Совбез ООН - постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, один из шести "главных органов" ООН.

На Совет Безопасности ООН в соответствии со статьей 24 Устава Организации Объединенных Наций возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В состав Совбеза ООН входят 15 государств-членов: пять постоянных и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по пять каждый год.