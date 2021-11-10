Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Совет Безопасности ООН

Совбез ООН - постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, один из шести "главных органов" ООН.

На Совет Безопасности ООН в соответствии со статьей 24 Устава Организации Объединенных Наций возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В состав Совбеза ООН входят 15 государств-членов: пять постоянных и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по пять каждый год.

09.01.2020, USA, New York: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät sich zum Thema Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter Wahrung der UN-Charta im UN-Hauptquartier in New York. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Donnerstag eine Erklärung des Präsidenten angenommen, in der alle Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, die UN-Charta vollständig zu erfüllen und gleichzeitig die entscheidende Bedeutung der Charta für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit anzuerkennen. Foto: --/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе 10.11.2021

Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
Titel: EUFOR Bosnien Unterschrift: Die Friedenstruppen von EUFOR in Bosnien und Herzegowina (7.9.2014) (dieses Bild stammt aus der Angebot der EUFOR-Pressestelle. Also, copyright: EUFOR)

Совбез ООН продлил на год европейскую миссию EUFOR в Боснии и Герцеговине 04.11.2021

Миротворческая миссия EUFOR в Боснии и Герцеговине начала работу в декабре 2004 года. Совбез ООН единогласно проголосовал за ее продление. Россия ранее грозила наложить вето.
UNITED NATIONS, June 27, 2019 () -- The photo taken on June 27, 2019 shows the United Nations Security Council holding a meeting on the situation in Sudan, at the UN headquarters in New York. The UN Security Council on Thursday voted to extend the mandate of the peacekeeping mission in Darfur of Sudan for four months and slow its drawdown. (/Li Muzi) |

Совет Безопасности ООН призвал восстановить переходное правительство в Судане 28.10.2021

Члены Совбеза ООН по итогам длившихся несколько дней дискуссий согласовали заявление о ситуации в Судане после путча. Они призвали возобновить диалог и освободить задержанных.
Das Namensschild der USA (französisch «Etats-Unis») hängt am leeren Platz des US-Delegierten während der 38. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen («United Nations Human Rights Council») im europäischen Hauptquartier der UN in der Schweiz. (zu dpa «USA kehren als Beobachter in den UN-Menschenrechtsrat zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

США вернулись в Совет ООН по правам человека 15.10.2021

США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году, но с приходом к власти Джо Байдена резко изменили курс и подали заявку на членство в Совете.
06/11/2019 Der Sicherheitsrat hält eine Sitzung zur Lage in Libyen ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Постоянные члены СБ ООН согласовали общую линию в отношении "Талибана" 23.09.2021

США, Великобритания, Франция, РФ и КНР заявили о приверженности миру и стабильности в Афганистане, сообщил после встречи в рамках Генассамблеи ООН Антониу Гутерриш.
Afghanistan Demo für Frauenrechte in Herat. via Nazenin Wali Rechte: Razia Barakzai

ООН осудила насилие против демонстрантов в Афганистане 10.09.2021

Правительство талибов должно услышать голоса демонстрантов, подчеркнул Совет ООН по правам человека. По данным ООН, в Афганистане за последние недели погибли не менее четырех демонстрантов, десятки других ранены.
06/11/2019 Der Sicherheitsrat hält eine Sitzung zur Lage in Libyen ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану 30.08.2021

Проект резолюции в Совете Безопасности ООН поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались.
27.08.2021+++ A Taliban fighter stands guard at the site of the August 26 twin suicide bombs, which killed scores of people including 13 US troops, at Kabul airport on August 27, 2021. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Пентагон: Теракт у аэропорта Кабула совершил один смертник 27.08.2021

Ранее министерство обороны США сообщило, что в нападении участвовали два террориста-смертника. Совет Безопасности ООН призвал привлечь виновных в Кабуле к ответственности.
Polish border patrol officers guard a group of migrants who attempted to cross the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Gorny, Poland August 18, 2021. Grzegorz Dabrowski/Agencja Gazeta/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Страны Балтии и Польша призвали ООН принять меры в ситуации с мигрантами из Беларуси 23.08.2021

Премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши назвали поток нелегалов с территории Беларуси "гибридной атакой" на ЕС, организованной режимом Лукашенко.
15.5.2017*** May 15, 2017 - New York, United States - The United Nations Security Council met today to discuss on 'Women and Peace' and 'Security and Sexual Violence in Conflict |

Совбез ООН выступил за создание инклюзивного правительства в Афганистане 16.08.2021

В заявлении по итогам заседания Совета Безопасности ООН содержится призыв к прекращению насилия в Афганистане и созданию правительства с участием женщин.
UN Secretary General António Guterres speaks at the 74th session of the United Nations General Assembly September 24, 2019, in New York. (Photo by Don Emmert / AFP) (Photo credit should read DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Генсек ООН Гутерриш призвал талибов соблюдать права человека в Афганистане 15.08.2021

Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта проявлять сдержанность с целью сохранить жизни, а также не препятствовать поставкам гуманитарной помощи. Совбез ООН готовит заседание по Афганистану.
In this Friday, April 30, 2021, photo former Afghan interpreters hold placards during a protest against the U.S. government and NATO in Kabul, Afghanistan. (AP Photo/Mariam Zuhaib)

Британский и канадский спецназ направлены в Кабул 13.08.2021

Задача спецназовцев - обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана. В Совбез ООН внесен проект резолюции, осуждающей "Талибан".
FILE PHOTO: Humvees that belong to Afghan Special Forces are seen destroyed during heavy clashes with Taliban during the rescue mission of a police officer besieged at a check post, in Kandahar province, Afghanistan, July 13, 2021. REUTERS/Danish Siddiqui/File Photo

В Афганистане талибы впервые за пять лет захватили центр провинции 06.08.2021

Ответственность за то, что афганский город Зарандж, столица провинции Нимроз, перешел под контроль радикальных исламистов, полиция возлагает на центральное правительство в Кабуле.
15.11.2020 *** DW-Korrespondent auf Zypern, Loukianos Lyritsas. Am Strand von Varosia, Zypern: Vorbereitungen für den Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan.

Совбез ООН осудил поддержку Эрдоганом открытия города-призрака на Кипре 23.07.2021

В Совете Безопасности ООН отметили, что любые попытки заселить Варошу новыми жителями "недопустимы". Турцию призвали придерживаться предыдущих резолюций Совбеза по Кипру.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/04.06.2021 *** Andrej Piwowarow, Oppositionspolitiker und ehemaliger Leiter der kremlkritischen Organisation «Offenes Russland», zeigt während einer Gerichtsverhandlung hinter einer Glaswand das «Peace»-Zeichen. Wenige Tage nach seiner Festnahme an Bord eines Flugzeugs hat ein russisches Gericht zwei Monate Untersuchungshaft für Piwowarow angeordnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Международные правозащитники просят ООН добиваться освобождения Пивоварова 08.07.2021

Международные правозащитные организации обратились с открытым письмом к ООН, в котором призывают настаивать на освобождении политзаключенных в РФ, в том числе Андрея Пивоварова, Алексея Навального и Михаила Иосилевича.
Jubel in Mekelle beim Einmarsch der TDF 29.06.2021 Nach einer dramatischen Umkehrung der militärischen Kräfteverhältnisse in der äthiopischen Bürgerkriegsprovinz Tigray hat die Rebellentruppe „Tigray Defense Forces“ (TDF) am Montagabend 28.09.2021-überraschend die Provinzhauptstadt Mekele eingenommen. Zuvor hatten Tausende äthiopischer Soldaten nach schweren Kämpfen in der Region um Mekele die seit fast acht Monaten von Regierungstruppen gehaltene Stadt fluchtartig verlassen. Anschließend zogen TDF-Kämpfer zu Fuß in mehreren Kolonnen in die Millionenstadt ein und feierten die „Befreiung“ Mekeles gemeinsam mit der Bevölkerung mit Feuerwerk, Fahnenschwenken und Schüssen in die Luft.

ООН: Гуманитарный кризис в эфиопском Тыграе усугубился 03.07.2021

По словам представителя ООН Раджасингхама, в охваченном конфликтом эфиопском регионе Тыграй голод испытывают около 400 тысяч человек.
Показать еще