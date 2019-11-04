 США критикуют за выход из Парижского соглашения | Новости из Германии о Европе | DW | 05.11.2019

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Европа

США критикуют за выход из Парижского соглашения

Заявление Вашингтона о начале выхода из Парижского соглашения по климату не встретило понимания в мире. Трампа критикуют политики и общественные организации.

Дональд Трамп на саммите ООН по вопросам глобального изменения климата

Дональд Трамп на саммите ООН по вопросам глобального изменения климата

Официальное уведомление США о начале процедуры выхода из Парижского соглашения по климату 2015 года, направленное Вашингтоном в ООН, вызвало резкую критику в Германии. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) во вторник, 5 ноября, назвал это решение шагом назад. По его словам, как раз индустриальные страны, которые прежде всего повинны в изменении климата, несут главную ответственность и должны стать примером проведения новой климатической политики. Позитивным, по словам Мюллера, является тот факт, что отдельные штаты США, города и предприниматели и в дальнейшем намерены преследовать цели Парижского соглашения.

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) назвала действия Вашингтона "достойными сожаления". Но они, к счастью, не вызвали эффект домино. Другие страны мира нацелены на совместные действия по защите климата, считает министр.

Евросоюз глубоко сожалеет о позиции Трампа

Европейский Союз выразил разочарование заявлением США о выходе из Парижского соглашения и намерен сам полностью выполнять положения договора по защите климата. "ЕС глубоко сожалеет об одностороннем решении правительства Трампа вывести США из Парижского соглашения", - заявила глава министерства окружающей среды и климата Финляндии Криста Микконен, чья страна по ротации занимает сейчас пост председателя Совета ЕС.

Экологи: президент США посылает ложный сигнал

В заявлениях международных неправительственных организаций экологов подчеркивается, что после отказа официального Вашингтона соблюдать соглашение по защите климата другим странам необходимо действовать с особой активностью.

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Один из руководителей международной организации CARE Свен Хармелинг в интервью DW заявил о необходимости "всемирных действий по предотвращению климатической катастрофы". "Мы призываем другие страны, а также заинтересованные стороны в США, будь то города или предприниматели, не отвлекаться на изолирующий шаг администрации США, а активизировать борьбу с изменением климата", - указал Хармелинг. Его организация занимается вопросами адаптации  в условиях глобального изменения климата.

Глава американского отделения Всемирного фонда дикой природы Картер Робертс заявил, что США выходом из Парижского соглашения посылают ложный сигнал другим странам. Тем временем в самих США десять штатов, 287 городов и округов объединились в инициативу "Мы остаемся" (We are still in), объявив о намерении независимо от федерального центра выполнять Парижское соглашение.

Основная цель Парижского соглашения по климату - не допустить глобального роста температуры в текущем столетии выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Его подписали около 200 стран мира. США стали первым государством, вышедшим из этого договора.

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    Автор: Марина Барановская


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