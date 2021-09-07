Симферополь

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Город в аннексированном Россией Крыму.
Один из двух крупнейших городов Крыма, экономический и культурный центр полуострова. Расположен в центре Крымского полуострова на реке Салгир.
Омбудсмен РФ Москалькова сообщила, что в Москву переведены лишь офицеры с украинских кораблей, задержанных Россией в Керченском приливе. Омбудсмен Крыма сказала, что из СИЗО Симферополя вывезли всех задержанных моряков.