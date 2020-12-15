"Товарное сближение": Россия ускоряет ползучую аннексию "ДНР" и "ЛНР"

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Опрошенные DW эксперты считают, что указ Путина о доступе товаров с территорий "ДНР" и "ДНР", российская паспортизация и другие действия Кремля направлены на интеграцию этих территорий в состав РФ.
В середине ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" (ОРДЛО). Документ упрощает доступ товаров с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в РФ.
В МИД Украины назвали этот указ нарушением украинского законодательства и вмешательством во внутренние дела страны. Евросоюз также осудил указ, заявив, что подобные односторонние действия России провоцируют дальнейшее углубление конфликта. DW разбиралась, с чем связаны и к чему приведут такие "гуманитарные" инициативы Кремля.
Указ Путина о товарах из ОРДЛО еще больше "привязывает" эти территории к РФ, считает сопредседатель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков. Он отметил последовательность действий российских властей в вопросе фактической интеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в состав России.
В частности, Пашков выделил противоправное проведение там в середине сентября выборов в Госдуму РФ, принудительное привлечение к голосованию жителей "ДНР" и "ЛНР", а также указ Путина от мая 2019 года, позволивший в упрощенном порядке выдавать российские паспорта жителям этих территорий.
"Россия увеличивает количество так называемых российских граждан в ОРДЛО и вовлекает их в политические процессы в России. Это можно назвать политической аннексией", - заявил Пашков.
Экономическая же аннексия этих территорий, по его словам, началась давно - с введения рубля в качестве основной валюты и захвата крупных предприятий, имущества, заводов и шахт. Однако, по мнению Пашкова, указ Путина о доступе товаров из "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует уже о формальном закреплении финансовых и торгово-экономических связей ОРДЛО с Россией. Теперь товары, производимые там, могут официально участвовать в российских тендерах на государственные закупки.
Такого же мнения придерживается и бывший глава МИД Украины Павел Климкин, считающий "товарное сближение" усилением свободной торговли России с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. "Она была и до этого, но на уровне схем, которые контролировали российские кланы. Сейчас Путин делает шаг фактически к экономической интеграции оккупированных территорий в Россию", - считает экс-министр.
Климкин убежден, что после того, как в ОРДЛО были введены российское образование, валюта и принудительная "паспортизация", на этих территориях "уже не осталось ничего украинского".
Украинский дипломат Константин Елисеев называет указ Путина о "товарном сближении" "ползучим экономическим аншлюсом оккупированного Россией Донбасса ".
По его словам, таким образом Путин хочет продемонстрировать, что "Россия готова пойти на любые шаги по Донбассу". В то же время президент РФ показывает жителям "ДНР" и "ЛНР", что вроде бы о них заботится. Там из-за пандемии COVID-19 действительно обострилась гуманитарная ситуация, и такие действия в определенной степени направлены на смягчение негативного влияния ее последствий, считает дипломат. С другой стороны, отмечает Елисеев, сама подконтрольная России власть в ОРДЛО ограничивает доступ международных гуманитарных организаций к этим территориям.
По мнению дипломата, главным фактором таких действий России является "тупиковая ситуация в переговорном процессе по Донбассу". Елисеев убежден, что после указа Путина Украина должна провести телефонные консультации с Германией и Францией. Он считает, что указ о "товарном сближении" должен стать "спусковым крючком для усиления санкций против РФ", ведь фактически таким образом "Россия торпедирует минские договоренности".
С ним согласен политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Он отмечает, что минские договоренности предполагают возвращение неподконтрольных Киеву территорий в состав Украины, а указы Путина предполагают усиление российского контроля над этими территориями.
"Это противоречащие друг другу вещи. И введение российского рубля, и российская паспортизация, и указ Путина о доступе товаров из ОРДЛО в РФ - это все шаги, направленные на подрыв минских договоренностей", - указывает аналитик. Следовательно, по его убеждению, такие действия российских властей размывают минские договоренности и делают их выполнение необязательным.
Россия тратит значительные средства на поддержку существования псевдообразований "ДНР" и "ЛНР", напоминает Горбач. Инициативами о "товарном сближении", по его мнению, российские власти, скорее всего, хотят уменьшить расходы на содержание отдельных районов Донбасса.
"Они (российские власти. - Ред.) хотят сэкономить, включив больше, глубже и шире остатки хозяйствующих субъектов с ОРДЛО в российские производственные цепочки", - считает аналитик.
Горбач также отметил, что в указе Путина говорится, что на средства российского бюджета могут закупаться товары с временно неподконтрольных Киеву территорий. Это, по его убеждению, политический сигнал, свидетельствующий о том, что Россия не собирается возвращать эти территории Украине.
Однако, по убеждению Горбача, несмотря на все шаги, направленные на формальную интеграцию неподконтрольных Киеву районов Донбасса в состав РФ, Кремль пока не решится официально аннексировать эти территории. "Для официальной аннексии должны быть какие-то основания. Пока я не вижу причин, зачем им это делать", - заявил он.
Аналитик считает, что РФ контролирует эти территории с помощью "непризнанного статуса" и шантажирует украинскую сторону тем, что вроде бы не все потеряно, что территории "ДНР" и "ЛНР" еще могут быть возвращены Украине. Ведь их "включение" в состав РФ по примеру Крыма стало бы поводом для дальнейших санкций. И после такого шага российским властям придется тратить еще больше средств на содержание ОРДЛО.
Если же Россия остановит финансово-экономическую, военную и политическую поддержку так называемых "ДНР" и "ЛНР", то, считает Михаил Пашков, "через два-три месяца их уже не будет". Он отметил, что эти псевдогосударственные образования держатся исключительно на помощи Российской Федерации.
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