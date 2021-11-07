Сталинские репрессии - масштабные политические преследования представителей фактически всех категорий граждан, осуществлявшиеся в СССР в период сталинизма - с конца 1920-х до начала 1950-х годов.

Число непосредственных жертв сталинских репрессий - граждан, приговоренных за политические, в частности "контрреволюционные", преступления к смертной казни или лишению свободы, а также выселенных и сосланных, исчисляется несколькими миллионами. Период 1937 - 1938 годов получил название "Большой террор" - в связи с наиболее массовыми репрессиями в это время. Российские исследователи называют одной из особенностей сталинских репрессий тот факт, что значительная часть преследований нарушала существовавшие законы и Конституцию СССР. В результате рассекречивания советских архивов обнаружено значительное количество документов за личной подписью Сталина, свидетельствующих о том, что он лично санкционировал почти все массовые политические репрессии.