Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)

Комментарий: Полсрока Зеленского - упущенный шанс и жажда власти

Зеленский не использовал шанс быть непохожим на постсоветских лидеров. Культ его личности в "Слуге народа" и разделение политиков на "своих" и "чужих" ставит президента Украины в один ряд с Путиным и Лукашенко.