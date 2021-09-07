Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Симферополь

Город в аннексированном Россией Крыму.

Один из двух крупнейших городов Крыма, экономический и культурный центр полуострова. Расположен в центре Крымского полуострова на реке Салгир.

SIMFEROPOL, UKRAINE - SEPTEMBER 16: Armed Federal Security Service of the Russian Federation (FSB) officers encircled the building of Mejlis of the Crimean Tatar People, representative-executive body of Crimean Tatars in Simferopol on September 16, 2014. (Osman Bayramaliyev - Anadolu Agency) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ЕС добивается освобождения задержанных в Симферополе крымских татар 07.09.2021

Брюссель считает задержания в Симферополе крымских татар политически мотивированными и незаконными с точки зрения международного права. ЕС осудил обыски у крымских татар и настаивает на освобождении всех задержанных.
SIMFEROPOL, UKRAINE - SEPTEMBER 16: Armed Federal Security Service of the Russian Federation (FSB) officers encircled the building of Mejlis of the Crimean Tatar People, representative-executive body of Crimean Tatars in Simferopol on September 16, 2014. (Osman Bayramaliyev - Anadolu Agency) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Омбудсмен Украины осудила массовые задержания в Крыму 05.09.2021

В Симферополе задержаны более 50 человек, вышедших на акцию протеста к зданию ФСБ, заявила Людмила Денисова. Президент Украины связал задержания с началом работы "Крымской платформы".
06.11.2015***Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea Copyright: picture alliance/ZUMA Press/S. Glovny

В Симферополе задержаны более 40 крымских татар 04.09.2021

Люди пришли к зданию ФСБ узнать о судьбе пятерых крымских татар, задержанных накануне по делу о повреждении газопровода.
Screenshot von der Seite der russischen Besatzungbehörde, aufgenommen im März 2021, auf dem Grundfos-Pumpen samt Siemens-Logo zu sehen sind. Quelle: https://rk.gov.ru/photo-report/show/457

Как в Крыму насосы из Европы "стали" российскими 07.05.2021

Назначенные Москвой власти аннексированного Крыма пытаются выдать европейское оборудование, закупленное для водозабора под Симферополем, за российское - с датско-немецких насосов уже исчез логотип Siemens.
DEUTSCHLAND, BERLIN - März 02: Konstruktion von Gasturbinen bei der Siemens AG in Berlin. Techniker bei Kontrollarbeiten an einer Gasturbine. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Расследование: в Крыму установили оборудование из ЕС в обход санкций 07.04.2021

Несмотря на запрет на поставки оборудования и технологий из ЕС в Крым, на станции водоснабжения Симферополя оказались насосы Siemens и Grundfos.
SIMFEROPOL, CRIMEA, RUSSIA - JUNE 12, 2019: An outside view of Aivazovsky Simferopol International Airport. Sergei Malgavko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0AF5C5

США с 27 октября возобновляют полеты в районе Симферополя 16.10.2020

Вместе с тем запрет на полеты над Днепром продлен до 27 октября 2021 года из-за боестолкновений на востоке Украины.

22.12.2018, Ukraine: DONETSK REGION, UKRAINE - DECEMBER 22, 2018: A fence in the village of Oleksandrivka damaged by a shelling attack by the Ukraine Government troops. The village has been under fire multiple times due to its close location to the frontline. Valentin Sprinchak/TASS Foto: Valentin Sprinchak/TASS/dpa |

Глава МИД Украины предостерег от приостановки "минского процесса" 30.03.2020

Киев всегда будет искать возможность вернуть украинский флаг в Симферополь, Донецк и Луганск, заявил Дмитрий Кулеба. МИД Украины ожидает в апреле очередного саммита в "нормандском формате".
ARCHIV 2014 *** epa04212828 Chairman of the Mejlis of Crimean Tatar people Refat Chubarov (R) attend a commemoration ceremony in Akmechet district of Simferopol, Crimea, 18 May 2014. Crimean Tatars gathered to mark the 70th anniversary of Joseph Stalin_s forcible deportation of more than 230,000 Crimean Tatars from their homeland in Crimea. EPA/ARTUR SHVARTS © picture-alliance/dpa/A. Shvarts

СК России возбудил дело против главы крымско-татарского меджлиса 23.03.2020

СК обвиняет Рефата Чубарова в организации беспорядков, произошедших еще до аннексии Крыма. Сам Чубаров критикует российские власти за сокрытие информации о коронавирусе в Крыму.
Flughafen Zvartnoz in Eriwan, Armenien, am 14.01.2020.

В Ереване опровергли сообщения о регулярных авиарейсах в Крым 10.01.2020

Опубликованная рядом российских СМИ новость о том, что между Ереваном и Крымом будет установлено прямое авиасообщение, не соответствует действительности. Об этом заявили в управлении гражданской авиации Армении.
2884481 06/28/2016 Stele with the word Crimea at Jankoi border crossing point on Russia-Ukraine border. Alexandr Polegenko/Sputnik | (c) picture-alliance/Sputnik/A. Polegenko

Глава Меджлиса сообщил о задержании 82-летней крымскотатарской активистки 08.11.2019

Айше Сеитмуратовой не позволили пересечь административную границу Украины с аннексированным Крымом, объяснив это ее гражданством США. После удержания ночью на границе ей пришлось вернуться в Симферополь.
Father Kliment, the head of the Cathedral of Saint Vladimir and Saint Olga in Simferopol, leads a service on February 15, 2019. - The only major Ukrainian Orthodox Church in Russian-annexed Crimea is set to close, its head told AFP, following a historic religious split between Kiev and Moscow. (Photo by STR / AFP) (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Архиепископа ПЦУ Климента освободили без составления протокола 03.03.2019

Адвокат Николай Полозов сообщил об освобождении архиепископа Климента, задержанного в Симферополе при попытке выехать в Ростов-на-Дону к политзаключенному Павлу Грибу.
Father Kliment, the head of the Cathedral of Saint Vladimir and Saint Olga in Simferopol, leads a service on February 15, 2019. - The only major Ukrainian Orthodox Church in Russian-annexed Crimea is set to close, its head told AFP, following a historic religious split between Kiev and Moscow. (Photo by STR / AFP) (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

В Крыму задержан архиепископ ПЦУ Климент 03.03.2019

Архиепископ Православной церкви Украины задержан без объяснения причин на автовокзале в Симферополе и доставлен в отделение полиции. Его подозревают в нецензурной брани в общественном месте.
A member of Russia's FSB security service escorts a detained Ukrainian navy sailor (R) before a court hearing in Simferopol, Crimea November 27, 2018. REUTERS/Pavel Rebrov

Задержанных в Керченском проливе украинских офицеров перевели в СИЗО Москвы 30.11.2018

Омбудсмен РФ Москалькова сообщила, что в Москву переведены лишь офицеры с украинских кораблей, задержанных Россией в Керченском приливе. Омбудсмен Крыма сказала, что из СИЗО Симферополя вывезли всех задержанных моряков.
Europäischer Gerichtshof weist Klagen von Bodenreformopfern zurück Der Hammer eines Richters liegt am Mittwoch (30.03.2005) in einem Gerichtssaal im Europäischen Gericht für Menschenrechte in Straßburg. Die Bundesrepublik muss Opfer der Bodenreform in Ostdeutschland nicht höher entschädigen. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg hervor, das am Mittwoch verkündet wurde. Foto: Ronald Wittek +++(c) dpa - Bildfunk+++

Суд в Симферополе арестовал 15 украинских моряков 27.11.2018

Задержанные в Черном море украинские моряки, которых обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России, пробудут под стражей два месяца.
SEVASTOPOL, RUSSIA - MARCH 12, 2018: A view of the Balaklavskaya (Sevastopol) thermal power plant in Crimea, the first unit due to be launched in May 2018. Sergei Malgavko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS077ABF

В Крыму запущены первые блоки электростанций "Таврическая" и "Балаклавская" 01.10.2018

В Симферополе и Севастополе начали работу две электростанции. Строительством занималось ООО "Технопромэкспорт", замешанное в скандале вокруг поставок турбин Siemens в аннексированный Россией Крым.
Ukraine, Strand in Gurzuf, Krim Foto: DW-Korrespondentin Anastasia Magazova (möchte auf den Fotos nicht erwähnt werden)

Авиакомпании России сократили летние планы по рейсам в Крым 04.06.2018

Российские авиакомпании сократили емкость летних авиарейсов в Крым на 22 процента в связи с открытием Крымского моста и ростом аэропортовых тарифов в Симферополе, сообщает "Коммерсант".
Показать еще