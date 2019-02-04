Удвоят ли минимальные пенсии в Германии?

Министр труда Германии предлагает повысить пенсии на 447 евро, министр финансов предупреждает о нехватке 25 миллиардов евро. DW раскрывает подоплеку двух нашумевших сообщений.
Две новости из Германии вызвали повышенный интерес читателей DW и бурную реакцию в социальных сетях. В одной речь идет о планах повышения пенсий, в другой - о грядущей нехватке денег в бюджете ФРГ. Оба сообщения требуют разъяснений, поскольку могут привести к поспешным выводам, а к тому же явно противоречат друг другу: как это правительство в Берлине собирается увеличивать расходы, если денег нет? Неужели канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) откажется от своей политики бездефицитного бюджета, которой она придерживается вот уже шесть лет?
Какое повышение пенсий уже запланировано
Но в том-то и дело, что правительство Германии никакого радикального повышения пенсий вовсе не планирует! Что твердо запланировано, так это их очередная индексация в середине года. С 1 июля они вырастут в восточных землях ФРГ (на территории бывшей ГДР) предположительно на 3,91%, а в западных на 3,18%. Окончательный размер повышения пенсий зависит от темпов роста средней зарплаты в Германии и будет определен в течение весны.
В прошлом году пенсии увеличились соответственно на 3,37% и 3,22%. При этом годовые темпы инфляции составили, согласно Федеральному статистическому ведомству (Destatis), 1,9 %. Таким образом, выплаты пенсионерам росли более чем в полтора раза быстрее, чем цены. По подсчетам портала finanzen.de, за минувшие 5 лет пенсии в Восточной Германии ежегодно увеличивались в среднем на 3,59%, а в Западной Германии на 2,63%. При этом в 2014-2016 годах инфляция была меньше 1%.
Что же касается нашумевшей новости о том, что министр труда Германии, социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) намерен с 1 января 2021 года ввести в стране базовую пенсию, которая на 447 евро будет выше нынешней минимальной (512 евро) , то это, во-первых, всего лишь предложение.
Социал-демократ борется за симпатии получателей МРОТ
В-вторых, предназначена эта базовая пенсия лишь для определенной, далеко не основной группы населения (порядка 3-4 миллионов человек при 83 миллионах населения), а именно: для работников, которые 35 и более лет получали зарплаты по ставке МРОТ (минимальный размер оплаты труда).
Иными словами, речь идет о низкоквалифицированных работниках, которые за всю свою трудовую жизнь так и не повысили уровень своей профессиональной подготовки и, соответственно, зарплаты. Но в то же время они реально трудились и платили взносы в пенсионную кассу, а в результате получают после выхода на заслуженный отдых столько же, что и те, кто все это время жил на социальное пособие.
Эту очевидную несправедливость нынешнее коалиционное правительство осознало и решило ее исправить, зафиксировав в официальной программе своей четырехлетней работы, в коалиционном договоре, намерение ввести базовую пенсию, превышающую на 10 процентов размеры социального пособия.
Так что, в-третьих, представленные теперь Хубертусом Хайлем конкретные предложения в их нынешнем виде вряд ли будут приняты, поскольку они значительно выходят за рамки договоренностей с христианскими демократами, старшими партнерами по правительственной коалиции, и те их сразу же довольно резко раскритиковали.
Христианские демократы за прицельную помощь нуждающимся
Основные пункты критики: выход далеко за рамки оговоренных 10 процентов, намерение финансировать повышение из средств налогоплательщиков, а не из пенсионного фонда, и предоставление базовой пенсии всем получателям маленьких пенсий без обязательной проверки их реального материального положения, в том числе наличия дополнительных пенсионных выплат от их бывших работодателей.
В результате государству, отмечают критики, придется выплачивать немалые деньги далеко не только реально нуждающимся. Немецкие СМИ приводят такой пример: согласно предложению министра, увеличение за счет налогоплательщиков пенсии почти вдвое полагалось бы, в частности, жене зубного врача, которая подрабатывала во врачебном кабинете мужа по 15 часов в неделю (врачи, особенно зубные, считаются в Германии одной из самых высокооплачиваемых профессиональных групп).
Но почему же тогда Хубертус Хайль выступил с таким непроходным предложением? А потому что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), имеющая сейчас рекордно низкий рейтинг, стремится вернуть себе поддержку избирателей. С этой вполне легитимной целью она демонстрирует свою приверженность идеям социальной справедливости и позиционируется как защитница малоимущих. Тем более, что осенью предстоят выборы сразу в трех землях на востоке Германии, где работников, получающих зарплату на уровне МРОТ, особенно много.
Почему министр финансов заговорил о нехватке денег
Но неужели министр труда не согласовал свои дорогостоящие предложения (расходы бюджета на базовую пенсию могут составить от 5-6 до 8-15 миллиардов евро ежегодно) с товарищем по социал-демократической партии, министром финансов ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz)? Ведь тот одновременно публично заявил о грядущей нехватке в казне 25 миллиардов евро до 2023 года.
Вполне возможно, что эти два видных политика СДПГ предварительно пообщались друг с другом. Но у Олафа Шольца, которому в СМИ регулярно приписывают канцлерские амбиции, свой интерес: с одной стороны, предстать перед избирателями бережливым и планирующим на длительную перспективу министром финансов, с другой - остудить пыл своих коллег по кабинету министров, у которых, конечно же, разгорелись аппетиты после того, как профицит бюджета по итогам 2018 года превысил 11 миллиардов евро.
Вот Олаф Шольц и решил публично забить тревогу: мол, в условиях замедления экономического роста с деньгами будет теперь труднее. Заодно он частично выбивает почву из-под ног своих основных конкурентов, консерваторов из Христианско-демократического союза (ХДС), от которых избиратели ждут обещаний снижения налогов.
В то же время само предупреждение министра финансов при ближайшем рассмотрении выглядит не столь уж пугающим: дефицит в 25 миллиардов евро до 2023 года означает, что ежегодно будет не хватать 5 миллиардов. Такую сумму Берлину при некоторой гибкости вполне под силу сэкономить, если учесть, что доходы и расходы федерального бюджета на 2019 год запланированы на уровне 356 миллиардов евро.
Такова подоплека двух новостей, вызвавших столь большой интерес аудитории DW. При внимательном чтении двух сообщений становится ясно, что наша редакция сообщила не об удвоении пенсий и не о тяжелом финансовом положении в ФРГ, а о важных заявлениях двух видных немецких политиков. Не больше, но и не меньше. Ведь эти заявления отражают ход политической дискуссии и политической борьбы в Германии.
Смотрите также: