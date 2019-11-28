 Трамп вновь пригрозил санкциями за Северный поток - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.12.2019

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Европа

Трамп вновь пригрозил санкциями за Северный поток - 2"

"Северный поток - 2" - это проблема, которую Германия должна решить, заявил президент США. Он сказал, что Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность введения санкций за реализацию этого проекта.

Дональд Трамп и Ангела Меркель на саммите НАТО

Дональд Трамп и Ангела Меркель на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил ввести санкции за участие в строительстве германо-российского газопровода "Северный поток - 2". "Мы пока еще не ничего не решили", - сказал он в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) на саммите НАТО под Лондоном в среду, 4 декабря.

Американский президент назвал "Северный поток - 2" проблемой, добавив, что это "проблема, которую Германия должна решить".

США усматривают в реализации этого проекта угрозу для энергетической безопасности. Они уже давно обещают ввести санкции против участников строительства нового газопровода. Не исключено, что эти штрафные меры могут быть приняты в рамках проекта оборонного бюджета США в конце текущего года.

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    Автор: Андрей Гурков


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