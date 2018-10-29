Туманная пастораль (фото)

Кто бы мог подумать, но рядом с этим живописным местом находится крупнейший автомобильный завод Европы.
30.10.2018, Вольфсбург • Сельская идиллия по-немецки? Такие восходы солнца и туманы можно наблюдать этой осенью около нижнесаксонского Вольфсбурга - города, в котором находится штаб-квартира немецкого концерна Volkswagen и крупнейший автомобильный завод Европы.
Октябрьские кадры из Германии
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