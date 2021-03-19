Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Тед Круз

William Burns, nominee for Central Intelligence Agency director, testifies during his Senate Select Intelligence Committee confirmation hearing, Wednesday, Feb. 24, 2021, on Capitol Hill in Washington. (Tom Williams/Pool via AP)

Новым главой ЦРУ стал экс-посол США в России Уильям Бернс 19.03.2021

Бывший посол США в Москве Уильям Бернс, утвержденный на посту главы ЦРУ, считает Россию "разрушительной силой" и потенциальной угрозой для Соединенных Штатов.
United States Senator Ted Cruz (Republican of Texas) asks a question during a United States Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation oversight hearing to examine the Federal Communications Commission in Washington, DC on June 24, 2020. Credit: Jonathan Newton / Pool via CNP/AdMedia |

Назначение главы ЦРУ тормозят в Сенате США из-за "Северного потока - 2" 06.03.2021

Сенатор-республиканец Тед Круз требует от администрации Джо Байдена введения новых санкций против "трубопровода Путина".
Datum: 4.12.2020 Rohre für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 werden auf dem Gelände des Hafens Mukran bei Sassnitz gelagert. Der Hafen Mukran auf Rügen gilt als wichtigster Umschlagplatz für den Bau der Pipeline, deren Fertigstellung die USA unterbinden wollen. (zu dpa Nord Stream 2: US-Kongress will Sanktionen gegen Berlin ausschließen)

Республиканцы критикуют позицию Байдена по "Северному потоку - 2" 22.02.2021

Сенаторы от Республиканской партии считают, что новая администрация США посылает сигналы о своей готовности разрешить строительство газопровода.
Fährhafen Sassnitz auf Rügen. Foto: Leonie von Hammerstein / DW im August 2020

Санкции США против "Северного потока - 2" могут обанкротить немецкий порт 15.08.2020

Сенаторы США угрожают санкциями порту в городке Засниц на севере ФРГ, пытаясь помешать строительству "Северного потока - 2". Как жители портового города реагируют на американскую угрозу - в репортаже DW.
China's national flag flies in front of the Ministry of Foreign Affairs as the threat of the Covid-19 virus declines in Beijing on Monday, April 6, 2020. China's foreign ministry is advising foreign diplomats to stop coming to Beijing, after the country temporarily banned most foreigners from entering or returning to prevent the resurgence of a coronavirus outbreak. Photo by Stephen Shaver/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Китай ввел санкции в отношении ряда чиновников США 13.07.2020

Пекин ответил на штрафные меры, которые Вашингтон ввел из-за притеснения в Китае этнического меньшинства уйгуров. Под санкции КНР подпали, в частности, сенаторы Марко Рубио и Тед Круз.

Американцы планируют новые санкции против "Газпрома" и "Северного потока -2" (27.05.2020) 27.05.2020

Посол США в Германии сказал в интервью Handelsblatt, что новые санкции против "Газпрома" и "Северного потока -2" могут быть приняты в рекордные сроки, потому что среди американских партии царит консенсус по этому вопросу.
FILE PHOTO: Workers are seen at the construction site of the Nord Stream 2 gas pipeline, near the town of Kingisepp, Leningrad region, Russia, June 5, 2019. REUTERS/Anton Vaganov/File Photo

Немецкие лоббисты обеспокоены санкциями США за участие в "Северном потоке - 2" 07.08.2019

Законопроект американских сенаторов о мерах против участников строительства газопровода грозит превратить энергетическую политику Европы в игрушку США, уверяет глава Восточного комитета немецкой экономики.
VIRGINIA BEACH, VA - SEPTEMBER 06: Republican presidential nominee Donald Trump pauses during a campaign event September 6, 2016 in Virginia Beach, Virginia. Trump participated in a discussion with retired Army Lieutenant General Michael Flynn. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Дональд Трамп планирует приравнять движение Antifa к террористам 28.07.2019

Присвоение движению Antifa статуса террористической организации упростило бы работу полиции, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее он назвал членов этого движения "дурными, больными людьми".
30.07.2016 Caldwell County Sheriff's Deputy Sean Quinn rolls out crime scene tape to secure the area where a hot air balloon carrying at least 16 people collided with power lines early Saturday, July 30, 2016, near Lockhart, Texas, causing what authorities described as a significant loss of life. (Ralph Barrera/Austin American-Statesman via AP) Copyright: picture alliance/AP Photo/R. Barrera

Жертвами крушения воздушного шара в Техасе стали 16 человек 30.07.2016

Инцидент произошел недалеко от города Локхарт. По предварительным данным, воздушный шар задел провода ЛЭП и загорелся.
19.07.2016+++Nominierung von Donald Trump bei der Republikanischen Konvention in Cleveland Delegates hold up signs in support of Donald Trump on day two of the Republican National Convention at Quicken Loans Arena in Cleveland, Ohio on July 19, 2016. Donald Trump will formally accept the Republican Party's nomination for President on Thursday night July 21st. Photo by Pete Marovich/UPI Photo via Newscom picture alliance | (c) picture-alliance/newscom/P. Marovich

Комментарий: Съезд республиканцев: из общего - только враги 22.07.2016

Для Дональда Трампа лучше и быть не могло. Накладки во время съезда Республиканской партии отвлекали от пустого содержания, а злость все сорвали на Теде Крузе, считает Инес Поль.
03.05.2016 Republican U.S. presidential candidate Donald Trump smiles as he speaks at the start of a campaign victory party after rival candidate Senator Ted Cruz dropped after the race for the Republican presidential nomination, at Trump Tower in Manhattan, New York, U.S., May 3, 2016. REUTERS/Lucas Jackson TPX IMAGES OF THE DAY Copyright: Reuters/L. Jackson

Комментарий: Для Трампа настало время собирать камни 04.05.2016

В том, что Дональд Трамп станет кандидатом республиканцев на пост президента США, почти не было сомнений. Теперь ему надо доказать, что он способен быть госдеятелем и дипломатом, считает Миодраг Шорич.
++++++++ 02.05.2016 +++++++++++++++++++ epaselect epa05287591 Businessman and Republican presidential candidate Donald Trump greets his supporters as he arrives to speak at a campaign rally at the Century Center in South Bend, Indiana, USA, 02 May 2016. Indiana voters go to the polls for the winner take all Indiana primary election on 03 May. EPA/TANNEN MAURY | (c) EPA/T. Maury

Республиканцы в шоке - у них нет альтернативы Дональду Трампу (видео) 04.05.2016

Тед Круз отказался участвовать в предвыборной гонке. Его конкурент Дональд Трамп уже готовится к борьбе с Хиллари Клинтон. Ему осталось набрать 200 голосов выборщиков, чтобы стать кандидатом в президенты США.
++++++++ 02.05.2016 +++++++++++++++++++ epaselect epa05287591 Businessman and Republican presidential candidate Donald Trump greets his supporters as he arrives to speak at a campaign rally at the Century Center in South Bend, Indiana, USA, 02 May 2016. Indiana voters go to the polls for the winner take all Indiana primary election on 03 May. EPA/TANNEN MAURY | (c) EPA/T. Maury

Республиканцы в шоке - у них нет альтернативы Дональду Трампу (видео) 04.05.2016

Тед Круз отказался участвовать в предвыборной гонке. Его конкурент Дональд Трамп уже готовится к борьбе с Хиллари Клинтон. Ему осталось набрать 200 голосов выборщиков, чтобы стать кандидатом в президенты США.

Республиканцы в шоке - у них нет альтернативы Дональду Трампу (04.05.2016) 04.05.2016

Тед Круз отказался участвовать в предвыборной гонке. Его конкурент Дональд Трамп уже готовится к борьбе с Хиллари Клинтон. Ему осталось набрать 200 голосов выборщиков, чтобы стать кандидатом в президенты США.
03.05.2016 INDIANAPOLIS, IN - MAY 03: Republican presidential candidate, Sen. Ted Cruz (R-TX) speaks during an election night watch party at the Crowne Plaza Downtown Union Station on May 3, 2016 in Indianapolis, Indiana. Cruz lost the Indiana primary to Republican rival Donald Trump. (Photo by Joe Raedle/Getty Images) Copyright: Getty Images/J. Raedle

Тед Круз объявил о выходе из президентской гонки 04.05.2016

Отказ сенатора Круза от участия в кампании практически делает миллиардера Дональда Трампа единственным кандидатом от республиканцев на пост президента США.
1. März. 2016 - A man walks to use a voting booth March 1, 2016, at one of the Virginia primary election polling stations at Colin Powell Elementary School, in Centreville, Virginia. Voters in a dozen states will take part in Super Tuesday -- a series of primaries and caucuses in states ranging from Alaska to Virginia, with Virginia the first to open its polling stations at 6:00 am (1100 GMT). / AFP / PAUL J. RICHARDS (Photo credit should read PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images) (C): Getty Images/AFP/P. J. Richards

Сандерс и Круз победили на праймериз в Висконсине 06.04.2016

В общей гонке у демократов лидирует Хиллари Клинтон, у республиканцев - Дональд Трамп. Президентские выборы пройдут в США 8 ноября 2016 года.
Показать еще