 Суд в Москве признал законным включение ФБК Навального в список ″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 01.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Суд в Москве признал законным включение ФБК Навального в список "иноагентов"

Замоскворецкий суд Москвы не нашел оснований для пересмотра решения Минюста РФ. ФБК включили в список "иноагентов" из-за двух денежных переводов на счета фонда из Испании и США.

Основатель ФБК Алексей Навальный

Основатель ФБК Алексей Навальный

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу, 1 ноября, признал законным решение министерства юстиции РФ о внесении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в реестр "иностранных агентов". Судья Нелли Рубцова не нашла оснований для исключения фонда из реестра и отклонила претензии фонда, который оспаривал решение Минюста.

Министерство юстиции России признало ФБК "иностранным агентом" 9 октября. Фонду якобы перечислили 140 тыс. рублей два спонсора из США и Испании. Платежи поступили на счета, которые уже были заблокированы в связи с расследованием дела об отмывании денег через ФБК.

Позиция Минюста

Контекст

Многотысячные и даже миллионные штрафы для "Трансперенси", The New Times и ряда НКО могут привести к их закрытию. DW о том, как в РФ начали душить неугодные организации штрафами. (02.11.2018)

Минюст России готовится регистрировать СМИ как "иностранных агентов" и называет эту меру зеркальным ответом на действия США против российского телеканала RT. Но все не так просто. (21.11.2017)

Представитель Минюста заявил в суде, что, несмотря на то, что счета ФБК в момент переводов из-за рубежа были заблокированы, фонд мог "выразить возврат и отказ средств юридическими действиями". "Можно было заявить ходатайство, составить письмо об отказе средств, заявить публично об этом. Фонд таких действий не принял, значит, фонд их (деньги - Ред.) принял", - пояснил он.

При этом представитель Минюста решительно возражал против предложения ФБК обратиться к Альфа-банку и проверить принятие платежа и сведения о плательщике. Представитель Минюста также сказал, что ФБК вернул средства, присланные из Испании, но уже после включения фонда в список "иноагентов".

Позиция ФБК

Со своей стороны представитель ФБК заявил, что фонд не получал иностранного финансирования, а иностранные средства были возвращены. "Доказательства обратного в деле не содержатся. Распоряжение 9 октября о признании "иноагентом" является незаконным. У меня нет иллюзий по поводу суда, но затем действия Минюста будут изучены в уголовном суде. Это какая-то преступная группировка против фонда", - заявил он.

Необычные спонсоры

Испанский спонсор Роберто Фабио Монда Карденас не объяснил, почему он решил перевести деньги ФБК. Монда даже не смог даже выговорить название организации, которой он переводил деньги. Американским спонсором ФБК оказался гражданин России Юрий Маслихов - он живет во Флориде и владеет бизнесом по производству дверей.

Фонд борьбы с коррупцией обжаловал решение о его включении в список "иноагентов" 18 октября. Организация попросила суд обязать Минюст исключить ее из реестра "иноагентов", а для объективного рассмотрения дела - истребовать у министерства материалы о включении ФБК в этот список.

Смотрите также:

  • Чем занимаются НКО, включенные в реестр иноагентов

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Ведущие регионы

    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 13:43

ФБК Навального назвали иностранным агентом и стрельба в ФРГ возле синагоги. DW Новости (09.10.19)

Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

ФБК Навального назвали иностранным агентом и стрельба в ФРГ возле синагоги. DW Новости (09.10.19)  

Почему минюст хочет ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева  

Печеньки для иноагентов. Формула мирного процесса. Разборки в Сирии – "Заповедник", выпуск 94  

Также по теме

Yuriy Maslikhov

"Спонсор" ФБК из США: Для объявления фонда Навального "иноагентом" нашли повод 15.10.2019

Живущий в США российский бизнесмен перевел ФБК 50 долларов. В интервью DW он рассказал, почему не верит, что его деньги сыграли роль в объявлении фонда Навального "иностранным агентом".

Moskau Justizministerium

Минюст РФ объявил ФБК "иностранным агентом" 09.10.2019

Основатель ФБК Алексей Навальный заявил о "прямом указе Путина", подчеркнув отсутствие иностранного финансирования.

Straßburg Alexei Anatoljewitsch Nawalny

ФБК оспорил включение в реестр "иностранных агентов" 18.10.2019

Фонд борьбы с коррупцией подал иск в Замоскворецкий суд Москвы. Минюст РФ объяснил включение фонда в реестр "иноагентов" получением денег из Испании и США.

Реклама

Самые читаемые

Немецкий эксперт о "Северном потоке - 2": "Он нам не нужен"  

"Репортеры без границ" раскритиковали закон об изоляции Рунета  

Будущий глава WADA высказался о допинге в российском спорте  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно