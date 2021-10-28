Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)

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СНБО является координационным органом при президенте Украины и действует с 1996 года.
В 2014 году после смены власти на Украине полномочия СНБО были расширены, что привело к усилению роли органа в системе управления страны.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна должна быть президентской республикой, а ее глава - решать все процессы. DW спросила у экспертов, указывает ли это заявление на движение к авторитаризму.
Зеленский не использовал шанс быть непохожим на постсоветских лидеров. Культ его личности в "Слуге народа" и разделение политиков на "своих" и "чужих" ставит президента Украины в один ряд с Путиным и Лукашенко.
Совет нацбезопасноcти Украины подготовил список терминов, с помощью которых рекомендует госслужащим и СМИ бороться с российской пропагандой. Насколько эффективен этот шаг, DW спросила у экспертов.
СНБО Украины ввел новые санкции за организацию выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму и в Донбассе. В санкционный список попали 237 физлиц.
В санкционный список СНБО Украины, утвержденный Зеленским, попали 95 физлиц. В первую очередь, это кандидаты на выборах в Госдуму РФ, а также члены территориальных избирательных комиссий в Крыму.
По мнению Алексея Данилова, для Украины переход с кириллицы на латиницу - "одна из фундаментальных вещей".
Киев ввел санкции против ряда россиян, которых он считает причастными к преследованию граждан в аннексированном Крыму. Москва в ответ ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО.
Украина вслед за другими постсоветскими странами и Европой создает условия, при которых находиться на верхушке криминальной иерархии уже невыгодно, считает эксперт по организованной преступности Марк Галеотти.
Президент Зеленский дает правоохранителям инструменты для борьбы с оргпреступностью. Те обещают освободить страну от влияния криминальных авторитетов. Но что происходит на самом деле?
Вопрос рассмотрят на внеочередном заседании правительства. Полеты между Украиной и Беларусью осуществляют две авиакомпании - украинская "Мотор Сич" и белорусская "Белавиа".
Указ Владимира Зеленского ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях в отношении физических и юрлиц, в том числе ряда российских телеканалов и информационных агентств.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что президент Украины Владимир Зеленский "охотно" обменял бы кума Путина, обвиняемого в госизмене, на осужденных в России украинцев.
Лидера партии ОПЗЖ, депутата Рады Виктора Медведчука подозревают в госизмене. Это новый этап противостояния украинских властей и пророссийского политика, кума Путина. DW - об уголовном деле Медведчука.
Введенные на прошлой неделе президентом Зеленским санкции против украинских контрабандистов подверглись острой критике правозащитников - они видят этих действиях признаки узурпации власти.
Служба безопасности Украины обвинила экс-президента Януковича и бывшего премьера Азарова в контактах со спецслужбами России. Президент Зеленский утвердил санкции СНБО против этих должностных лиц.
Своим указом Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 10 физических и 79 юридических лиц, среди которых компании, зарегистрированные в РФ, Польше, Эстонии, Швейцарии и ОАЭ.
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