 Суд одобрил исключение Сайн-Витгенштейн из фракции АдГ в ландтаге | Новости из Германии о Германии | DW | 29.08.2019

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Германия

Суд одобрил исключение Сайн-Витгенштейн из фракции АдГ в ландтаге

"Альтернатива для Германии" обвиняет Дорис фон Сайн-Витгенштейн в поддержке правоэкстремистского объединения. Ранее другой суд постановил исключить ее из партии.

Дорис фон Сайн-Витгенштейн

Дорис фон Сайн-Витгенштейн (фото из архива)

Конституционный суд земли Шлезвиг-Гольштейн в четверг, 29 августа, признал правомерным исключение Дорис фон Сайн-Витгенштейн (Doris von Sayn-Wittgenstein) из фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в земельном парламенте (ландтаге). Судьи единогласно пришли к выводу, что это решение не нарушило прав Сайн-Витгенштейн, предоставленных ей конституцией как депутату.

Политик была исключена из фракции АдГ в ландтаге Шлезвиг-Гольштейн в декабре 2018 года. Фракция приняла это решение "по важной причине", и Сайн-Витгенштейн заблаговременно предоставили "достаточно возможностей" высказаться по этому вопросу, отмечается в постановлении суда. Судьи также сочли правомерным содержание и форму повестки заседания, на котором было принято это решение.

Контекст

Считается, что постсоветские мигранты в Германии дружно поддерживают правопопулистскую АдГ. DW - о том, насколько показательны итоги выборов и опросов в районах их компактного проживания. (13.04.2019)

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Дорис фон Сайн-Витгенштейн предписано выйти из состава "Альтернативы для Германии" из-за членства в правоэкстремистском объединении. (28.08.2019)

Вместе с тем суд указал, что не берется определять, "представляет ли истица - и если да, то в какой степени - более "правые" в политическом смысле взгляды", чем "АдГ". Этот вопрос может быть прояснен при проведении внутрипартийного суда, говорится далее в заявлении.

В чем обвиняют Сайн-Витгенштейн

Сайн-Витгенштейн обвиняют в членстве  и спонсорской поддержке объединения "Мемориальный комплекс" (Verein Gedächtnisstätte e.V.), сооснователь которого - осужденный преступник, отрицавший Холокост. Ведомство по охране конституции федеральной земли Тюрингия признало это объединение экстремистским, а АдГ внесло его в свой черный список.

Накануне федеральный арбитражный суд АдГ принял решение об отстранении Сайн-Витгенштейн с поста председателя земельной организации АдГ в Шлезвиг-Гольштейне и ее исключении из партии.

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Ссылки в интернете

Председателя земельной организации АдГ исключили из партии  

Решение Конституционного суда Шлезвиг-Гольштейна по исключению Дорис фон Сайн-Витгенштейн из фракции АдГ в ландтаге

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