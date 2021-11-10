Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ.
Эксперты полагают, что мощный экономический подъем в Германии начнется лишь в 2022 году. На текущий год они скорректировали прогноз в сторону понижения.
"Совет мудрецов" пессимистично оценивает перспективы немецкой экономики, но надеется на ее восстановление в 2022 году. Впрочем, все зависит от успехов в борьбе с пандемией.
ВВП Германии вырастет на 3,7 процента, отчасти компенсировав почти 5-процентное падение 2020 года, прогнозируют аналитики IWH.
Введение погранконтроля и невозможность возобновить работу из-за локдауна могут помешать экономике ФРГ вырасти более чем на 3 процента, предупредил "Совет мудрецов".
"Совет мудрецов" теперь полагает, что в 2020 году экономика в ФРГ обвалится на 6,5 процента. Только в конце марта экономисты ожидали сокращения ВВП Германии на 2,8 процента.
"Совет мудрецов" ФРГ оценил влияние вируса SARS-CoV-2 на экономику. Эксперты допускают продление ограничений и масштабные приостановки производства.
Главной причиной ослабления экономических показателей в еврозоне эксперты из МВФ считают стагнацию в экономике Германии. Немецкие экономисты уверены, что ФРГ не грозит глубокая и затяжная рецессия.
Немецкая экономика "переживает фазу высокой конъюнктуры", отмечают эксперты. Тем не менее, нельзя недооценивать негативные последствия от протекционистских мер Вашингтона.
Глава экспертного совета при правительстве ФРГ выступил за более гибкий график работы в немецких компаниях. Восьмичасовой рабочий день устарел, убежден Кристоф Шмидт.
Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ повысил прогноз на 2017 год с 1,4 до 2,0 процента, на 2018-й - до 2,2 процента.
Эксперты при правительстве ФРГ считают, что власти Германии недостаточно использовали хорошее экономическое положение страны для проведения реформ. Меркель отвергает эти упреки.
"Пять мудрецов" опасаются Brexit, озабочены из-за Китая и снижают прогноз по России. А министр финансов ФРГ рассчитывает, несмотря на беженцев, на пять лет бездефицитного бюджета.
Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ предполагает, что Берлин сможет покрыть прогнозируемые издержки, связанные с беженцами, но отмечает, что расходы могут вырасти.
Выход из еврозоны должен быть возможен, заявили эксперты из "совета мудрецов" в ФРГ. Систематический отказ одной страны от сотрудничества угрожает стабильности всего валютного союза.
Позиции еврозоны могут усилиться в случае выхода Греции, считают члены немецкого "совета мудрецов" от экономики и предостерегают Афины от заблуждений о том, что без них еврозона не выживет.
Ведущие немецкие экономисты в экспертном заключении об экономическом состоянии Германии понизили показатели. Причина – не только санкции ЕС против России, но и общее состояние мировой экономики.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact