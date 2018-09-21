 Тысячи жителей России вновь протестуют против пенсионной реформы | Новости из Германии о России | DW | 22.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Тысячи жителей России вновь протестуют против пенсионной реформы

На митинг против повышения пенсионного возраста в Москве вышли, по разным данным, от 3 до 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге акция оказалась немногочисленная.

На митинге против пенсионной реформы в Москве

На митинге против пенсионной реформы в Москве

По всей России в субботу, 22 сентября, прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Организаторами выступили КПРФ, движение "Левый фронт", Народно-патриотический союз России, а также рабочие профсоюзы и другие объединения левого толка. В согласованной акции на проспекте Сахарова в Москве приняли участие, по данным полиции, около 3000 тысяч человек. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил РБК, что на митинг вышло "на порядок больше" людей.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов написал в своем микроблоге в Twitter, что на проспект Сахарова вышли более 50 тысяч человек. Оппозиционер выступил на митинге несмотря на решение суда, согласно которому он до 8 августа 2021 года находится под административным надзором и не имеет права участвовать в массовых мероприятиях. Удальцов, в частности, призвал россиян к новым акциям протеста, в частности, профсоюзы - к "предупредительной забастовке".

В Санкт-Петербурге на протест против пенсионной реформы в Удельном парке пришли, по данным СМИ, 200-300 человек. Акции прошли также в ряде других городов РФ - в том числе, как сообщает КПРФ, Астрахани, Иркутске, Южно-Сахалинске, Томске, Магадане и Барнауле.

Контекст

Россиянам поколения 50+ следует опасаться не столько повышения пенсионного возраста, сколько введения уголовной ответственности работодателей за увольнения, считает Андрей Гурков. (12.09.2018)

Исследования показывают, что соискатели старше 50 лет пользуются у работодателей в России наименьшим спросом. Реальных механизмов их защиты у государства нет. (13.09.2018)

Пенсионная реформа одобрена в первом чтении

Последние массовые протесты против пенсионной реформы прошли в России 9 сентября и охватили в общей сложности 83 города. Их организатором выступили сторонники оппозиционного политика Алексея Навального. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не были согласованы властями, задержания активистов начались еще за несколько дней до протестов.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Массовые акции протеста, проходящие в стране с июля, вынудили президента РФ Владимира Путина выступить с телеобращением к нации, в котором он объявил о смягчении первоначальных планов повышения пенсионного возраста и предоставления определенных гарантий и льгот некоторым группам населения.

Смотрите также:

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько тысяч участников

    Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    И стар и млад

    На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Росгвардия - на митинг

    По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Путин нарушает конституцию?

    Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Президенту припомнили обещание

    Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Путина - на пенсию"

    Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Траур по пенсиям

    Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Молодежь на фонарях

    По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Потрачено"

    Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 03:16
Now live
03:16 мин

Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

Ссылки в интернете

Удальцов вопреки запрету суда выйдет на митинг в Москве 22 сентября

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы  

Как проходили протесты 9 сентября против пенсионной реформы  

Как сторонники Навального готовят акцию против пенсионной реформы  

Также по теме

Russland Protest gegen die Rentenreform

Удальцов вопреки запрету суда выйдет на митинг в Москве 22 сентября 21.09.2018

КПРФ и "Левый фронт" призывают выйти на всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. В Москве шествие на проспекте Сахарова согласовано.

Russland Protest gegen die Rentenreform

Митинг КПРФ против пенсионной реформы вылился в предвыборную агитацию 02.09.2018

В Москве прошел митинг левых сил против повышения пенсионного возраста. Почти все выступления свелись к призыву голосовать за кандидатов от КПРФ на выборах мэра российской столицы и главы Подмосковья.

Karikatur Sergey Elkin Navalny Putin

Арест Навального как выход из любой ситуации 27.08.2018

Алексей Навальный вновь арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.

Реклама

Самые читаемые

Как возникла база данных на силовиков, избивающих демонстрантов  

Демонстранты в Хемнице напали на офис Левой партии  

Россия готова полностью финансировать "Северный поток-2" в случае санкций США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно