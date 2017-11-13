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Террористическая организация "Фракция Красной армии" (RAF)

"Фракция Красной армии" - немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине в конце 1960-х - конце 1990-х годов.

Террористическая организация "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion - RAF) была cоздана в Германии в 1968 году левыми радикалами Андреасом Бадером (Andreas Baader), Ульрике Майнхоф (Ulrike Meinhof). Позже к ним присоединилась Гудрун Энслин (Gudrun Ensslin). Группировка возникла на волне студенческого движения против капитализма. Молодые люди рассматривали свою деятельность как городскую "партизанскую войну", направленную против государственного аппарата, буржуазии, милитаризма и нацистского прошлого.

HANDOUT - Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen nach dem starken Vermuten den Ex-RAF Terroristen Burkhard Garweg (r) und Ernst-Volker-Staub, die am 07.05.2016 in Hildesheim (Niedersachsen) vergeblich versuchen einen Geldboten zu überfallen. (zu dpa Ermittler vermuten RAF-Trio im Mittelmeerraum - neue Fahndung vom 13.11.2017) Achtung: Nutzung nur zu redaktionellen Zwecken im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und vollständiger Nennung der Quelle Foto: --/Landeskriminalamt Niedersachsen/dpa | Verwendung weltweit

Полиция в Германии разыскивает трех террористов из RAF 13.11.2017

Земельное ведомство по уголовным делам в Ганновере опубликовало кадры, показывающие подозреваемых в разбойных нападениях бывших членов RAF.
20.12.2016+++Berlin, Deutschland Berlin Terror Anschlag Breitscheidplatz - LKW ist von der Polizei sichergestellt und wird zur Spurensicherung abgeschleppt 20.12.16 | Verwendung weltweit

Попадет ли грузовик в музей после теракта в Берлине? 05.01.2017

Грузовик, въехавший в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, может стать частью музейной экспозиции. DW выяснила, выставят ли в Бонне спорный экспонат.
Blick auf den Tatort in Köln. Am 05.09.1977 entführten Terroristen der Rote Armee Fraktion (RAF) den damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer. Drei Polizisten und der Fahrer starben bei der Geiselnahme. Hanns Martin Schleyer wurde am 19.10.1977 im Kofferraum eines Autos in der elsäßischen Stadt Mühlhausen ermordet aufgefunden. Foto: Wilhelm Bertram +++(c) dpa - Report+++

Чем терроризм 1970-х годов отличается от сегодняшнего 01.04.2016

По сравнению с 1970-ми годами число терактов в Европе в последнее десятилетие уменьшилось. Но сейчас люди запуганы как никогда раньше, констатируют эксперты, опрошенные DW.
23.09.2013++++++ Dehm beschäftigt Christian Klar ARCHIV - Der Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, Dieter Dehm, spricht am 23.09.2013 im Landtag in Hannover (Niedersachsen) über den Ausgang der Bundestagswahl 2013. Foto: Peter Steffen/dpa (zu dpa «Linke-Abgeordneter beschäftigt Ex-RAF-Terrorist Christian Klar» vom 19.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/P. Steffen

Бывший террорист на службе в бундестаге 24.02.2016

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм взял к себе на работу бывшего террориста RAF Кристиана Клара. DW - c подробностями этой неожиданной истории.
Die RAF-Mitglieder (l-r) Ernst-Volker Wilhelm Staub, Daniela Klette und Burkhard Garweg, undatierte Fahndungsbilder des Bundeskriminalamts (BKA). Nach den mutmaßlichen Terroristen fandet das BKA im Zusammenhang mit den Straftaten der Rote Armee Fraktion. Foto: picture-alliance/dpa/BKA

Прокуратура увидела в ограблении след террористов из RAF 19.01.2016

Трех членов леворадикальной группировки полиция разыскивает с начала 90-х годов. Генетический анализ свидетельствует об их участии в двух ограблениях в 2015 году.
A man grills meat along a street in Raqqa September 18, 2014. The Arabic words on the black banner (rear R) read: Islamic State in Iraq and the Levant, Raqqa province. Picture taken September 18, 2014. REUTERS/Stringer (SYRIA - Tags: SOCIETY)

Глава спецслужбы ФРГ: ИГ - это де-факто государственное образование 16.12.2015

Глава Федерального ведомства по охране конституции Масен считает "Исламское государство" образованием, подобным государственному. По его мнению, называть ИГ террористической группировкой - значит преуменьшать проблему.
Ein Manipulator-Fahrzeug MF 3 Skorpion ist am 13.06.2013 in Stuttgart (Baden-Württemberg) in der Ausstellung RAF Terror im Südwesten im Haus der Geschichte ausgestellt. Die Ausstellung RAF Terror im Südwesten ist von 14.06.2013 bis 23.02.2014 in Stuttgart im Haus der Geschichte zu sehen. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Террористическая группировка добралась до музея 13.06.2013

Впервые в Германии открывается выставка о деятельности террористической группы RAF, анализирующая природу террора. Исторический музей в Штутгарте принял удар на себя.
Фото: Andreas Magdanz

Тюрьма для террористов 04.03.2013

Штаммхайм (Stammheim). Эта тюрьма на окраине Штутгарта вошла в историю, когда в ее особом тракте разместили ведущих террористов "Фракции Красной Армии" (RAF). Здесь же их обнаружили мертвыми в своих камерах…
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 4, 2012. Nadezhda Tolokonnikova of the Pussy Riot feminist punk group appears at the Tagansky District Court. Pussy Riot members were accused of hooliganism following their anti-Putin protest at Moscow's Christ the Savior Cathedral on February 21, 2012. (Photo ITAR-TASS / Alexandra Mudrats)

Участница Pussy Riot подала жалобу на немецкую газету 17.10.2012

Адвокат Марк Фейгин обвинил Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в публикации непроверенной информации.
Baden-Wuerttemberg/ Die wegen des Attentats auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback im Jahr 1977 angeklagte ehemalige Terroristin der Rote Armee Fraktion (RAF), Verena Becker, am Freitag (06.07.12) im Oberlandesgericht (OLG) in Stuttgart. Wegen Beihilfe zum Mordanschlag auf Buback ist Becker zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Wegen einer frueheren Verurteilung zu lebenslanger Haft gelten zweieinhalb Jahre bereits als vollstreckt. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart am Freitag nach mehr als anderthalb Jahren Prozessdauer. Becker hatte vor Gericht eine Beteiligung an dem Attentat bestritten. (zu dapd-Text) Foto: Daniel Maurer/dapd

Бывшая террористка RAF осуждена по делу об убийстве 30-летней давности 06.07.2012

Бывшая террористка RAF осуждена по делу об убийстве 30-летней давности. Верена Беккер приговорена к 4 годам за причастность к покушению на генпрокурора Бубака.
ARCHIV - Beamte der Spurensicherung der Polizei arbeiten auf der Heilbronner Theresienwiese an einem Tatort, an dem zuvor eine 22-jährige Polizeibeamtin getötet und ein weiterer Beamter schwer verletzt wurde (Archivfoto vom 25.04.2007). Unbekannte haben den Beamten am 25.04.2007 während ihres Routineeinsatzes in den Kopf geschossen und die Dienstwaffen entwendet. Mehr als vier Jahre nach dem ungeklärten Heilbronner Polizistinnenmord gibt es eine heiße Spur. Nach Informationen des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg sind in Eisenach die Dienstwaffen der im April 2007 in Heilbronn getöteten Polizistin und ihres seinerzeit schwer verletzten Kollegen gefunden worden. Foto: Bernd Weißbrod dpa/lsw (Zu lsw Thema des Tages: «Heilbronner Polizistinnenmord - Dienstwaffe gefunden» vom 07.11.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Правые экстремисты подозреваются в серии убийств в ФРГ 12.11.2011

Федеральная прокуратура расследует серию убийств, совершенных, как полагают, неонацистами с 2000 по 2006 годы. Прорыв в расследовании произошел после обнаружения орудия убийств - пистолета чешского производства.
Birgit Hogefeld Im Prozess gegen das RAF-Mitglied Birgit Hogefeld (Foto vom 15.11.1994) wird das Oberlandesgericht Frankfurt am Dienstag (5.11.96) das Urteil verkünden. Die Bundesanwaltschaft hat nach fast zweijährigem Prozess für die 40jährige die Höchststrafe gefordert: lebenslange Haft. dpa COLORplus

В Германии отпущена на свободу последняя террористка RAF 21.06.2011

Последняя находившаяся в тюремном заключении участница террористической группировки "Фракции Красной Армии" Биргит Хогефельд отпущена на свободу. Остаток пожизненного срока был заменен условным заключением.
Birgit Hogefeld Im Prozess gegen das RAF-Mitglied Birgit Hogefeld (Foto vom 15.11.1994) wird das Oberlandesgericht Frankfurt am Dienstag (5.11.96) das Urteil verkünden. Die Bundesanwaltschaft hat nach fast zweijährigem Prozess für die 40jährige die Höchststrafe gefordert: lebenslange Haft. dpa COLORplus

Последняя из террористок "Фракции Красной армии" выйдет на свободу 10.06.2011

Последняя находящаяся в заключении террористка организации "Фракция Красной армии" Биргит Хогефельд в течение июня будет освобождена из тюрьмы. Суд заменил остаток пожизненного срока условным заключением.
ARCHIV - Die Kombo zeigt die ehemalige Terroristin Verena Becker auf einem undatierten Fahndungsfoto, das in den 1970er Jahren verbreitet wurde, und Generalbundesanwalt Siegfried Buback im September 1976 in Bonn. Die frühere RAF-Terroristin Verena Becker ist am Freitag (28.08.2009) in Berlin festgenommen worden. Sie wird dringend verdächtig, vor 22 Jahren am Mord des damaligen Generalbundesanwalts beteiligt gewesen zu sein. (zu dpa 4272 vom 28.08.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Начинается процесс по делу бывшей террористки RAF Верены Беккер 30.09.2010

В Штутгарте открывается судебный процесс по делу бывшей террористки из группировки "Фракция Красной Армии" (RAF) Верены Беккер. Ее обвиняют в подготовке покушения на генпрокурора ФРГ Зигфрида Бубака 33 года назад.
***zu Martin Roeber, SWR*** Die Leichen von Generalbundesanwalt Siegfried Buback (vorn l) und seinem Fahrer liegen nach den Todesschüssen am Tatort in Karlsruhe, rechts der Dienstwagen Bubacks (Archivfoto vom 07.04.1977). Über 30 Jahre nach dem Mord an Generalbundesanwalt Buback will die Bundesanwaltschaft mehrere ehemalige RAF-Mitglieder durch Beugehaft zur vollständigen Aufklärung zwingen. Entsprechenden Anträgen habe der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes jetzt zugestimmt, wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag (03.01.2008) mitteilte. Sie richten sich gegen die im Frühjahr 2007 aus der Haft entlassene einstige RAF- Rädelsführerin Mohnhaupt, den noch inhaftierten Klar sowie den ebenfalls entlassenen Folkerts. Foto: Heinz Wieseler dpa/lsw (zu dpa 4378) +++(c) dpa - Bildfunk+++***Zu Schmidt, 10 Jahre Selbstauflösung der RAF - Aufarbeitung der Terror-Zeit noch nicht abgeschlossen***

Бывшие террористы RAF назвали имя убийцы генпрокурора ФРГ 27.09.2010

Бывшая активистка террористической группировки "Фракция Красной Армии" Верена Беккер не стреляла в генпрокурора ФРГ Зигфрида Бубака в 1977 году, утверждают ее прежние соратники. Убийцей они назвали другого боевика.
Ein mit einer Maschinenpistole bewaffnet und einer Schutzweste ausgestatteter Polizist patroulliert am Samstag (19.09.2009) im S-Bahnhof des Airport Hamburg. Gut eine Woche vor der Bundestagswahl wurden an Flughäfen und auf Bahnhöfen die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Im Internet ist ein gegen Deutschland gerichtetes Drohvideo der islamistischen Terrororganisation El Kaida aufgetaucht. Foto: Bodo Marks dpa/lno +++(c) dpa - Bildfunk+++

Полиция в Германии: друг и помощник граждан 11.08.2010

Согласно опросам общественного мнения, 80 процентов жителей Германии положительно относятся к стражам порядка своей страны. Но так было не всегда.
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