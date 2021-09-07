Симферополь

В Ереване опровергли сообщения о регулярных авиарейсах в Крым

Опубликованная рядом российских СМИ новость о том, что между Ереваном и Крымом будет установлено прямое авиасообщение, не соответствует действительности. Об этом заявили в управлении гражданской авиации Армении.