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"Совет мудрецов"

Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ.

Ein Mitarbeiter montiert in einer Werkshalle am Stammsitz der Heidelberger Druckmaschinen AG ein Druckwerk. Unter dem Eindruck der Corona-Krise legen die «Wirtschaftsweisen» am Mittwoch (17.03.2021) eine neue Konjunkturprognose vor. (Zu dpa «Wirtschaftsweise» legen neue Konjunkturprognose vor) +++ dpa-Bildfunk +++

"Совет мудрецов" снизил прогнозы по развитию экономики ФРГ 10.11.2021

Эксперты полагают, что мощный экономический подъем в Германии начнется лишь в 2022 году. На текущий год они скорректировали прогноз в сторону понижения.
ARCHIV - 16.07.2020, Hamburg: Ein Container wird auf dem Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen mit einer Containerbrücke auf ein Schiff geladen. Nach dem Konjunkturabsturz auf dem Höhepunkt der Corona-Krise ist die deutsche Wirtschaft Ökonomen zufolge im dritten Quartal wieder gewachsen.(zu dpa «Erholung nach dem Konjunkturabsturz - Bundesamt gibt Daten bekannt») Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкие экономисты снизили прогноз ВВП Германии 17.03.2021

"Совет мудрецов" пессимистично оценивает перспективы немецкой экономики, но надеется на ее восстановление в 2022 году. Впрочем, все зависит от успехов в борьбе с пандемией.
ARCHIV April 2020 *** Coronavirus in Deutschland Laender ueberpruefen Maskenpflicht in Geschaeften. Archivfoto; Oeffentliches Leben in Zeiten der Coronavirus Pandemie am 29.04.2020 in Muenchen. Fussgaengerzone Neuhauser Strasse,Kaufinger Strasse. Im Eingang eines Schuhgeschaeftes sind Personen mit Mund-Nase Schutz,Maske,Masken, Schutzmaske,Mundschutz,Community Maske. Auf Schildern wird auf Abstand hingewiesen. Â | Verwendung weltweit

Экономисты ожидают роста ВВП Германии в 2021 году на 3,7 процента 12.03.2021

ВВП Германии вырастет на 3,7 процента, отчасти компенсировав почти 5-процентное падение 2020 года, прогнозируют аналитики IWH.
ARCHIV - 12.05.2020, Baden-Württemberg, Friedrichshafen: Eine Monteurin arbeitet in einem Werk des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen an ein Getriebe für Lastwagen. Die Folgen der Corona-Pandemie haben die deutsche Wirtschaft in eine schwere Krise gestürzt. Volkswirte gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum April bis Juni stark geschrumpft ist. Erste vorläufige Daten gibt das Statistische Bundesamt am 30.07.2020 bekannt. (Zu dpa Konjunkturabsturz in Corona-Krise - Bundesamt veröffentlicht Daten) Foto: Felix Kästle/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Совет мудрецов" понизит прогноз роста экономики Германии 21.02.2021

Введение погранконтроля и невозможность возобновить работу из-за локдауна могут помешать экономике ФРГ вырасти более чем на 3 процента, предупредил "Совет мудрецов".
Bildunterschrift:Container ships of the Maersk Line are unloaded by cranes at the North port terminal in Bremerhaven, nothern Germany, on August 30, 2010. Bremerhaven is the fourth biggest Container Terminal in Europe and hosts ocean carrier Maersk Line. AFP PHOTO PATRIK STOLLARZ (Photo credit should read PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images)

Экономисты Германии все пессимистичнее оценивают ситуацию 23.06.2020

"Совет мудрецов" теперь полагает, что в 2020 году экономика в ФРГ обвалится на 6,5 процента. Только в конце марта экономисты ожидали сокращения ВВП Германии на 2,8 процента.
***Bild des Tages mit Deutschlandbezug*** ARCHIV - ILLUSTRATION - Das Containerschiff Frankfurt Express (vorne) der Reederei Hapag-Lloyd liegt am 25.08.2014 am Terminal Burchardkai (CTB) im Hafen von Hamburg. Am 25.08.2015 gibt das Statistische Bundesamt Zahlen zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 2. Quartal 2015 bekannt. Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Экономисты Германии представили три сценария риска для ВВП 30.03.2020

"Совет мудрецов" ФРГ оценил влияние вируса SARS-CoV-2 на экономику. Эксперты допускают продление ограничений и масштабные приостановки производства.
Containerfrachter Savannah Express am Containerterminal Altenwerder in Hamburg, Deutschland picture-alliance/chromorange/C. Ohde

МВФ снизил экономический прогноз для еврозоны 06.11.2019

Главной причиной ослабления экономических показателей в еврозоне эксперты из МВФ считают стагнацию в экономике Германии. Немецкие экономисты уверены, что ФРГ не грозит глубокая и затяжная рецессия.
Bildnummer: 50849762 Datum: 16.07.2005 Copyright: imago/Seeliger Kaufvertrag - Schriftzug zwischen Banknoten, Objekte; 2005, Symbolfoto, Studioaufnahme, Geld, Finanzen, Geldschein, Geldscheine, Banknote, Banknoten, Euro, Euros, Euroschein, Euroscheine, Bargeld, Schriftzug, zahlen, Zahlung, bezahlen, Bezahlung, Kauf, kaufen, Kaufverträge, Vertrag, Verträge, Vertragsabschluss, Vertragsabschlüsse, Finanzierung, Anzahlung; , quer, Kbdig, Einzelbild, Deutschland, ,

"Совет мудрецов" ФРГ видит угрозу в торговых спорах с США 21.03.2018

Немецкая экономика "переживает фазу высокой конъюнктуры", отмечают эксперты. Тем не менее, нельзя недооценивать негативные последствия от протекционистских мер Вашингтона.

Arbeitszeit, Freizeit

"Совет мудрецов" Германии призывает отменить восьмичасовой рабочий день 12.11.2017

Глава экспертного совета при правительстве ФРГ выступил за более гибкий график работы в немецких компаниях. Восьмичасовой рабочий день устарел, убежден Кристоф Шмидт.
02.11.2016 Die Mitglieder des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Volker Wieland (l-r), Isabel Schnabel, Lars Feld, Peter Bofinger und der Vorsitzende Christoph Schmidt sitzen am 02.11.2016 in der Bundespressekonferenz während der Vorstellung des Jahresgutachtens des Sachverständigenrats in Berlin. In dem Jahresgutachten werden neben der wirtschaftlichen Entwicklung auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene auch wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen betrachtet. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Совет мудрецов" заявил об экономическом буме в Германии 08.11.2017

Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ повысил прогноз на 2017 год с 1,4 до 2,0 процента, на 2018-й - до 2,2 процента.
Christoph Schimdt, President of the Institute for Economic Research hands over the German Council of Economic Expert's (SVR) (Sachverstaendigenrat) 2014/2015 report to German Chancellor Angela Merkel at the Chancellery in Berlin November 12, 2014. Germany's panel of economic advisors, also known as 'the five wise men' released its annual report on economic development on Wednesday. REUTERS/Hannibal Hanschke (GERMANY - Tags: POLITICS)

"Совет мудрецов" пожаловался на нехватку реформ в Германии 02.11.2016

Эксперты при правительстве ФРГ считают, что власти Германии недостаточно использовали хорошее экономическое положение страны для проведения реформ. Меркель отвергает эти упреки.
Saplings On Stack Of Coins Representing Growth (Fotolia: #65083650); © Fotolia/apops

Внешние риски и стабильный рост: что ждет немецкую экономику 23.03.2016

"Пять мудрецов" опасаются Brexit, озабочены из-за Китая и снижают прогноз по России. А министр финансов ФРГ рассчитывает, несмотря на беженцев, на пять лет бездефицитного бюджета.
08.10.2015 **** Flüchtlinge warten am 08.10.2015 in einer Erstregistrierungsstelle der Bundespolizei für Asylsuchende in Passau (Bayern). Foto: Armin Weigel/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/A. Weigel

"Совет мудрецов": Германия справится с расходами на беженцев 11.11.2015

Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ предполагает, что Берлин сможет покрыть прогнозируемые издержки, связанные с беженцами, но отмечает, что расходы могут вырасти.
Eine Euro-Münze spiegelt sich am 23.02.2015 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen im Wasser. Aus Finanzkreisen wurde unterdessen bekannt, dass die Liste mit den Reformvorschlägen der griechischen Regierung noch am 23.02. abgeschickt werden soll. Die Eurogruppe wird dann entscheiden, ob die Athener Vorschläge ausreichend sind, um Griechenland weitere Finanzhilfen zu gewähren.Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Совет мудрецов" Германии - за возможность выхода из еврозоны 28.07.2015

Выход из еврозоны должен быть возможен, заявили эксперты из "совета мудрецов" в ФРГ. Систематический отказ одной страны от сотрудничества угрожает стабильности всего валютного союза.
19.02.2015 * A man adjusts a Greek (L) and a European flag outside the Greek embassy in Brussels February 19, 2015. Greece formally requested a six-month extension to its euro zone loan agreement on Thursday, offering major concessions as it raced to avoid running out of cash within weeks, but immediately ran into strong objections from EU paymaster Germany. REUTERS/Yves Herman (BELGIUM - Tags: POLITICS BUSINESS)

"Совет мудрецов" Германии: Уход Греции может укрепить еврозону 20.02.2015

Позиции еврозоны могут усилиться в случае выхода Греции, считают члены немецкого "совета мудрецов" от экономики и предостерегают Афины от заблуждений о том, что без них еврозона не выживет.

"Совет мудрецов" о непростых временах в немецкой экономике (12.11.2014) 13.11.2014

Ведущие немецкие экономисты в экспертном заключении об экономическом состоянии Германии понизили показатели. Причина – не только санкции ЕС против России, но и общее состояние мировой экономики.
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