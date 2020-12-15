"Товарное сближение": Россия ускоряет ползучую аннексию "ДНР" и "ЛНР"

В середине ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" (ОРДЛО). Документ упрощает доступ товаров с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в РФ.

В МИД Украины назвали этот указ нарушением украинского законодательства и вмешательством во внутренние дела страны. Евросоюз также осудил указ, заявив, что подобные односторонние действия России провоцируют дальнейшее углубление конфликта. DW разбиралась, с чем связаны и к чему приведут такие "гуманитарные" инициативы Кремля.

В ОРДЛО "не осталось ничего украинского"

Указ Путина о товарах из ОРДЛО еще больше "привязывает" эти территории к РФ, считает сопредседатель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков. Он отметил последовательность действий российских властей в вопросе фактической интеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в состав России.

В частности, Пашков выделил противоправное проведение там в середине сентября выборов в Госдуму РФ, принудительное привлечение к голосованию жителей "ДНР" и "ЛНР", а также указ Путина от мая 2019 года, позволивший в упрощенном порядке выдавать российские паспорта жителям этих территорий.

"Россия увеличивает количество так называемых российских граждан в ОРДЛО и вовлекает их в политические процессы в России. Это можно назвать политической аннексией", - заявил Пашков.

На Донецком металлургическом заводе

Экономическая же аннексия этих территорий, по его словам, началась давно - с введения рубля в качестве основной валюты и захвата крупных предприятий, имущества, заводов и шахт. Однако, по мнению Пашкова, указ Путина о доступе товаров из "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует уже о формальном закреплении финансовых и торгово-экономических связей ОРДЛО с Россией. Теперь товары, производимые там, могут официально участвовать в российских тендерах на государственные закупки.

Такого же мнения придерживается и бывший глава МИД Украины Павел Климкин, считающий "товарное сближение" усилением свободной торговли России с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. "Она была и до этого, но на уровне схем, которые контролировали российские кланы. Сейчас Путин делает шаг фактически к экономической интеграции оккупированных территорий в Россию", - считает экс-министр.

Климкин убежден, что после того, как в ОРДЛО были введены российское образование, валюта и принудительная "паспортизация", на этих территориях "уже не осталось ничего украинского".

Россия торпедирует минские договоренности

Украинский дипломат Константин Елисеев называет указ Путина о "товарном сближении" "ползучим экономическим аншлюсом оккупированного Россией Донбасса ".

По его словам, таким образом Путин хочет продемонстрировать, что "Россия готова пойти на любые шаги по Донбассу". В то же время президент РФ показывает жителям "ДНР" и "ЛНР", что вроде бы о них заботится. Там из-за пандемии COVID-19 действительно обострилась гуманитарная ситуация, и такие действия в определенной степени направлены на смягчение негативного влияния ее последствий, считает дипломат. С другой стороны, отмечает Елисеев, сама подконтрольная России власть в ОРДЛО ограничивает доступ международных гуманитарных организаций к этим территориям.

На линии соприкосновения в Донбассе

По мнению дипломата, главным фактором таких действий России является "тупиковая ситуация в переговорном процессе по Донбассу". Елисеев убежден, что после указа Путина Украина должна провести телефонные консультации с Германией и Францией. Он считает, что указ о "товарном сближении" должен стать "спусковым крючком для усиления санкций против РФ", ведь фактически таким образом "Россия торпедирует минские договоренности".

С ним согласен политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Он отмечает, что минские договоренности предполагают возвращение неподконтрольных Киеву территорий в состав Украины, а указы Путина предполагают усиление российского контроля над этими территориями.

"Это противоречащие друг другу вещи. И введение российского рубля, и российская паспортизация, и указ Путина о доступе товаров из ОРДЛО в РФ - это все шаги, направленные на подрыв минских договоренностей", - указывает аналитик. Следовательно, по его убеждению, такие действия российских властей размывают минские договоренности и делают их выполнение необязательным.

Сигнал про отсутствие намерений РФ возвращать "ДНР" и "ЛНР" в Украину

Россия тратит значительные средства на поддержку существования псевдообразований "ДНР" и "ЛНР", напоминает Горбач. Инициативами о "товарном сближении", по его мнению, российские власти, скорее всего, хотят уменьшить расходы на содержание отдельных районов Донбасса.

"Они (российские власти. - Ред.) хотят сэкономить, включив больше, глубже и шире остатки хозяйствующих субъектов с ОРДЛО в российские производственные цепочки", - считает аналитик.

Горбач также отметил, что в указе Путина говорится, что на средства российского бюджета могут закупаться товары с временно неподконтрольных Киеву территорий. Это, по его убеждению, политический сигнал, свидетельствующий о том, что Россия не собирается возвращать эти территории Украине.

Кремль пока не решится официально аннексировать Донбасс

Однако, по убеждению Горбача, несмотря на все шаги, направленные на формальную интеграцию неподконтрольных Киеву районов Донбасса в состав РФ, Кремль пока не решится официально аннексировать эти территории. "Для официальной аннексии должны быть какие-то основания. Пока я не вижу причин, зачем им это делать", - заявил он.

Аналитик считает, что РФ контролирует эти территории с помощью "непризнанного статуса" и шантажирует украинскую сторону тем, что вроде бы не все потеряно, что территории "ДНР" и "ЛНР" еще могут быть возвращены Украине. Ведь их "включение" в состав РФ по примеру Крыма стало бы поводом для дальнейших санкций. И после такого шага российским властям придется тратить еще больше средств на содержание ОРДЛО.

Если же Россия остановит финансово-экономическую, военную и политическую поддержку так называемых "ДНР" и "ЛНР", то, считает Михаил Пашков, "через два-три месяца их уже не будет". Он отметил, что эти псевдогосударственные образования держатся исключительно на помощи Российской Федерации.

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