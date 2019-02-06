 США: Россия вышла из ДРСМД много лет назад | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.02.2019

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Мир

США: Россия вышла из ДРСМД много лет назад

В Госдепартаменте США назвали заявление Путина о "зеркальном" приостановлении участия России в договоре о РСМД пропагандой. Еще шесть месяцев Вашингтон будет добиваться от Москвы выполнения ДРСМД.

Андреа Томпсон

Андреа Томпсон

В Госдепартаменте США считают, что Россия вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) много лет назад. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон во время видео-брифинга в среду, 6 февраля, отвечая на вопрос корреспондента DW.

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что его страна также приостанавливает свое участие в договоре, она назвала "еще одним проявлением российской пропаганды". "Россия вышла из ДРСМД годы и годы назад. Россия вышла из ДРСМД, когда решила разработать и развернуть системы, нарушающие договор", - пояснила дипломат. Она добавила, что США более шести лет пытались добиться от России возращения к соблюдению ДРСМД.

Напомним, США обвиняют Россию в том, что ее ракета 9М729 (SSC-8 по номенклатуре НАТО) нарушает условия ДРСМД. Москва же это отрицает.

Контекст

ДРСМД летом 2019 года, похоже, прекратит свое существование. Эксперты опасаются новой гонки вооружений. Китай пытается урезонить стороны, но сам не заинтересован в сокращении своего военного потенциала. (05.02.2019)

Министр обороны РФ поручил разработать в 2019-2020 годах новые виды вооружений после заявления Путина о "зеркальном ответе" на выход США из ДРСМД. (05.02.2019)

Ракеты SSC8 - это не прототип, они не в лаборатории или где-то на складе, они на вооружении многих батальонов, развернутых на территории России. И они могут поразить наших партнеров и союзников сейчас, заявила Томпсон. По ее словам, пока рано говорить о возможности нового договора, с участием Китая. На протяжении последующих шести месяцев США продолжат говорить с Россией, "чтоб вернуть ее к выполнению ДРСМД", отметила американский дипломат.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Документ фиксирует отказ сторон испытывать, производить и хранить ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Подобные ракеты представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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Замгоссекретаря США в "Немцова. Интервью": Российские ракеты нарушают договор и угрожают Европе

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    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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Замгоссекретаря США в "Немцова. Интервью": Российские ракеты нарушают договор и угрожают Европе  

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