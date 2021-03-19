Комментарий: Для Трампа настало время собирать камни

В том, что Дональд Трамп станет кандидатом республиканцев на пост президента США, почти не было сомнений. Теперь ему надо доказать, что он способен быть госдеятелем и дипломатом, считает Миодраг Шорич.