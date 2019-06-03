Страны ЕС призвали создать в Судане гражданское правительство

Восемь государств Европейского Союза осудили разгон палаточного лагеря в столице Судана Хартуме, в результате которого погибли несколько десятков человек. Жестокие действия сил безопасности Судана против мирного населения угрожают переходному процессу в стране, подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном в Нью-Йорке в ночь на среду, 5 июня.

Германия, Франция, Великобритания и пять других стран ЕС призвали создать гражданское правительство в Судане, где у власти после апрельского переворота находятся военные. Новое правительство должно организовать свободные и справедливые выборы, говорится далее в документе, который был опубликован после неудавшейся попытки согласовать совместное заявление Совета Безопасности ООН. Принятие этого заявления блокировали Китай и Россия.

Переговоры с оппозицией провалились

Накануне провалились переговоры военного совета, пришедшего к власти в Судане в результате путча в апреле 2019 года, с оппозицией. Оппозиционные активисты отказались от проведения новых выборов и от других предложений военных. В свою очередь представители военного совета заявили, что выходят из всех ранее достигнутых двусторонних договоренностей. Глава совета Абдель Фаттах Абдулрахман пообещал провести выборы в ближайшие девять месяцев.

В апреле военные свергли авторитарного президента Судана Омар аль-Башира, правившего страной последние 30 лет. Его сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. После переворота на улицы вышли тысячи демонстрантов, которые разбили палаточный лагерь вблизи штаб-квартиры военного совета. 15 мая представители совета заявили, что договорились с оппозицией о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Свободе слова здесь не место? Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Свободе слова здесь не место? Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Свободе слова здесь не место? Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Свободе слова здесь не место? Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Свободе слова здесь не место? КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Свободе слова здесь не место? Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

