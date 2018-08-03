С начала 2018 года в Средиземном море утонули 1500 беженцев

Только в июне и июле число жертв превысило 850 человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), за первые семь месяцев 2018 года при попытке попасть в Европу в Средиземном море утонули более 1,5 тысячи беженцев. Только в июне и июле число погибших превысило 850 человек, сообщила организация в Женеве вечером 3 августа. Тем самым морской путь в Европу через Средиземное море является наиболее смертоносным во всем мире, указывается далее в заявлении.
Рост числа погибших при попытке попасть морским путем в Европу вызывает особенную тревогу, если принять во внимание общее сокращение числа граждан, отправляющихся в такое путешествие, заявили авторы отчета. По их данным, с января по июль 2018 года таких людей насчитывалось 60 тысяч - вдвое меньше чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего беженцев прибывает в Испанию
На данный момент большинство беженцев через Средиземное море прибывают в Испанию (более 23,5 тысячи за первые семь месяцев 2018 года). В Италии данный показатель составил 18,5 тысячи, в Греции - 16 тысяч.
Комментируя доклад в субботу, 4 августа, представитель офиса UNHCR в Германии Мартин Ренч (Martin Rentsch) призвал европейские страны сохранить службу спасения беженцев в Средиземном море. По его словам, Европе необходимо взять на себя ответственность за спасение людей, и свой вклад должна внести каждая страна.
Устранить бизнес нелегальных перевозчиков
В свою очередь полномочный представитель UNHCR в средиземноморском регионе Венсан Коштель призвал все государства вдоль маршрутов беженцев принять меры для ликвидации бизнеса перевозчиков нелегальных мигрантов. Необходимо привлечь их к ответственности, чтобы избежать новых жертв, подчеркнул он. Пока все страны на маршрутах беженцев не примут совместные усилия против перевозчиков, трагедии будут продолжаться, добавил Коштель.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал достичь скорейшего решения проблемы, связанной с приемом спасенных в Средиземном море мигрантов. При этом, по его мнению, не следует принуждать все 28 стран ЕС принимать этих людей. Те государства, которые не участвуют в распределении беженцев, должны участвовать в решении других проблем, в частности, в устранении причин нелегальной эмиграции в Европу.
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