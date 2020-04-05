 Сотрудник Еврокомиссии скончался от Covid-19 | Новости из Германии о Европе | DW | 13.04.2020

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Европа

Сотрудник Еврокомиссии скончался от Covid-19

Урсула фон дер Ляйен "с печалью" сообщила о смерти сотрудника Еврокомиссии от последствий заражения коронавирусом. Он скончался еще в воскресенье.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Сотрудник Еврокомиссии скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 13 апреля, в соцсети Twitter сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

По ее словам, заболевший COVID-19 сотрудник скончался в воскресенье. Фон дер Ляйен выразила соболезнования его семье и написала, что сообщать такие новости "очень печально". Это первая смерть от Covid-19 среди высшего руководства ЕС.

7 апреля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз решил выделить 15 млрд евро для помощи бедным странам-партнерам в борьбе с эпидемией коронавируса. Она отметила, что страны Африки через несколько недель столкнутся с теми же проблемами, с которыми сейчас имеют дело страны ЕС, и должны будут сдерживать распространение эпидемии.

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    Когда политика в генах

    Став главой Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен вернется в Брюссель - город, где она в 1958 году родилась и до 13 лет жила. Ее отец, видный немецкий политик, бывший премьер-министр Нижней Саксонии Эрнст Альбрехт, работал тогда в европейских структурах. После школы Урсула выучилась на врача-гинеколога и работала в клинике, а в политику пришла, когда ей было уже за 40.

  • С родителями и братьями

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    С родителями и братьями

    На этом фото 1976 года Урсула запечатлена с отцом, матерью и братьями. Трудолюбия и усердия в учебе требовали от своих детей Хайди и Эрнст Альбрехт. И поблажек в этом отношении не делали никому. Отец приложил немало усилий и к тому, чтобы его дети научились разбираться в политике.

  • Фон дер Ляйен с отцом

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Отец - потомок барона

    Отец Урсулы фон дер Ляйен - Эрнст Альбрехт - был потомком бременского промышленника Людвига Кнопа, который в 18-летнем возрасте приехал в Россию и которому русский царь Александр Второй пожаловал титул барона за заслуги перед империей. Предок Урсулы в XIX веке вывел ткацкое производство в России на качественно иной уровень, обеспечив предприятия качественными станками.

  • Семейное музицирование

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Семейное музицирование

    Урсула фон дер Ляйен всегда училась на "отлично" и умела быстро осваивать новые амплуа. С раннего детства у нее было множество увлечений. Фон дер Ляйен в совершенстве владеет английским и французским, любит верховую звезду, прогулки на велосипеде, а также с ранних лет увлекается музыкой. Совместное музицирование в семье Альбрехт, как на этом снимке 1976 года, было традицией.

  • Самый главный мужчина

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Самый главный мужчина

    Во время учебы в университете Урсула встретила главного мужчину своей жизни - профессора, врача и бизнесмена Хайко фон дер Ляйена. В 1986 году (Урсуле было 27 лет, а Хайко - 31 год) они поженились. За первые десять лет супружеской жизни в семье родилось семеро детей, и на время Урсуле пришлось бросить работу и посвятить себя семье. На этом фото 2013 года супруги запечатлены на балу в Берлине.

  • Веселая компания

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Веселая компания

    Как признается Урсула фон дер Ляйен в интервью журналистам, она, как и ее родители, всегда хотела иметь много детей. Семью без детей она просто не представляет. Этот снимок сделан в марте 2003 года, когда Урсула была министром земли Нижняя Саксония по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья. В компании мужа Хайко, сыновей и дочерей она запечатлена в саду своего дома под Ганновером.

  • Урсула фон дер Ляйен с дочерью

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Семеро по лавкам

    Первенца фон дер Ляйен родила, когда ей было 28 лет. Через два года на свет появилась дочь Софи (на фото). Последний раз матерью новая глава Еврокомиссии стала 20 лет назад, когда родилась ее дочь Грация. Первый свой министерский пост (тогда - на уровне федеральной земли Нижняя Саксония) Урсула фон дер Ляйен заняла, когда младшему ребенку было четыре года.

  • В родных пенатах

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    В родных пенатах

    Урсула фон дер Ляйен всегда любила проводить свободное время вместе с детьми и мужем. Многие немецкие политики предпочитают отправляться в отпуск на морское побережье или в горы. А Урсула с удовольствием остается дома, хотя дети уже стали совсем большие: младшей дочери - уже 20 лет.

    Автор: Наталия Королева


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