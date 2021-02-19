Республиканцы критикуют позицию Байдена по "Северному потоку - 2"

Сенаторы-республиканцы в Конгрессе США остро раскритиковали позицию администрации Джо Байдена в вопросе о строительстве газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщило в воскресенье, 21 февраля, издание The Wall Street Journal. "Правительство Байдена посылает сигналы о своей готовности разрешить строительство газопровода, что будет иметь катастрофические последствия для американской национальной безопасности и для энергобезопасности наших европейских союзников", - заявил сенатор Тед Круз.
Критику сенатора вызвало сообщение Госдепартамента Конгрессу, где названы компании, против которых могут быть введены санкции за участие в строительстве газопровода. По мнению Круза, а также сенатора Джима Рича и члена комитета палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола эти предложения "полностью неадекватны" и не отвечают намерению Конгресса предотвратить введение в строй "Северного потока - 2".
По данным The Wall Street Journal, в документе Госдепартамента говорится о нарушении американских ограничительных мер трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС" и введении против них санкций. При этом и судно, и компания уже находятся в списках американских ограничений по другим статьям. О новых санкциях против каких-либо российских, немецких или других европейских компаний, причастных к проекту, в нем не говорится. Ни Белый дом, ни Госдепартамент эту информацию пока не подтвердили. Сам документ не опубликован.
По заявлениям компании-оператора"Северного потока - 2", проект готов примерно на 95 процентов. Для его завершения осталось уложить 120 километров в водах Дании и около 28 километров в водах Германии.
В середине января, за день до того, как новый президент США приступил к исполнению своих обязанностей, прежняя американская администрация впервые на деле применила санкции против участников строительства. В санкционный перечень на сайте министерства финансов Соединенных Штатов были внесены российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-Рус", фирма "Рустанкер" из Краснодарского края, а также танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".
Смотрите также:
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Северный поток - 2" привлек "Фортуну"
Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Любмин ждет удвоения поставок из РФ
Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Украинский транзит: качай или плати
Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Eugal: газ в Германии не задержится
Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
TAP: Азербайджан снабжает юг Европы
В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Baltic Pipe: Польша сменит поставщика
До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Ямал СПГ" явно предпочитает Европу
Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.
Автор: Андрей Гурков