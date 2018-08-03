 С начала 2018 года в Средиземном море утонули 1500 беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 04.08.2018

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Европа

С начала 2018 года в Средиземном море утонули 1500 беженцев

Только в июне и июле число жертв превысило 850 человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Беженцы в переполненной лодке перед берегами Ливии

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), за первые семь месяцев 2018 года при попытке попасть в Европу в Средиземном море утонули более 1,5 тысячи беженцев. Только в июне и июле число погибших превысило 850 человек, сообщила организация в Женеве вечером 3 августа. Тем самым морской путь в Европу через Средиземное море является наиболее смертоносным во всем мире, указывается далее в заявлении.

Рост числа погибших при попытке попасть морским путем в Европу вызывает особенную тревогу, если принять во внимание общее сокращение числа граждан, отправляющихся в такое путешествие, заявили авторы отчета. По их данным, с января по июль 2018 года таких людей насчитывалось 60 тысяч - вдвое меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего беженцев прибывает в Испанию

На данный момент большинство беженцев через Средиземное море прибывают в Испанию (более 23,5 тысячи за первые семь месяцев 2018 года). В Италии данный показатель составил 18,5 тысячи, в Греции - 16 тысяч.

Контекст

Комментируя доклад в субботу, 4 августа, представитель офиса UNHCR в Германии Мартин Ренч (Martin Rentsch) призвал европейские страны сохранить службу спасения беженцев в Средиземном море. По его словам, Европе необходимо взять на себя ответственность за спасение людей, и свой вклад должна внести каждая страна.

Устранить бизнес нелегальных перевозчиков

В свою очередь полномочный представитель UNHCR в средиземноморском регионе Венсан Коштель призвал все государства вдоль маршрутов беженцев принять меры для ликвидации бизнеса перевозчиков нелегальных мигрантов. Необходимо привлечь их к ответственности, чтобы избежать новых жертв, подчеркнул он. Пока все страны на маршрутах беженцев не примут совместные усилия против перевозчиков, трагедии будут продолжаться, добавил Коштель.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал достичь скорейшего решения проблемы, связанной с приемом спасенных в Средиземном море мигрантов. При этом, по его мнению, не следует принуждать все 28 стран ЕС принимать этих людей. Те государства, которые не участвуют в распределении беженцев, должны участвовать в решении других проблем, в частности, в устранении причин нелегальной эмиграции в Европу.

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    Автор: Нермин Исмаил


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