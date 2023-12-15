Слитая база МВД поможет оценить масштаб репрессий в БССР?

Белорусы хотят создать интернет-архив репрессированных в советские времена на нынешней территории страны. В его основе - данные из слитой базы МВД РБ. Что о ней известно?

Инициатива ByProsvet и организация бывших белорусских силовиков BelPol анализируют слитый архив МВД с более чем миллионом имен осужденных по уголовным статьям на территории БССР в период с 1917-го по 1990-е годы. Из него планируют выделить сведения о политических репрессиях и создать открытый интернет-архив по аналогии с базой данных "Мемориала".

Из базы хотят выделить сведения о репрессированных

В ByProsvet рассказали, что электронную базу им передал "сторонний человек, пожелавший сохранить анонимность", но его личность верифицировали в BelPol; также бывшие силовики помогают с анализом и систематизацией данных. Как отметил в комментарии польскому телеканалу "Белсат" представитель организации Владимир Жигарь, данные необходимо верифицировать, "разделить, где политические (осужденные. - Ред.), где неполитические, где просто уголовные дела, какие-то ошибки, где информация дублируется".

В свою очередь, волонтерка ByProsvet, попросившая не называть ее имени, отмечает, что в базе нет протоколов судебных заседаний или архивных карточек. Это лишь короткие записи о судебных процессах: имя, фамилия, дата и место рождения осужденного, статья УК, иногда дополнительные сведения, к примеру, что человек был реабилитирован. В базе фигурируют не только белорусы, но и русские, украинцы, поляки, казахи. "Нам важно выделить записи, касающиеся репрессированных по политическим мотивам. Сейчас работаем над периодом так называемого "красного террора" - 1917-1923 годы", - сообщила DW волонтерка.

Как определить, что имели место политические репрессии?

Информация о реабилитации осужденных, по оценке историков, почти всегда свидетельствует о политическом характере уголовного преследования. Также на это указывает вынесение приговора внесудебными органами: Особым совещанием НКВД, комиссией НКВД и прокурором СССР ("двойкой") и так называемыми "тройками" (в составе начальника областного УНКВД, секретаря обкома и прокурора).

Волонтеры ByProsvet уже обработали около 100 уголовных дел, 26 осужденных были ими верифицированы как жертвы политических репрессий: "Есть приговоренные к высшей мере наказания, к принудительным работам в лагере, лишению свободы, заключению в лагерь на время советско-польской войны 1919-1921 годов. Судили, к примеру, за шпионаж, участие в отрядах Станислава Булак-Балаховича. Все эти люди были реабилитированы в будущем".

Недавно к работе над анализом базы привлекли программистов, котрые систематизируют информацию, затем она будет верифицирована и откорректирована. Итогом, как планируется, станет создание белорусского аналога архива репрессированных, имеющегося у "Мемориала".

Найдут ли тех, кто до сих пор не реабилитирован?

Директор Белорусского института публичной истории, исследователь сталинских репрессий Игорь Станкевич попытался проверить в слитой базе сведения о нескольких осужденных в БССР после Второй мировой войны и пришел к выводу, что эти люди могли "теоретически подпадать под репрессии". Например, в рамках так называемой "августовской облавы" НКВД - операции по ликвидации антикоммунистического подполья в окрестностях Августова и Сувалок в июле 1945 года.

"Есть надежда, что в этой базе мы обнаружим людей, которые до сих пор не реабилитированы, - делится Станкевич. - Но говорить о том, что база репрессированных когда-либо будет полной, невозможно". Он считает, что для системной работы из слитой базы МВД можно исключить людей, рожденных в 1960-е и позднее, а также сопоставить ее с уже имеющимися сведениями о репрессированных и найти совпадения.

Двухтомник Игоря Станкевича, посвященный сталинским репрессиям, на фоне фото его предков Фото: privat

По словам исследователя, в базе можно выделить людей, осужденных по таким статьям УК, как "контрреволюционная деятельность" или "шпионаж", которые априори свидетельствуют о репрессиях, и тех, кого судили якобы за уголовные преступления, но, по сути, это тоже было политически мотивированное преследование. К таким лицам, по словам Станкевича, можно отнести тех, кто был осужден в соотвествии с постановлением ВЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года (так называемый закон о "трех колосках"), согласно которому за хищение колхозного имущества были введены суровые меры наказания вплоть до смертной казни.

Еще один белорусский историк, согласившийся дать комментарий на условиях анонимности, обращает внимание и на так называемую "блошиную статью" (два года лагерей за неуплату сельхозналога. - Ред.).

"Неуплата налога - это уголовное преступление, но если человек не в состоянии был выплатить налог, потому что у него уже все забрали, это же репрессии, - уточняет историк. - С другой стороны, как определить, а кто (из осужденных. - Ред.) не заплатил налог, хотя мог это сделать?". По мнению собеседника, отделить репрессированных из базы данных от всех осужденных по подобным статьям УК практически невозможно, единственный выход - чтобы юристы признали сами эти статьи политически мотивированными.

Какие сведения из слитой базы МВД вызывают вопросы?

Собеседник полагает, что из миллиона человек, чьи имена в слитой базе МВД, большинство судили по уголовным статьям после 1944 года, а на период самых массовых репрессий в СССР с 1917 по 1938 год "выпадет минимум", ведь многие документы того времени не сохранились.

Кресты в урочище Куропаты под Минском на месте захоронения жертв сталинских репрессий (фото из архива) Фото: DW/A. Smirnov

Историк считает далеко неполными некоторые данные из базы, ранее публиковавшиеся в СМИ: "Самый пик ссылок выпал на период коллективизации в 1929-1931 годах. За эти годы (согласно базе МВД. - Ред.) в ссылку было отправлено всего 288 человек. По официальным данным, в период коллективизации в отдаленные районы СССР (из БССР. - Ред.) выслано не менее 120 тысяч человек, а по моим подсчетам, 300-350 тысяч".

Найти данные о большинстве сосланных, по словам историка, невозможно - это происходило в рамках административных процедур, большинство документов утеряны. "В период самого пика репрессий, с 1917 по 1938 годы, всего было расстреляно (согласно базе МВД. - Ред.) чуть больше 20 тысяч человек, из них на 1937-38 годы выпадает 14 тысяч. Хотя минимальное количество расстрелянных в эти годы - 90-100 тысяч человек", - указывает историк.

Между тем в ByProsvet не скрывают, что обнародованные данные о числе репрессированных и реабилитированных являются предварительными и будут меняться в процессе дальнейшей обработки базы.

Закрытые базы данных в КГБ и Нацархиве

Опрошенные DW эксперты отмечают, что только по официальным данным в период БССР в республике было репрессировано около 600 тысяч человек, из них 250 тысяч - по линии судебных и внесудебных органов за контрреволюционные преступления; 350 тысяч - в административном порядке.

В КГБ Беларуси, чьи архивы практически полностью закрыты даже для родственников репрессированных, хранятся дела на 253 тысяч человек, 176 тысяч из них реабилитированы. Под реабилитацию не попадали те, кто был осужден не только по политической, но и по какой-либо уголовной статье, к примеру, за неуплату сельхозналога. Не подлежали реабилитации в основном и те, кто, по данным властей, сотрудничал с нацистами в 1941-44 годах.

В 1990 году стала создаваться база данных "Сведения о необоснованно репрессированных гражданах Беларуси", которая сейчас находится в ведении Национального архива. В ней - около 180 тысяч фамилий. Хотя этот реестр задумывался для публичного пользования, в 2018 году Нацархив перевел его в разряд "для служебного пользования". По словам собеседников DW, эту базу данных незаконно закрыли, в частности, из-за того, чтобы люди, чьи предки были поляками, не смогли использовать сведения оттуда для получения карты поляка.

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