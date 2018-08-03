С начала 2018 года в Средиземном море утонули 1500 беженцев

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), за первые семь месяцев 2018 года при попытке попасть в Европу в Средиземном море утонули более 1,5 тысячи беженцев. Только в июне и июле число погибших превысило 850 человек, сообщила организация в Женеве вечером 3 августа. Тем самым морской путь в Европу через Средиземное море является наиболее смертоносным во всем мире, указывается далее в заявлении.

Рост числа погибших при попытке попасть морским путем в Европу вызывает особенную тревогу, если принять во внимание общее сокращение числа граждан, отправляющихся в такое путешествие, заявили авторы отчета. По их данным, с января по июль 2018 года таких людей насчитывалось 60 тысяч - вдвое меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего беженцев прибывает в Испанию

На данный момент большинство беженцев через Средиземное море прибывают в Испанию (более 23,5 тысячи за первые семь месяцев 2018 года). В Италии данный показатель составил 18,5 тысячи, в Греции - 16 тысяч.

Комментируя доклад в субботу, 4 августа, представитель офиса UNHCR в Германии Мартин Ренч (Martin Rentsch) призвал европейские страны сохранить службу спасения беженцев в Средиземном море. По его словам, Европе необходимо взять на себя ответственность за спасение людей, и свой вклад должна внести каждая страна.

Устранить бизнес нелегальных перевозчиков

В свою очередь полномочный представитель UNHCR в средиземноморском регионе Венсан Коштель призвал все государства вдоль маршрутов беженцев принять меры для ликвидации бизнеса перевозчиков нелегальных мигрантов. Необходимо привлечь их к ответственности, чтобы избежать новых жертв, подчеркнул он. Пока все страны на маршрутах беженцев не примут совместные усилия против перевозчиков, трагедии будут продолжаться, добавил Коштель.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал достичь скорейшего решения проблемы, связанной с приемом спасенных в Средиземном море мигрантов. При этом, по его мнению, не следует принуждать все 28 стран ЕС принимать этих людей. Те государства, которые не участвуют в распределении беженцев, должны участвовать в решении других проблем, в частности, в устранении причин нелегальной эмиграции в Европу.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

