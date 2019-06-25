 Трамп обсудил с Меркель на G20 конфликт в Донбассе и Иран | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2019

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Мир

Трамп обсудил с Меркель на G20 конфликт в Донбассе и Иран

Со времени прихода Дональда Трампа на пост президента США отношения между США и ФРГ омрачены множеством разногласий. Но на саммите в Осаке Трамп всячески подчеркивал дружеское расположение к Меркель.

Дональд Трамп и Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США Дональд Трамп на полях саммита стран "большой двадцатки", открывшегося в Японии в пятницу, 28 июня, обсудили ситуацию на востоке Украины. В числе других тем были ситуация в Ливии, конфликт США с Ираном,: а также европейско-американские отношения в сфере торговли, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) после встречи двух лидеров.

На встрече с Меркель Трамп, несмотря на многочисленные разногласия с Германией по принципиальным вопросам, осыпал федерального канцлера любезностями, называя ее "фантастической женщиной", фантастической личностью" и "замечательным другом", а отношения США с ФРГ - "грандиозными".

Контекст

Спустя больше года после вступления в должность госсекретарь США Майкл Помпео нашел-таки время посетить Берлин. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выделила ему 45 минут. Подробности - у DW. (31.05.2019)

База Рамштайн имеет важное значение для военных США, особенно при применении дронов по всему миру. Депутаты бундестага призывают власти ФРГ пристальнее взглянуть на ситуацию вокруг нее. (05.04.2019)

Сдержанная реакция Меркель

Ангела Меркель отреагировала сдержанно, поблагодарив президента, и тут же переключилась на экономические темы. Канцлер напомнила, что Германия не только активно торгует, но и делает в США масштабные инвестиции. Трамп согласился с этим, отметив, что двусторонняя торговля между США и ФРГ достигла "высокого уровня" и будет расти и впредь.

В прошлом Трамп неоднократно критиковал Германию за слишком высокий, по его мнению, профицит в торговле с США, а также за приверженность Берлина германо-российскому проекту "Северный поток - 2". Только в преддверии саммита в Осаке Трамп в одном из телеинтервью обвинил Германию в тесных связях с Россией, заявив: "Они платят потенциальному врагу".

На встрече в Осаке Трамп и Меркель избегали таких спорных тем, как расходы Германии на оборону и защита климата. Ангела Меркель, очевидно, не понравилось, когда Трамп ни с того, ни с сего переключился на предвыборную кампанию в США, обвинив оппозиционных демократов в желании обеспечить нелегальных мигрантов государственной медстраховкой. На встречах глав государств и правительств не принято обсуждать внутриполитические темы. Пока Трамп критиковал демократов, Меркель подчеркнуто не смотрела ему в глаза.

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    Автор: Томас Кольман


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