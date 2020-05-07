 Совет ЕС определил будущую политику в отношении ″Восточного партнерства″ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 11.05.2020

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Европа

Совет ЕС определил будущую политику в отношении "Восточного партнерства"

Совет ЕС утвердил свое видение будущего "Восточного партнерства". Россия в нем не упоминается, хотя намеки на нее в утвержденном Советом ЕС документе содержатся.

Флаги ЕС и Восточного партнерства

Флаги ЕС и "Восточного партнерства"

Евросоюз определился с политикой в отношении "Восточного партнерства" после 2020 года. Соответствующий документ Совет ЕС утвердил в понедельник, 11 мая.

Споры вокруг "европейских стремлений"

"Восточное партнерство" (ВП) объединяет ЕС и шесть постсоветских стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдавию и Украину. Эта программа не является дорогой к членству в объединении, вместо этого она направлена на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с Евросоюзом. Причем в Брюсселе подчеркивают, что каждая из шести стран сама, по согласию с ЕС, определяет глубину такого сближения.

Во время утверждения документа внутри Евросоюза опять разгорелись споры, признавать ли "европейские стремления" и "европейский выбор" стран ВП. И это при том, что такое признание закреплено в соглашениях об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдавией. Впрочем, для некоторых стран упоминание "стремления и выбора" слишком сильно приближается к началу дискуссии о признании перспективы членства. К наибольшим скептикам дальнейшего расширения ЕС относятся Франция и Нидерланды.

В итоге избрали компромиссный вариант: Совет ЕС напомнил о декларации саммита "Восточного партнерства" в 2017 году, признавшей "европейские стремления и европейский выбор" Украины, Грузии и Молдавии.

В ЕС ожидают реформ

Утвержденный Советом документ теперь является официальной позицией ЕС в отношении "Восточного партнерства". Стоит напомнить, что на брюссельском саммите 2017 года была принята программа "20 заданий до 2020 года". Речь шла о конкретных реформах и проектах в экономике, государственном управлении, инфраструктуре и развитии общества. Нынешнее решение Совета ЕС не содержит новых конкретных заданий - их разработают после саммита "Восточного партнерства", запланированного на этот год.

Главной практической целью ВП и после 2020 года останутся реформы. В Совете ЕС подчеркнули, что их проведение - всецело в руках стран-партнеров, тогда как Евросоюз готов поддерживать эти усилия, в частности предоставляя "адекватную финансовую и экспертную помощь".

Хотя Брюссель "приветствовал" достижения в выполнении "20 заданий", но ожидает от стран ВП "активизации усилий для дальнейшего прогресса". Тон нынешнего документа стал более жестким по сравнению с предыдущим аналогичным решением Совета ЕС. В этот раз он указал на недостаточный прогресс в вопросе верховенства права. А также призвал вспомнить об обязательстве следовать принципам "Восточного партнерства". Кроме верховенства права, речь идет и о соблюдении прав человека, независимых и эффективных судах, успешной борьбе с коррупцией. Какими государствами и в чем именно особо недоволен Совет ЕС, в документе не указывается.

Россия не упоминается, но имеется в виду

В Совете ЕС опять подчеркнули, что "Восточное партнерство" "не направлено ни против кого". Россия при этом не упоминается, но имеется в виду прежде всего она. В последнее время этот вопрос вызвал новые споры. После того, как президент Франции Эмманюэль Макрон начал летом 2019 года курс на сближение с Россией, Париж выступает за избегание упоминания сотрудничества в вопросе безопасности в рамках ВП, очевидно не желая раздражать Москву. В итоге Совет ЕС безопасность не упомянул, говоря о построении вместе со странами ВП "общего пространства демократии, процветания и стабильности".

"Совет ЕС глубоко обеспокоен продолжением нарушений международного права в некоторых странах региона", - отмечается в документе, но ни деталей, ни новых инициатив не приводится. Впрочем, в Брюсселе все же осторожно заявили, что рассмотрят - "там, где уместно" - вопрос помощи странам ВП в части усиления их возможности противостоять терроризму, гибридным угрозам и кибератакам.

Экономика и защита окружающей среды

Больше всего новых элементов в документе касаются экономики и защиты окружающей среды. Совет ЕС отметил важность "создания условий для продолжения гармонизации ассоциированных стран (Украины, Грузии и Молдавии. - Ред.) с внутренним рынком ЕС". Это формулировка стала более скромной, поскольку обсуждался вариант прописать "интеграцию" во внутренний рынок. Напомним, официальный Киев в последнее время добивается углубления секторальной интеграции с ЕС.

Один из секторов - цифровая экономика. Совет ЕС поставил цель расширять преимущества единого цифрового рынка объединения на шесть постсоветских стран. Можно ожидать, что одной из главных тем в последующие годы будет сокращение или отмена платы за роуминг как между странами "Восточного партнерства", так и между ними и ЕС.

Центральным приоритетом нынешней Еврокомиссии является план, как в будущем сделать Европу климатически нейтральным континентом. Для этого нужно содействие и стран ВП. Потому ЕС обещает помочь им выполнять обязательства по Парижскому климатическому соглашению, а также "модернизировать их экономики, уменьшить выбросы парниковых газов и двигаться к климатической нейтральности". При этом Совет ЕС подчеркнул необходимость соблюдать "наивысшие международные стандарты ядерной безопасности". Очевидно, речь идет о Белорусской АЭС, строящейся рядом с городом Островец. Близость объекта к Вильнюсу вызывает особое недовольство Литвы.

"Восточное партнерство" против пандемии

Не забыли в Совете ЕС и о пандемии вызываемой коронавирусом болезни COVID-19. В документе отметили, что для ее преодоления необходимо "усиленное сотрудничество" со странами ВП. В Совете ЕС пообещали поддерживать усиление систем здравоохранения там "практическими" мерами, но деталей не привели.

В документе приветствовали уже запущенные ЕС пакеты поддержки в борьбе с коронавирусом. Для Украины были предусмотрены более 190 млн евро, для Беларуси - более 60 млн евро. В то же время о выделении новых денег в документе не говорится.

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    Автор: Галина Петровская


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