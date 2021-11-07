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Сталинские репрессии

Сталинские репрессии - масштабные политические преследования представителей фактически всех категорий граждан, осуществлявшиеся в СССР в период сталинизма - с конца 1920-х до начала 1950-х годов.

Число непосредственных жертв сталинских репрессий - граждан, приговоренных за политические, в частности "контрреволюционные", преступления к смертной казни или лишению свободы, а также выселенных и сосланных, исчисляется несколькими миллионами. Период 1937 - 1938 годов получил название "Большой террор" - в связи с наиболее массовыми репрессиями в это время. Российские исследователи называют одной из особенностей сталинских репрессий тот факт, что значительная часть преследований нарушала существовавшие законы и Конституцию СССР. В результате рассекречивания советских архивов обнаружено значительное количество документов за личной подписью Сталина, свидетельствующих о том, что он лично санкционировал почти все массовые политические репрессии.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann geht am 19.09.2013 nach einem Rundgang durch die Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in den Außenbereich. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa Studie: Fast jeder zweite Straftäter nach neun Jahren rückfällig vom 14.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Арестованному в Беларуси россиянину Дудникову предъявлено новое обвинение 07.11.2021

Егора Дудникова, задержанного в Минске весной, обвинили в "разжигании социальной вражды". Ранее белорусские власти вменили ему в вину "грубое нарушение общественного порядка".
Die Gedenkstätte der Geschichte politischer Repressionen »Perm-36« (ru: Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36») ist das einzige Gulag-Museum auf dem gesamten Territorium der ehemaligen UdSSR, das sich auf dem Gelände eines ehemaligen Arbeitslagers befindet. Gegründet und geleitet wird das Museum von der russischen Nichtregierungsorganisation Perm-36. Copyright: NGO Perm-36. Die Bilder wurden uns frei zur Verfügung gestellt und dürfen im Zuge der Berichterstattung über die Gedenkstätte verwendet werden.

Верховный суд России не принял иск "детей ГУЛАГа" к Госдуме 02.11.2021

"Дети ГУЛАГа" обвиняют Госдуму в бездействии в связи с неисполнением решения Конституционного суда РФ. В Верховном суде отказались рассматривать их иск, сославшись на принцип разделения власти.
1274608 Russia, Moscow. 10/29/2012 The action Return of the Names is held annually near the Solovetsky Stone in Lubyanskaya Square on the eve of the Day of Remembrance of the Victims of Political Repressions at which all persons willing can read lists with the names of victims of the Great Purge of 1937-1938. Vitaliy Belousov/RIA Novosti

В России проходит онлайн-акция "Возвращение имен" 29.10.2021

Из-за пандемии правозащитное общество "Мемориал" уже второй год проводит акцию памяти жертв политических репрессий в онлайн-формате.

Belarus, 10.2011, Kurapaty am Rande von Minsk. 1988 entstandene Gedenkstaette fuer die Opfer des Stalinismus mit Hunderten von Kreuzen. Der Geheimdienst NKWD erschoss und verscharrte in diesem Waeldchen zwischen 1937 und 1941 Zehntausende von Weissrussen. Praesident Lukaschenko missachtet den Ort: Eine Schnellstrasse wurde durch den Wald gezogen, Kreuze zerstoert.

Расстрелянное поколение: как в Беларуси реабилитировали жертв сталинского террора 29.10.2021

29 октября в Беларуси вспоминают жертв сталинского террора. Для всех ли восстановлена историческая справедливость?
CHELYABINSK, RUSSIA - SEPTEMBER 9, 2020: A waterfront view of the Miass River. Donat Sorokin/TASS

Жители Челябинска обнаружили массовое захоронение 26.10.2021

В челябинском микрорайоне найдены скелетированные тела. В 30-х годах здесь проводились расстрелы репрессированных.
Russischer Historiker Yuri Dmitriev (Karelien). Copyright:Y. Golovkin.

Верховный суд России пересмотрит дело историка Юрия Дмитриева 02.09.2021

Глава карельского "Мемориала" осужден на 13 лет по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Правозащитники уверены, что историка преследуют по политическим причинам.
Fotos zum Thema Gericht im Fall von Oppositionspolitiker Wladimir Neklyaev - zum wiederholten Male Foto: DW/Artut Smirnow Auf den Bildern sind ein Justizpalast in Minsk und ein Gerichtssaal.

Каково быть в Беларуси независимым адвокатом 25.03.2021

Адвокат Дмитрий Лаевский, защищающий Виктора Бабарико и Максима Знака, рассказал в интервью DW о давлении властей, условиях работы и перспективах независимой адвокатуры в Беларуси.
PETROZAVODSK, RUSSIA - APRIL 5, 2018: Yuri Dmitriyev, the head of the Karelia Memorial historical society, accused of producing child pornography involving his stepdaughter, paedophilia, and possessing parts of firearms, seen after a hearing at Petrozavodsk City Court; Dmitriyev has been found not guilty. Igor Podgorny/TASS Foto: Igor Podgorny/TASS/dpa |

Историку Дмитриеву присуждена германо-французская премия по правам человека 14.12.2020

МИД Германии выделил заслуги Юрия Дмитриева в сохранении памяти о сталинских репрессиях. Суд в Петрозаводске приговорил главу карельского "Мемориала" к 13 годам колонии строгого режима.
Gedenken an die Opfer der stalinistischen Repression Rückkehr der Namen in Moskau. Foto: E. Samedova / DW am 29.10.2019

Комментарий: День памяти жертв коммунистического террора - не "репрессий" 30.10.2020

Пока не открыты архивы КГБ и российское общество не знает всей правды о красном терроре, невозможно окончательное примирение в России, считает Константин Эггерт.
28.10.2017**** Das Denkmal für die Opfer des sowjetischen Terrors «Mauer der Trauer» des Bildhauers Georgi Franguljan in der russischen Hauptstadt Moskau, aufgenommen am 24.10.2017. Die monumentale «Mauer der Trauer» soll am 30. Oktober enthüllt werden. (zu dpa Russland erinnert mit großem Denkmal an die Stalin-Opfer vom 28.10.2017) Foto: Emile Alain Ducke/dpa | Verwendung weltweit

Канал имени Москвы: (не)забытая страница истории ГУЛАГа 23.10.2020

Крупнейший памятник истории ГУЛАГа - канал, соединяющий Волгу и Москву-реку - до сих пор не имеет охранного статуса. Российские власти неохотно вспоминают о том, какой ценой он был построен.

Anbringung des Gedenktafel des Projektes Letzte Adresse in Naumburg. Copyright: Vladimir Esipov/DW

"Последний адрес" в Германии: установлена вторая табличка 18.07.2020

В городе Наумбург появилась памятная табличка российского проекта памяти жертв сталинского террора - на доме, где жил Хельмут Зонненшайн, впоследствии расстрелянный по обвинению в шпионаже.
Anatoliy Rasumov, Menscherechtler, Historiker aus Russland, 1Juni 2020

Руководитель центра "Возвращенные имена": Дмитриева преследуют за Сандармох 01.06.2020

Историк Анатолий Разумов рассказал о деле главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева и о том, почему власти не хотят восстановления исторической правды о сталинских репрессиях.
Konfrontation mit der Vergangenheit: Antonia Berger (Alexandra Maria Lara) widersetzt sich den Folgen einer Lüge – Leo Silberstein (Stefan Kurt) und sein Vernehmer (Peter Kurth) stellen sie zur Rede. © Neue Visionen Filmverleih Kinofilm Warum? Produktion mafilm GmbH Produzenten: Eva-Marie Martens Alexander Martens Buch und Regie: Bernd Böhlich

О чем молчали спасенные из ГУЛАГа немцы 06.11.2019

Они ехали перенимать опыт у СССР, а оказались в сталинских лагерях. Но и тех, кому удалось спастись в ГДР, ждала нелегкая судьба. Об этом рассказывает художественный фильм.

"Северный поток-2" прошел Данию: что значит победа Газпрома для Украины. DW Новости (30.10.2019) 30.10.2019

Дания дала добро. Строительство газопровода "Северный поток-2" может быть закончено в ближайшее время. Может ли что-то еще помешать проекту "Газпрома" и чем это грозит Украине?
Dokumente aus dem Memorial-Archiv - wurden uns vom Memorial zur Verfügung gestellt. Die Rechte sind frei.

Жертвы двух диктатур: в Германии вышла книга об остарбайтерах 29.10.2019

Более трех с половиной миллионов советских граждан были угнаны во время Второй мировой войны в Германию. О судьбах остарбайтеров рассказывает только что вышедшая в ФРГ книга.
Dokumente aus dem Memorial-Archiv - wurden uns vom Memorial zur Verfügung gestellt. Die Rechte sind frei.

Судьбы остарбайтеров в письмах, документах и фотографиях 29.10.2019

Три с половиной миллиона "восточных рабочих" - остарбайтеров - были угнаны в Германию во время Второй мировой войны. Память о них хранит "Международный мемориал".
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