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Бывший посол США в Москве Уильям Бернс, утвержденный на посту главы ЦРУ, считает Россию "разрушительной силой" и потенциальной угрозой для Соединенных Штатов.
Сенатор-республиканец Тед Круз требует от администрации Джо Байдена введения новых санкций против "трубопровода Путина".
Сенаторы от Республиканской партии считают, что новая администрация США посылает сигналы о своей готовности разрешить строительство газопровода.
Сенаторы США угрожают санкциями порту в городке Засниц на севере ФРГ, пытаясь помешать строительству "Северного потока - 2". Как жители портового города реагируют на американскую угрозу - в репортаже DW.
Пекин ответил на штрафные меры, которые Вашингтон ввел из-за притеснения в Китае этнического меньшинства уйгуров. Под санкции КНР подпали, в частности, сенаторы Марко Рубио и Тед Круз.
Посол США в Германии сказал в интервью Handelsblatt, что новые санкции против "Газпрома" и "Северного потока -2" могут быть приняты в рекордные сроки, потому что среди американских партии царит консенсус по этому вопросу.
Законопроект американских сенаторов о мерах против участников строительства газопровода грозит превратить энергетическую политику Европы в игрушку США, уверяет глава Восточного комитета немецкой экономики.
Присвоение движению Antifa статуса террористической организации упростило бы работу полиции, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее он назвал членов этого движения "дурными, больными людьми".
Инцидент произошел недалеко от города Локхарт. По предварительным данным, воздушный шар задел провода ЛЭП и загорелся.
Для Дональда Трампа лучше и быть не могло. Накладки во время съезда Республиканской партии отвлекали от пустого содержания, а злость все сорвали на Теде Крузе, считает Инес Поль.
В том, что Дональд Трамп станет кандидатом республиканцев на пост президента США, почти не было сомнений. Теперь ему надо доказать, что он способен быть госдеятелем и дипломатом, считает Миодраг Шорич.
Тед Круз отказался участвовать в предвыборной гонке. Его конкурент Дональд Трамп уже готовится к борьбе с Хиллари Клинтон. Ему осталось набрать 200 голосов выборщиков, чтобы стать кандидатом в президенты США.
Отказ сенатора Круза от участия в кампании практически делает миллиардера Дональда Трампа единственным кандидатом от республиканцев на пост президента США.
В общей гонке у демократов лидирует Хиллари Клинтон, у республиканцев - Дональд Трамп. Президентские выборы пройдут в США 8 ноября 2016 года.
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