Сотрудница Краснодарского штаба Навального нашлась

Штаб Алексея Навального в Краснодаре сообщил, что исчезнувшая ранее сотрудница Вера Холодная нашлась. "Она нашлась! Наша сотрудница заметила, что за ней следят. Решила на определенное время "залечь на дно" и не могла ни с кем выйти на связь. Сказалось напряжение последних месяцев", - заявил штаб в микроблоге Twitter в субботу, 10 ноября.

Днем ранее коллеги Холодной сообщили о ее исчезновении и заявили, что та не выходит на связь с 5 ноября. "Нам искренне хочется надеяться, что таинственное исчезновение нашей сотрудницы вызвано какими-то личными обстоятельствами. Но, учитывая кубанские реалии, мы вынуждены бить тревогу", - заявило руководство штаба.

Массовые задержания сторонников Навального

В 2018 году сторонников оппозиционного политика в России неоднократно задерживали. Крупные волны задержаний прошли в конце января, мае и сентябре. 28 января более чем в ста городах России прошли организованные Навальным акции в поддержку "забастовки избирателей" - стратегии бойкота президентских выборов. На мероприятиях были задержаны сотни человек.

5 мая примерно в ста городах РФ состоялись акции сторонников Навального под лозунгом "За право быть гражданином". В ходе протестов всего в России были задержаны свыше 1300 человек. В преддверии состоявшихся 9 сентября акций протеста против пенсионной реформы в штабах Навального в ряде городов РФ прошли обыски и задержания. В день протестов, организованных сторонниками Навального, всего по стране были задержаны несколько сотен участников акций.

Смотрите также:

Алексей Навальный между популярностью и репрессиями Плата за критику Быть в оппозиции к власти в России - дело непростое. В особенности, когда организация мирных протестов находится вне закона, а обнародование фактов коррупции чревато преследованием разоблачителей.

Алексей Навальный между популярностью и репрессиями Из блогеров - в уголовники "От сумы и тюрьмы не зарекайся". Эта старая пословица как никогда актуальна не только для Навального, но и для других российских оппозиционеров, считающих, что власть в РФ пора менять. За такие убеждения можно потерять не только политический капитал, но и свободу.

Алексей Навальный между популярностью и репрессиями Наказание за политическую активность От властей достается не только самому Навальному, но и тысячам его сторонников по всей России. В 2017 году резко ужесточилось давление на тех, кто по призыву оппозиционера выходит на акции протеста и выступает за его участие в выборах президента в 2018 году.

Алексей Навальный между популярностью и репрессиями О коррупции наглядно Объекты расследований созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией - ближний круг президента России. Фильмы ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и океанских яхтах высоких чиновников и их детей привлекли внимание миллионов россиян. Автор: Галина Петровская

