Тысячи жителей России вновь протестуют против пенсионной реформы

По всей России в субботу, 22 сентября, прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Организаторами выступили КПРФ, движение "Левый фронт", Народно-патриотический союз России, а также рабочие профсоюзы и другие объединения левого толка. В согласованной акции на проспекте Сахарова в Москве приняли участие, по данным полиции, около 3000 тысяч человек. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил РБК, что на митинг вышло "на порядок больше" людей.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов написал в своем микроблоге в Twitter, что на проспект Сахарова вышли более 50 тысяч человек. Оппозиционер выступил на митинге несмотря на решение суда, согласно которому он до 8 августа 2021 года находится под административным надзором и не имеет права участвовать в массовых мероприятиях. Удальцов, в частности, призвал россиян к новым акциям протеста, в частности, профсоюзы - к "предупредительной забастовке".

В Санкт-Петербурге на протест против пенсионной реформы в Удельном парке пришли, по данным СМИ, 200-300 человек. Акции прошли также в ряде других городов РФ - в том числе, как сообщает КПРФ, Астрахани, Иркутске, Южно-Сахалинске, Томске, Магадане и Барнауле.

Пенсионная реформа одобрена в первом чтении

Последние массовые протесты против пенсионной реформы прошли в России 9 сентября и охватили в общей сложности 83 города. Их организатором выступили сторонники оппозиционного политика Алексея Навального. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не были согласованы властями, задержания активистов начались еще за несколько дней до протестов.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Массовые акции протеста, проходящие в стране с июля, вынудили президента РФ Владимира Путина выступить с телеобращением к нации, в котором он объявил о смягчении первоначальных планов повышения пенсионного возраста и предоставления определенных гарантий и льгот некоторым группам населения.

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