Суд в Симферополе арестовал 15 украинских моряков

Суд в Симферополе во вторник, 27 ноября, избрал меру пресечения 15 украинским морякам из числа 24 задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Первым на два месяца был арестован военнослужащий Владимир Варимеза. Он пробудет под стражей до 25 января. Варимез своей вины не признал.

Вслед за этим суд постановил арестовать на такой же срок другого военного моряка - Юрия Будзыло. Обоим предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы по части 3 статьи 322 УК РФ. По этой статье предусмотрено максимальный срок наказания до шести лет лишения свободы.

Всего 27 ноября суд избрал меру пресечения 15 морякам, задержанным на украинских кораблях. Кроме Варимеза и Будзыло, под арест отправлены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Роман Мокряк, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко, Андей Эйдерии, Василий Сорока. Им всем также инкриминируется незаконное пересечение границы.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три судна ВМС Украины. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", следовавшие из Одессы в Мариуполь, "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. Были задержаны 24 украинских моряка.

Украина отрицает вину. По оценкам экспертов в области международного права, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Совбез ООН 26 ноября также отклонил повестку дня, предложенную Москвой в связи с конфликтом. Свою озабоченность инцидентом выразили США, ЕС, Германия, Франция, НАТО.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.

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