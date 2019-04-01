Советники Зеленского рассказали в Брюсселе о планах нового президента

Советники нового президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка посетили Брюссель для того, чтоб обсудить с представителями ЕС планы и первые шаги будущего главы украинского государства.

Внешняя политика

Как сообщил в пятницу, 3 мая, Данилюк, двумя основными приоритетами во внешней политике является активизация работы "нормандской четверки" и освобождение украинцев, удерживаемых Россией в тюрьмах. "Ключевое для нас - активизация работы "нормандского формата". Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом", - отметил Данилюк, отвечая на вопрос корреспондента DW.

В этом формате представители Германии, Франции, Украины и России пытаются найти пути урегулирования конфликта в Донбассе. "Говорили и про то, как отвечать на провокации российской стороны, в частности паспортизацию граждан на неконтролируемых территориях", - добавил советник Зеленского.

По словам Рябошапки, еще одним приоритетом является освобождение украинских моряков, захваченных Россией в конце ноября в районе Керченского пролива а также "всех тех наших граждан, удерживаемых в заложниках российской стороной". Советник президента отказался публично разглашать детали дискуссий по этому вопросу.

Эти приоритеты Данилюк и Рябошапка обсудили на заседании Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности 2 мая. 3 мая в ходе визита, инициированного Евросоюзом, они проводят встречи с советниками президента Европейского Совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, ряда еврокомиссаров.

Борьба с коррупцией и судебная реформа

Рябошапка, ранее работавший членом Национального агентства Украины по противодействию коррупции (НАПК), рассказал о приоритетах в судебной реформе и борьбе с коррупцией. "Вы помните решение Окружного административного суда Киева касательно ПриватБанка. Если мы говорим о каком-либо успехе реформирования судебной системы, то, наверное, нам следует ... предложить новые подходы. У нас эти подходы есть", - отметил Рябошапка.

Напомним, что этот суд принял решение в пользу бывшего собственника ныне национализированного ПриватБанка, олигарха Игоря Коломойского. Обозреватели говорили о возможных политических связях между Зеленским и Коломойским.

Сам же Зеленский назвал одной из "первоочередных инициатив" в сфере судопроизводства возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение, отмененной конституционным судом Украины.

Рябошапка указал, что новые власти ожидают увидеть в ближайшем будущем первые результаты деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) . В первую очередь, речь идет об уголовных делах в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц. При отсутствии результатов, "надо будет, чтоб руководители этих антикоррупционных органов держали ответ перед обществом", указал Рябошапка.

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