 Сопредседателю партии немецких социал-демократов угрожают убийством | Новости из Германии о Германии | DW | 31.07.2020

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Германия

Сопредседателю партии немецких социал-демократов угрожают убийством

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заскиа Эскен получила электронное письмо с угрозами с подписью, намекающей на неонацистскую группировку NSU.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заскиа Эскен

Сопредседатель СДПГ Заскиа Эскен (фото из архива)

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken) получила угрозы убийством со стороны правых экстремистов. Электронное письмо сопровождает подпись "NSU 2.0", намекающая на неонацистскую группировку "Национал-социалистическое подполье" (NSU), заявила Эскен медиакомпании SWR в четверг, 30 июля. Политик особо выделила "омерзительное" содержание документа.

В качестве подозреваемых в баварском городе Ландсхут были задержаны бывший сотрудник полиции и его супруга. Позднее их отпустили.

Угрожающие письма с аналогичной подписью политикам Левой партии

Это не первые угрозы правых экстремистов в адрес немецких политиков. Письма с подписью "NSU 2.0" ранее получали представительницы Левой партии Анне Хельм (Anne Helm), Мартина Реннер (Martina Renner), Хелин Эврин Зоммер (Helin Evrin Sommer) и Янине Висслер (Janine Wissler). В последнем случае злоумышленникам удалось завладеть личными данными через компьютерную сеть полиции Гессена. Глава земельной полиции Гессена Удо Мюнх (Udo Münch) в середине июля ушел в отставку.

В 2018 и 2019 годах подписанные той же аббревиатурой угрозы получала франкфуртский адвокат Седа Басай-Йылдыз (Seda Basay-Yildiz). Она представляла семьи потерпевших на громком судебном процессе об убийствах, совершенных членами группировки "Национал-социалистическое подполье", который завершился в июле 2018 года. Юрист сообщила, что письма были присланы по факсу и содержали данные личного характера, доступ к которым мог быть только у официальных структур.

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  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 03:17

Как в Германии намерены бороться с правым радикализмом

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