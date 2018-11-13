 Немецкие туманы - загадочные, синие, седые (фоторепортаж) | Фоторепортажи о Германии | DW | 14.11.2018

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Фоторепортажи

Немецкие туманы - загадочные, синие, седые (фоторепортаж)

Осень - лучшее время для тех, кто любит фотографировать туманные ландшафты и окутанные дымкой достопримечательности. Мы сделали подборку таких снимков из Германии.

  • Мюнхен

    Туманные ландшафты

    Собор Фрауэнкирхе (Frauenkirche) и колонна Девы Марии (Mariensäule) в Мюнхене, Бавария

  • Бернбойрен

    Туманные ландшафты

    Альпийское предгорье в районе Бернбойрена (Bernbeuren), Бавария

  • Кельн

    Туманные ландшафты

    Кафедральный собор в Кельне (Kölner Dom), Северный Рейн-Вестфалия

  • Берлин

    Туманные ландшафты

    Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor), Берлин

  • Нюрнберг

    Туманные ландшафты

    Нюрнберг (Nürnberg), Бавария

  • Штраубинг (Straubing)

    Туманные ландшафты

    Штраубинг (Straubing), Бавария

  • Марбург

    Туманные ландшафты

    Марбургский замок (Marburger Schloss), Гессен

  • Боденское озеро

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee), Баден-Вюртемберг

  • Штральзунд

    Туманные ландшафты

    Ратуша в Штральзунде (Stralsund), Мекленбург-Передняя Померания

  • Саксонская Швейцария

    Туманные ландшафты

    Ратен (Rathen) в Саксонской Швейцарии (Sächsische Schweiz), Саксония

  • Оберальтайх

    Туманные ландшафты

    Монастырь Оберальтайх (Kloster Oberalteich), Бавария

  • Нойшванштайн

    Туманные ландшафты

    Замок Нойшванштайн (Neuschwanstein), Бавария

  • Большой Фельдберг

    Туманные ландшафты

    Гора Большой Фельдберг (Großer Feldberg), Гессен

  • Радебург

    Туманные ландшафты

    Радебург (Radeburg), Саксония

  • Берлин

    Туманные ландшафты

    Телевизионная башня на Александерплац (Berliner Fernsehturm), Берлин

  • Штарнбергское озеро

    Туманные ландшафты

    Штарнбергское озеро (Starnberger See), Бавария

  • Шверин

    Туманные ландшафты

    Замок в Шверине (Schwerin), Мекленбург-Передняя Померания

  • Эшенлоэ

    Туманные ландшафты

    Эшенлоэ (Eschenlohe), Бавария

  • Грайфсвальд

    Туманные ландшафты

    Грайфсвальд (Greifswald), Мекленбург-Передняя Померания

  • Гельголанд

    Туманные ландшафты

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн

  • Кюлунгсборн

    Туманные ландшафты

    Курорт Кюлунгсборн (Kühlungsborn) на Балтийском море, Мекленбург-Передняя Померания

  • Остров Пёль

    Туманные ландшафты

    Причал на острове Пёль (Insel Poel), Мекленбург - Передняя Померания

  • Линдау

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee) около Линдау, Бавария

  • Узедом

    Туманные ландшафты

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург-Передняя Померания

    Автор: Максим Нелюбин


  • Мюнхен

    Туманные ландшафты

    Собор Фрауэнкирхе (Frauenkirche) и колонна Девы Марии (Mariensäule) в Мюнхене, Бавария

  • Бернбойрен

    Туманные ландшафты

    Альпийское предгорье в районе Бернбойрена (Bernbeuren), Бавария

  • Кельн

    Туманные ландшафты

    Кафедральный собор в Кельне (Kölner Dom), Северный Рейн-Вестфалия

  • Берлин

    Туманные ландшафты

    Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor), Берлин

  • Нюрнберг

    Туманные ландшафты

    Нюрнберг (Nürnberg), Бавария

  • Штраубинг (Straubing)

    Туманные ландшафты

    Штраубинг (Straubing), Бавария

  • Марбург

    Туманные ландшафты

    Марбургский замок (Marburger Schloss), Гессен

  • Боденское озеро

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee), Баден-Вюртемберг

  • Штральзунд

    Туманные ландшафты

    Ратуша в Штральзунде (Stralsund), Мекленбург-Передняя Померания

  • Саксонская Швейцария

    Туманные ландшафты

    Ратен (Rathen) в Саксонской Швейцарии (Sächsische Schweiz), Саксония

  • Оберальтайх

    Туманные ландшафты

    Монастырь Оберальтайх (Kloster Oberalteich), Бавария

  • Нойшванштайн

    Туманные ландшафты

    Замок Нойшванштайн (Neuschwanstein), Бавария

  • Большой Фельдберг

    Туманные ландшафты

    Гора Большой Фельдберг (Großer Feldberg), Гессен

  • Радебург

    Туманные ландшафты

    Радебург (Radeburg), Саксония

  • Берлин

    Туманные ландшафты

    Телевизионная башня на Александерплац (Berliner Fernsehturm), Берлин

  • Штарнбергское озеро

    Туманные ландшафты

    Штарнбергское озеро (Starnberger See), Бавария

  • Шверин

    Туманные ландшафты

    Замок в Шверине (Schwerin), Мекленбург-Передняя Померания

  • Эшенлоэ

    Туманные ландшафты

    Эшенлоэ (Eschenlohe), Бавария

  • Грайфсвальд

    Туманные ландшафты

    Грайфсвальд (Greifswald), Мекленбург-Передняя Померания

  • Гельголанд

    Туманные ландшафты

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн

  • Кюлунгсборн

    Туманные ландшафты

    Курорт Кюлунгсборн (Kühlungsborn) на Балтийском море, Мекленбург-Передняя Померания

  • Остров Пёль

    Туманные ландшафты

    Причал на острове Пёль (Insel Poel), Мекленбург - Передняя Померания

  • Линдау

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee) около Линдау, Бавария

  • Узедом

    Туманные ландшафты

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург-Передняя Померания

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
Прощальная краса немецких ландшафтов - 2018

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Путешествие по осенней Германии 2018 года начнем около этих живописных берез в природном парке Шлаубеталь (Бранденбург).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Осенне-золотая поверхность озера во Фрайбурге (Баден-Вюртемберг).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Одинокий подсолнух на поле около Штансдорфа недалеко от Потсдама (Бранденбург).

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Туманный ландшафт под Ганновером (Нижняя Саксония).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Маяк и еще не убранные на зиму пляжные корзины на балтийском курорте Варнемюнде во время первого осеннего шторма этой осени (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Серые журавли в небе над Мешерином (Бранденбург).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Опустевший морской причал курорта Цинновиц на балтийском острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия)

    Немецкая осень - 2018

    Утренний туман около города Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Осень на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Рыбацкий домик на озере Хаммерзе (Бранденбург).

  • Саксония

    Немецкая осень - 2018

    В окрестностях замка "Трех орешков для Золушки" - Морицбург под Дрезденом (Саксония).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Каштаны около Цешдорфа уже сбросили листья (Бранденбург).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Мельница XVI века в Бремсдорфе (Бранденбург).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Окрестности города Ванген в Альгое (Баден-Вюртемберг).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Цистерцианский монастырь XIII века в Нойцелле (Бранденбург). Обитель была распущена в 1817 году и воссоздана в начале нынешнего сентября. Здешний новый приорат состоит сейчас из восьми братьев-цистерцианцев.

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Рыбак на лодке посреди водохранилища на реке Изар - озера Сильвенштайн (Бавария).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Церковь Святого Галла в Ридлингене (Баден-Вюртемберг).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Скворцы на проводах над виноградниками в Эренкирхене (Баден-Вюртемберг).

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Альпийские ландшафты около Берхтесгадена (Бавария).

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Паломническая церковь Девы Марии на винограднике около нижнефранконского города Фолькаха (Бавария). "Виноградник" (Weingarten) в данном случае не только указывает на место, но и входит в полное название храма XIII века на немецком языке - Wallfahrtskirche Maria im Weingarten.

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Окутанная облаками гора Вурмберг - вторая по высоте после Броккена гора лесного региона Гарц (Нижняя Саксония).

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Японский клен в "Горном саду" - Берггартен в Ганновере (Нижняя Саксония).

  • Гессен

    Немецкая осень - 2018

    Овца в осеннем лесу около Бенсхайма (Гессен).

  • Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Парк развлечений в Лихтенау (Саксония). Благодаря необычно теплой осени многие такие парки в Германии в этом году продлили сезон.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Франкфурт в тумане

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Баварское барокко в октябрьском тумане

Этот барочный храм, утопающий в живописном октябрьском тумане, находится в баварской деревушке Виденцхаузен.  

Розовый туман, или В Германию постепенно приходит осень

Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге незадолго до восхода солнца около озера Федерзе, над которым возвышается барочная церковь Вознесения Девы Марии.  

Туманный рассвет в Королевском уголке

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Где делают мозельское, рейнское и другие немецкие вина

Прохладная осень - горячая пора для виноделов. В Германии насчитывается, в общей сложности, тринадцать виноградарских и винодельческих областей. Познакомимся с ними.  

20 самых красивых закатов Германии

В Германии много мест с потрясающими закатами, которые делают города и сельские ландшафты более романтичными, загадочными, красочными. И от неба невозможно оторвать взгляд…  

Белый замок, как лебедь, над лесом парит

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