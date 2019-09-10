 Собирается ли Volkswagen купить Tesla? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 10.09.2019

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Экономика

Собирается ли Volkswagen купить Tesla?

VW намерен стать крупнейшим в мире производителем электромобилей. Совладелец немецкого концерна Вольфганг Порше подогрел слухи об интересе к компании Илона Маска.

Вольфганг Порше

Вольфганг Порше: совладелец концерна Volkswagen и член его наблюдательного совета

Совладелец и член наблюдательного совета Volkswagen Вольфганг Порше (Wolfgang Porsche) не исключает покупку немецким концерном американского производителя электромобилей Tesla. "Всегда должно быть позволено думать обо всем", - заявил он, отвечая 9 сентября на вопросы журналистов в преддверии открытия Международного автосалона (IAA) во Франкфурте-на-Майне. И добавил, что в данный момент Tesla стоит слишком дорого.

Херберта Диса интересуют софт и аккумуляторные батареи

Тем самым 76-летний внук основателя концерна Фердинанда Порше (Ferdinand Porsche) вновь подогрел слухи об интересе крупнейшего в мире автопроизводителя к компании Илона Маска. Всего три недели назад экономический журнал Manager Magazin утверждал, что глава Volkswagen Херберт Дис (Herbert Diess), собирающийся превратить VW вместе с его дочками Audi и Porsche в мирового лидера в области электромобильности, подумывает о поглощении Tesla или хотя бы о долевом участии в ее капитале.

Херберт Дис c электромобилем ID.3

Херберт Дис представляет на нынешнем Франкфуртском автосалоне электромобиль ID.3

"Он немедленно вложился бы, если бы мог", - цитировал журнал неназванного топ-менеджера концерна. По его словам, Херберта Диса интересуют, прежде всего, разработанное компанией Tesla программное обеспечение для электромобилей, а также ее технологии производства аккумуляторных батарей.

22 августа пресс-служба Volkswagen заявила, что "спекуляции о покупке долей Tesla не имеют под собой никаких оснований".

Смерть Фердинанда Пиеха изменила расклад сил?

Контекст

Презентация электромобиля e-tron от Audi может изменить счет в поединке автогигантов за лидерство в электромобильности. Но всех накопившихся проблем в немецком автопроме эта машина не решит. (20.09.2018)

В последнее время электромобили Tesla стали для многих символом статуса, спрос на них превышает предложение. Но немецкий эксперт по автопрому Франк Швопе видит ситуацию не в столь радужном цвете. (04.12.2017)

Фердинанд Пиех считался одним из самых влиятельных людей в Volkswagen. Он скончался в Баварии в возрасте 82 лет. (27.08.2019)

Доля электрокаров в общем объеме производимых концерном автомобилей к 2030 году должна составить не менее 40 процентов. (12.03.2019)

Согласно публикации Manager Magazin, глава VW жаловался на то, что ему не удается убедить в целесообразности такой инвестиции ключевых акционеров концерна - семьи Порше и Пиех. Ведь покупка всей компании Tesla стоила бы порядка 30 миллиардов долларов (27 миллиардов евро), писал журнал.

Теперь оказывается, что Вольфганг Порше, якобы отвергавший идею поглощения американской компании, вовсе не является принципиальным противником такой сделки, его просто не устраивают нынешние высокие и, по мнению многих наблюдателей, сильно завышенные биржевые котировки акций Tesla.

После прозвучавшего на IAA заявления складывается впечатление, что наиболее решительно против вхождения в капитал Tesla мог возражать бывший председатель правления и наблюдательного совета Volkswagen Фердинанд Пиех (Ferdinand Piëch). Однако 25 августа легендарный менеджер и промышленник скончался в возрасте 82 лет.    

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    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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