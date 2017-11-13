Террористическая организация "Фракция Красной армии" (RAF)

"Фракция Красной армии" - немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине в конце 1960-х - конце 1990-х годов.

Террористическая организация "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion - RAF) была cоздана в Германии в 1968 году левыми радикалами Андреасом Бадером (Andreas Baader), Ульрике Майнхоф (Ulrike Meinhof). Позже к ним присоединилась Гудрун Энслин (Gudrun Ensslin). Группировка возникла на волне студенческого движения против капитализма. Молодые люди рассматривали свою деятельность как городскую "партизанскую войну", направленную против государственного аппарата, буржуазии, милитаризма и нацистского прошлого.