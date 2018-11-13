Немецкие туманы - загадочные, синие, седые (фоторепортаж)

Осень - лучшее время для тех, кто любит фотографировать туманные ландшафты и окутанные дымкой достопримечательности. Мы сделали подборку таких снимков из Германии.
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Кто бы мог подумать, но рядом с этим живописным местом находится крупнейший автомобильный завод Европы.
Этот барочный храм, утопающий в живописном октябрьском тумане, находится в баварской деревушке Виденцхаузен.
Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге незадолго до восхода солнца около озера Федерзе, над которым возвышается барочная церковь Вознесения Девы Марии.
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Хороша страна Германия, здесь Швейцарий больше всех! Ничего случайного в этом нет.
Вместе с Кельном и Прагой он входил в тройку самых крупных городов Священной Римской империи германской нации.
Берлинская телевизионная башня - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе. 368-метровую вышку ввели в эксплуатацию в 1969 году.
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