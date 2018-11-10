Сотрудница Краснодарского штаба Навального нашлась

Исчезнувшая ранее сотрудница штаба Навального Вера Холодная заметила, что за ней следят, и решила "залечь на дно", сообщили коллеги девушки.
Штаб Алексея Навального в Краснодаре сообщил, что исчезнувшая ранее сотрудница Вера Холодная нашлась. "Она нашлась! Наша сотрудница заметила, что за ней следят. Решила на определенное время "залечь на дно" и не могла ни с кем выйти на связь. Сказалось напряжение последних месяцев", - заявил штаб в микроблоге Twitter в субботу, 10 ноября.
Днем ранее коллеги Холодной сообщили о ее исчезновении и заявили, что та не выходит на связь с 5 ноября. "Нам искренне хочется надеяться, что таинственное исчезновение нашей сотрудницы вызвано какими-то личными обстоятельствами. Но, учитывая кубанские реалии, мы вынуждены бить тревогу", - заявило руководство штаба.
Массовые задержания сторонников Навального
В 2018 году сторонников оппозиционного политика в России неоднократно задерживали. Крупные волны задержаний прошли в конце января, мае и сентябре. 28 января более чем в ста городах России прошли организованные Навальным акции в поддержку "забастовки избирателей" - стратегии бойкота президентских выборов. На мероприятиях были задержаны сотни человек.
5 мая примерно в ста городах РФ состоялись акции сторонников Навального под лозунгом "За право быть гражданином". В ходе протестов всего в России были задержаны свыше 1300 человек. В преддверии состоявшихся 9 сентября акций протеста против пенсионной реформы в штабах Навального в ряде городов РФ прошли обыски и задержания. В день протестов, организованных сторонниками Навального, всего по стране были задержаны несколько сотен участников акций.
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