всего, объемов и длительности прокачки газа. Тарифы устанавливает не оператор, а регулятор.

Еще в сентябре российские СМИ распространили утверждение, что после внедрение европейских правил новый оператор ГТС Украины будет обязан выставлять на аукцион мощности и без подписания нового контракта с "Газпромом". В "Нафтогазе" такую информацию опровергали. В итоге, после последнего раунда газовых переговоров Россия-Украина-ЕС замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович расставил точки над "і". По его словам, без нового межсетевого соглашения между операторами ГТС Украины и России (так называемое "interconnection agreement") невозможным будет ни долгосрочный транзит, ни краткосрочное бронирование мощностей.

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    Автор: Андрей Гурков


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