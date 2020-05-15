Теории заговора о коронавирусе, или "Мировое правительство" на удаленке

Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора.
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