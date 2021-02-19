 Республиканцы критикуют позицию Байдена по ″Северному потоку - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.02.2021

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Мир

Республиканцы критикуют позицию Байдена по "Северному потоку - 2"

Сенаторы от Республиканской партии считают, что новая администрация США посылает сигналы о своей готовности разрешить строительство газопровода.

Сенаторы-республиканцы в Конгрессе США остро раскритиковали позицию администрации Джо Байдена в вопросе о строительстве газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщило в воскресенье, 21 февраля, издание The Wall Street Journal. "Правительство Байдена посылает сигналы о своей готовности разрешить строительство газопровода, что будет иметь катастрофические последствия для американской национальной безопасности и для энергобезопасности наших европейских союзников", - заявил сенатор Тед Круз.

Критику сенатора вызвало сообщение Госдепартамента Конгрессу, где названы компании, против которых могут быть введены санкции за участие в строительстве газопровода. По мнению Круза, а также сенатора Джима Рича и члена комитета палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола эти предложения "полностью неадекватны" и не отвечают намерению Конгресса предотвратить введение в строй "Северного потока - 2".

По данным The Wall Street Journal, в документе Госдепартамента говорится о нарушении американских ограничительных мер трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС" и введении против них санкций. При этом и судно, и компания уже находятся в списках американских ограничений по другим статьям. О новых санкциях против каких-либо российских, немецких или других европейских компаний, причастных к проекту, в нем не говорится. Ни Белый дом, ни Госдепартамент эту информацию пока не подтвердили. Сам документ не опубликован.

По заявлениям компании-оператора"Северного потока - 2", проект готов примерно на 95 процентов. Для его завершения осталось уложить 120 километров в водах Дании и около 28 километров в водах Германии.

В середине января, за день до того, как новый президент США приступил к исполнению своих обязанностей, прежняя американская администрация впервые на деле применила санкции против участников строительства. В санкционный перечень на сайте министерства финансов Соединенных Штатов были внесены российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-Рус", фирма "Рустанкер" из Краснодарского края, а также танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".

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    Автор: Андрей Гурков


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