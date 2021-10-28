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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)

СНБО является координационным органом при президенте Украины и действует с 1996 года.

В 2014 году после смены власти на Украине полномочия СНБО были расширены, что привело к усилению роли органа в системе управления страны.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the German Chancellor (not in picture) give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

Станет ли Украина жесткой президентской республикой? 28.10.2021

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна должна быть президентской республикой, а ее глава - решать все процессы. DW спросила у экспертов, указывает ли это заявление на движение к авторитаризму.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends a business meeting during his working visit in the town of Khmelnitsky, central Ukraine, Wednesday, June 3, 2020. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) |

Комментарий: Полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти 27.10.2021

Зеленский не использовал шанс быть непохожим на постсоветских лидеров. Культ его личности в "Слуге народа" и разделение политиков на "своих" и "чужих" ставит президента Украины в один ряд с Путиным и Лукашенко.
file - A woman watches TV showing Russian President Vladimir Putin speaking about the situation in Ukraine in Moscow, Russia, 04 March 2014. Vladimir Putin met with journalists at his Novo-Ogaryovo residence outside Moscow to explain his position on the Ukrainian events, saying that he sees no need to send Russian troops to Ukraine now, calling it a 'last resort.' EPA/YURI KOCHETKOV/dpa (zu dpa Vergiftete Kommunikation: EU bereitet sich auf Informationskrieg vor vom 19.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Одолеет ли глоссарий от СНБО Украины российскую пропаганду? 25.10.2021

Совет нацбезопасноcти Украины подготовил список терминов, с помощью которых рекомендует госслужащим и СМИ бороться с российской пропагандой. Насколько эффективен этот шаг, DW спросила у экспертов.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 18, 2020 - Secretary of the National Security and Defence Council (NSDC) of Ukraine Oleksiy Danilov is pictured during a briefing held after a meeting of the National Security and Defence Council (NSDC) at the Office of the President, Kyiv, capital of Ukraine.

Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Госдуму РФ 15.10.2021

СНБО Украины ввел новые санкции за организацию выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму и в Донбассе. В санкционный список попали 237 физлиц.
13.03.2020 *** Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy makes his TV address to the nation in Kyiv, Ukraine, Friday, March 13, 2020. Zelenskiy said Ukraine to close its borders for foreign citizens from March 16 within the framework of the anti-coronavirus state program. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) |

Санкции Украины по выборам в Госдуму РФ вступили в силу 06.10.2021

В санкционный список СНБО Украины, утвержденный Зеленским, попали 95 физлиц. В первую очередь, это кандидаты на выборах в Госдуму РФ, а также члены территориальных избирательных комиссий в Крыму.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 18, 2020 - Secretary of the National Security and Defence Council (NSDC) of Ukraine Oleksiy Danilov is pictured during a briefing held after a meeting of the National Security and Defence Council (NSDC) at the Office of the President, Kyiv, capital of Ukraine.

Секретарь СНБО высказался за переход Украины к латинице 12.09.2021

По мнению Алексея Данилова, для Украины переход с кириллицы на латиницу - "одна из фундаментальных вещей".
26.03.2018 The Russian flag is seen through barbed wire as it flies on the roof of the Russian embassy in Kiev, Ukraine March 26, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Украина и Россия расширили санкции друг против друга 21.08.2021

Киев ввел санкции против ряда россиян, которых он считает причастными к преследованию граждан в аннексированном Крыму. Москва в ответ ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО.
Mit Handschellen gefesselte Hände, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Британский эксперт по "русской мафии": дни "воров в законе" сочтены 27.06.2021

Украина вслед за другими постсоветскими странами и Европой создает условия, при которых находиться на верхушке криминальной иерархии уже невыгодно, считает эксперт по организованной преступности Марк Галеотти.
2860141 03/28/2016 A car of the Ukrainian police in Kiev. Stringer/Sputnik |

Украинский список "воров в законе". Случайных людей в нем нет? 21.06.2021

Президент Зеленский дает правоохранителям инструменты для борьбы с оргпреступностью. Те обещают освободить страну от влияния криминальных авторитетов. Но что происходит на самом деле?
25.10.2015+++ Wie profitiert Belarus vom russ-ukrain. Flugstreit? - der erste Flug Minsk-Odessa / Flugzeug der Fluggesellschaft Belavia. +++ Copyright: DW/P. Bykowski

Украина намерена полностью прекратить авиасообщение с Беларусью 24.05.2021

Вопрос рассмотрят на внеочередном заседании правительства. Полеты между Украиной и Беларусью осуществляют две авиакомпании - украинская "Мотор Сич" и белорусская "Белавиа".
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy gestures while speaking to the media during a news conference with the world's largest airplane, Ukrainian Antonov An-225 Mriya in the background, at the Antonov aircraft factory in Kyiv, Ukraine, Thursday, May 20, 2021. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Украина продлила санкции против российских СМИ и IT-компаний 21.05.2021

Указ Владимира Зеленского ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях в отношении физических и юрлиц, в том числе ряда российских телеканалов и информационных агентств.
6543262 13.05.2021 Ukrainian lawmaker from the Opposition Platform - For Life party, Viktor Medvedchuk suspected of treason and embezzlement of national resources in Crimea attends a hearing at Kiev's Pecherskyi Court, Ukraine. Stringer / Sputnik

В Киеве допускают обмен Медведчука на осужденных в России украинцев 15.05.2021

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что президент Украины Владимир Зеленский "охотно" обменял бы кума Путина, обвиняемого в госизмене, на осужденных в России украинцев.
The leader of the Opposition Platform-For Life, Viktor Medvedchuk during a session of the Ukrainian Parliament in Kyiv, Ukraine, 29 August 2019. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto)

Подозрение Медведчука в госизмене: есть ли перспективы у уголовного дела? 12.05.2021

Лидера партии ОПЗЖ, депутата Рады Виктора Медведчука подозревают в госизмене. Это новый этап противостояния украинских властей и пророссийского политика, кума Путина. DW - об уголовном деле Медведчука.
In this handout photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy chairs a Security Council meeting in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Feb. 18, 2020. Ukraine and Russia-backed separatists are blaming each other for an outbreak of fighting in the country's rebel-held east. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Санкции или узурпация власти? Чем Зеленский возмутил правозащитников 13.04.2021

Введенные на прошлой неделе президентом Зеленским санкции против украинских контрабандистов подверглись острой критике правозащитников - они видят этих действиях признаки узурпации власти.
Ousted Ukrainian President Viktor Yanukovich takes part in a news conference in the southern Russian city of Rostov-on-Don February 28, 2014. Yanukovich, appearing in public for the first time since he was ousted as Ukraine's president, said in Russia on Friday he would not give up the fight for his country's future. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS HEADSHOT)

Зеленский ввел санкции против Януковича и других экс-украинских чиновников 10.04.2021

Служба безопасности Украины обвинила экс-президента Януковича и бывшего премьера Азарова в контактах со спецслужбами России. Президент Зеленский утвердил санкции СНБО против этих должностных лиц.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 22, 2021 - President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy is seen during the all-Ukrainian Ukraine 30. Infrastructure Forum on the premises of Parkovyi Congress and Exhibition Center, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Volodymyr Tarasov / Avalon

Россотрудничество и ряд российских компаний попали под санкции Киева 04.04.2021

Своим указом Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 10 физических и 79 юридических лиц, среди которых компании, зарегистрированные в РФ, Польше, Эстонии, Швейцарии и ОАЭ.
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