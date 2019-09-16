Ставка на Казахстан и Узбекистан: новые надежды ЕС в Центральной Азии

Алишер Каюмов, сотрудник посольства Узбекистана в Берлине, не по-дипломатически прям. "Не хочу никого обидеть", - начинает он свое выступление в ходе дискуссии, посвященной ожиданиям стран Центральной Азии от новой региональной стратегии Евросоюза. В зале раздается смех. Каюмов вспоминает, как два десятка лет назад в Бонне, тогдашней столице ФРГ, спрашивал немецких коллег о том, как привлечь к себе на родину немецких инвесторов.

В ответ ему говорили про необходимость либерализации, свободы прессы и соблюдения прав человека. "И вот уже три года у нас в стране идут радикальные реформы. Свобода прессы - почти как на Украине", - добавляет дипломат, и смех в зале становится громче. Но немецких капиталовложений в узбекскую экономику, сетует он, не прибавилось, а состав ключевых иностранных инвесторов в Узбекистане так и не изменился - это Россия, Китай, Турция и Южная Корея.

"Евросоюз смотрит на нас всего лишь как на транзитный регион по пути в Китай, где садятся для дозаправки самолеты", - продолжает Каюмов. По его словам, за последние три года в Узбекистане открылось три десятка филиалов иностранных вузов - российских, индийских, китайских, но не европейских, если не считать Великобританию.

Россия - по-прежнему на первом месте по популярности в регионе

Это - самый яркий эпизод конференции, посвященной новой стратегии Евросоюза в Центральной Азии и организованной 23 октября в Берлине Германо-казахским обществом совместно с МИД ФРГ. Он иллюстрирует парадоксальные перемены в регионе - жажда иностранных инвестиций вместо самоизоляции и репрессий. Европейский Союз стремится играть более значительную роль в экономике региона - ведь речь идет о пяти странах с общим населением примерно в 70 миллионов человек. А растущая геополитическая активность России и Китая подталкивает к более решительным действиям и Евросоюз, который, впрочем, в силу множества причин не может действовать также быстро и гибко как авторитарно управляемые страны.

Столица Казахстана Нурсултан

В этом смысле не стали неожиданностью и результаты исследования о восприятии Европейского Союза в странах Центральной Азии - респондентов опрашивали в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. Молодые люди в возрасте до 29 лет - эта демографическая группа составляет треть всей численности населения региона - в ответ на вопрос, где бы они хотели учиться, называют, прежде всего, Россию и США. И лишь потом - европейские страны.

А на вопрос о том, с какой страной стоит укреплять отношения, подавляющее большинство опрошенных во всех четырех странах также называют Россию. ЕС занимает в этом рейтинге второе место в Казахстане, четвертое - в Киргизии, пятое - в Узбекистане и седьмое - в Таджикистане.

Дирк Визе

И, тем не менее, стремительные перемены в политике и экономике, растущие амбиции Китая и укрепление позиций России заставляют ЕС уделять больше внимания пяти бывшим советским республикам Центральной Азии. О важности региона говорит и присутствие на конференции Дирка Визе (Dirk Wiese), уполномоченного правительства Германии по сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства".

В своем вступительном слове Визе отметил значение последних внутриполитических изменений в Казахстане и Узбекистане, в том числе и улучшение ситуации с правами человека, а также указал на ключевую роль государств региона в стабилизации ситуации в Афганистане. На конференции прозвучало утверждение о том, что новые лидеры Казахстана и Узбекистана, настроенные более прагматично по сравнению со своими предшественниками, создали в регионе новую динамику.

Центральная Азия как один из немногих "источников хороших новостей"

По выражению Филиппа ван Амерсфорта, заместителя руководителя отдела Центральной Азии Европейской службы внешних связей, "в мире осталось мало мест, откуда приходят хорошие новости, но Центральная Азия - одно из них". Новая стратегия ЕС в отношении стран региона была принята летом 2019 года и представлена на саммите ЕС-Центральная Азия в Бишкеке.

Президент ФРГ Штайнмайер с узбекским коллегой Мирзиёевым в ходе визита в Ташкент, май 2019 года

Она призвана материализовать оптимизм инвесторов относительно экономического будущего региона. Как особо подчеркнул Амерсфорт, ЕС не претендует на эксклюзивное партнерство, а новая стратегия ни в коем случае не исключает для стран региона членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Сфер для сотрудничества, по его мнению, достаточно: это и кооперация с целью улучшения ситуации с правами человека, и безопасность, и борьба с терроризмом, и даже образовательные проекты для афганских женщин. И, конечно же, инвестиции - работа над организацией экономического форума в Бишкеке в 2020 году идет полным ходом.

Но уже сегодня главным инвестором в регионе стал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - общая сумма его инвестиций в более чем 750 проектов в частном секторе достигает 14 миллиардов долларов. Банк финансирует строительство ветряных и солнечных электростанций в Казахстане, проекты для женщин-предпринимательниц в Таджикистане, экологический туризм в Узбекистане, проекты в области здравоохранения в Киргизии и малый бизнес в Туркмении.

"Поворотный момент" в истории региона

По словам доктора Якопо Пепе из Германского общества внешней политики, регион переживает поворотный момент в своем развитии - благодаря открытию новых транспортных маршрутов Китай становится все ближе к Европе, а влияние России снижается.

Транспортную интеграцию региона он считает одной из ключевых задач ближайшего будущего, которая, в свою очередь, должна привести к росту товарооборота между странами-соседями - сейчас ее доля в торговом балансе центральноазиатских стран составляет лишь 6-10 процентов, что также является следствием политической изоляции региона.

И первый результат налицо - за последний год товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос в полтора раза. Обе эти страны эксперт назвал "локомотивами регионального развития". Алишер Каюмов из посольства Узбекистана рассказывает, что отмена Ташкентом виз для граждан ЕС привела к туристическому буму в стране. Но ответных послаблений узбеки пока не дождались - свою рабочую визиту для работы в Берлине Каюмов ждал три месяца.

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