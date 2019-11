США критикуют за выход из Парижского соглашения

Официальное уведомление США о начале процедуры выхода из Парижского соглашения по климату 2015 года, направленное Вашингтоном в ООН, вызвало резкую критику в Германии. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) во вторник, 5 ноября, назвал это решение шагом назад. По его словам, как раз индустриальные страны, которые прежде всего повинны в изменении климата, несут главную ответственность и должны стать примером проведения новой климатической политики. Позитивным, по словам Мюллера, является тот факт, что отдельные штаты США, города и предприниматели и в дальнейшем намерены преследовать цели Парижского соглашения.

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) назвала действия Вашингтона "достойными сожаления". Но они, к счастью, не вызвали эффект домино. Другие страны мира нацелены на совместные действия по защите климата, считает министр.

Евросоюз глубоко сожалеет о позиции Трампа

Европейский Союз выразил разочарование заявлением США о выходе из Парижского соглашения и намерен сам полностью выполнять положения договора по защите климата. "ЕС глубоко сожалеет об одностороннем решении правительства Трампа вывести США из Парижского соглашения", - заявила глава министерства окружающей среды и климата Финляндии Криста Микконен, чья страна по ротации занимает сейчас пост председателя Совета ЕС.

Экологи: президент США посылает ложный сигнал

В заявлениях международных неправительственных организаций экологов подчеркивается, что после отказа официального Вашингтона соблюдать соглашение по защите климата другим странам необходимо действовать с особой активностью.

Один из руководителей международной организации CARE Свен Хармелинг в интервью DW заявил о необходимости "всемирных действий по предотвращению климатической катастрофы". "Мы призываем другие страны, а также заинтересованные стороны в США, будь то города или предприниматели, не отвлекаться на изолирующий шаг администрации США, а активизировать борьбу с изменением климата", - указал Хармелинг. Его организация занимается вопросами адаптации в условиях глобального изменения климата.

Глава американского отделения Всемирного фонда дикой природы Картер Робертс заявил, что США выходом из Парижского соглашения посылают ложный сигнал другим странам. Тем временем в самих США десять штатов, 287 городов и округов объединились в инициативу "Мы остаемся" (We are still in), объявив о намерении независимо от федерального центра выполнять Парижское соглашение.

Основная цель Парижского соглашения по климату - не допустить глобального роста температуры в текущем столетии выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Его подписали около 200 стран мира. США стали первым государством, вышедшим из этого договора.

Смотрите также:

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Австралия: противогаз вместо занятий Десятки тысяч жителей Австралии вышли на улицы страны с требованием более активных действий властей в защиту климата. На фото - участница акции на Колледж-Стрит в Сиднее.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Берлин: "Наша планета - наша ответственность" Юные участники движения Fridays For Future ("Пятницы ради будущего") на акции в защиту климата в Берлине. Немецкие экологические активисты требуют от правительства и компаний сократить выбросы в атмосферу CO2 и активнее бороться с глобальным потеплением. Митинги прошли более чем в 150 городах Германии.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Мюнхен: льда становится все меньше Активисты движения Ice on the rope стоят на кусках льда под импровизированной виселицей в Мюнхене во время всемирной акции протеста в защиту климата.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Париж: "Климат - это я" Во Франции на демонстрации и митинги вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч - в Париже. К глобальной экологической забастовке присоединились около 100 школ по всей стране.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Лондон: "Планеты Б - нет" Акции в защиту климата проходят по всей Великобритании. В одном лишь Лондоне в них участвовали более 100 тысяч человек, в том числе студенты и школьники. "Планеты Б - нет", - написано на одном из плакатов.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Киев: "Планета в опасности" Участники митинга в Киеве собрались перед зданием правительства. К акции присоединились жители других городов Украины. Активисты требуют от властей повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Гдыня: "Даже интроверты здесь" Надпись на плакате этой участницы акции в защиту климата в польском городе Гдыня гласит: "Дела так плохи, что даже интроверты здесь".

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Индонезия: "Грустный белый мишка" Юная участница экологической акции с индонезийского острова Ява нарисовала на плакате белого медведя с грустным взглядом, сидящего на тающей льдине в Арктике.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Филиппины: последствия ощущаются уже сейчас По данным гуманитарных организаций, последствия изменения климата уже ощущаются на Филиппинах. Сообщения о наводнениях в прибрежных районах и разрушительных тайфунах появляются все чаще. На фото - активистка движения в защиту климата в Кесон-Сити, пригороде филиппинской столицы Манилы.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Таиланд: "Это наше будущее!" Таиландские школьники и студенты в рамках глобальной экологической забастовки проводят акцию у здания министерства природных ресурсов и экологии в Бангкоке.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Бангладеш: протесты в голубом Школьники и студенты вышли на акцию протеста в Дакке, столице Бангладеша. Эта густонаселенная страна со 165 млн жителей находится на одном из первых мест в списке государств, которым угрожает опасность, связанная с повышением уровня моря, - следствия глобального потепления.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Кения: протесты на экваторе "Отрицание - это не политика!" В Найроби, столице Кении, активисты требуют от политиков решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Турция: разноцветные картинки В столице Турции Анкаре на демонстрацию против глобального потепления вышли не только студенты и школьники, но и дети дошкольного возраста.

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру Кипр: у климата нет границ Школьники и студенты вместе с родителями участвуют в демонстрации в Никосии, столице Республики Кипр. Озабоченность в связи с надвигающимся глобальным потеплением не знает границ - ее испытывают и жители Северного Кипра по другую сторону демаркационной линии. Автор: Марина Барановская