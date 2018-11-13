Немецкие туманы - загадочные, синие, седые (фоторепортаж)

Белый замок, как лебедь, над лесом парит

Каждый год в этот замок в баварских Альпах приезжает более 1,3 миллиона туристов. Его построил "сказочный король" Людвиг II. Он хотел, чтобы в нем жил и работал Рихард Вагнер.