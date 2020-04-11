СМИ Германии об ОПЕК+: Неустойчивый компромисс с неясной перспективой

"Нефтяной рынок проигнорировал достигнутое с большим трудом соглашение стран-производителей нефти о сокращении ее добычи", - констатирует интернет-портал газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), описывая биржевую реакцию на согласованную в воскресенье сделку ОПЕК+ о снижении 23 странами добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Во вторник, 14 апреля, котировки сорта Brent снизились в Европе более чем на 4 процента примерно до 31 доллара за баррель.

FAZ: Сокращение добычи не столь большое, как ожидалось

Во-первых, объясняет издание реакцию участников рынка, "сокращение добычи в таком объеме уже до этого считалось минимальным и на самом деле недостаточным". Во-вторых, в качестве исходного уровня (для всех участников сделки, кроме Саудовской Аравии и России) взяты показатели октября 2018 года, а они были выше, чем в последнее время, так что реальное сокращение "оказалось не столь большим, как ожидалось".

Дональд Трамп заявил о готовности снизить добычу нефти в США

В-третьих, вызывает сомнения устойчивость достигнутой договоренности: "Ведь она состоялась только потому, что Мексике разрешили сокращать на 75 процентов меньше, чем первоначально планировалось".

Сомнения вызывают также заявления американского президента Дональда Трампа о готовности снизить добычу в США, поскольку у вашингтонской администрации мало возможностей влиять на отрасль, указывает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Die Welt: Вслед за Мексикой другие тоже захотят исключений

Газета Die Welt тоже сомневается, что "беспрецедентная сделка" даст желаемый для стран ОПЕК, России и других участвующих в ней стран результат. По ее мнению, это "неустойчивый компромисс, который, видимо, лишь ненадолго стабилизирует цены". Издание считает весьма символичным, что Мексика сумела добиться особого подхода к себе.

Наблюдатели сомневаются, что все участники сделки по сокращению добычи нефти выполнят ее условия

"Это открывает широкий простор для других членов ОПЕК, которые тоже захотят объявлять об индивидуальных исключениях, и подрывает влияние картеля", - считает Die Welt. Тем более, что в прошлом его члены не отличались особой дисциплиной при соблюдении оговоренных квот.

Газета указывает также на явное противоречие заключенной сделки: "Ведь если этот компромисс достигнет своей цели и поднимет цены, добывающие компании в США автоматически вновь начнут больше качать. Это возможно благодаря относительной гибкости современных методов добычи сланцевой нефти".

Handelsblatt: Саудовцы проиграли нефтяной покер

В перспективах сделки сомневается и экономическая газета Handelsblatt. "Особые условия для Мексики и те привилегии, которые выторговали для себя Саудовская Аравия и Россия, приведут, видимо, к тому, что и другие участники не слишком серьезно отнесутся к сокращению добычи", - полагает издание.

Президент России Путин и король Саудовской Аравии Сальман, октябрь 2019 года

В комментарии под заголовком "Саудовская Аравия проиграла в нефтяном покере" Handelsblatt перечисляет факторы, которые, по ее мнению, серьезно подорвали имидж и лидерские позиции королевства на мировом рыке нефти. В начале марта на переговорах по предыдущей сделке ОПЕК+ саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман "выдвинул требования, которые отвергла Россия".

Этот провал, напоминает издание, привел к "длившейся четыре недели ценовой войне, которая ввергла нефтяную отрасль в глубокий кризис и сильно сказалась на валютных резервах Саудовской Аравии и России".

Вторым фактором газета считает то, что Мексика, "карлик на нефтяном рынке, чья доля в мировом производстве нефти не достигает и 2 процентов", все-таки заставила саудовцев уступить.

"Картель ОПЕК слаб, как никогда"

Крупным дипломатическим поражением Эр-Рияда является также то, что на состоявшейся в пятницу, 10 апреля, экстренной видеоконференции министров энергетики стран "большой двадцатки" (G20) не удалось договориться "о конкретных мерах против обвала нефтяных цен". Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20.

"Из-за слабого лидерства саудовцев будущее альянса ОПЕК+ оказалось под не очень счастливой звездой", - считает Handelsblatt. Долгие и трудные переговоры ослабили этот и без того хрупкий альянс. Да и сам картель ОПЕК "слаб, как никогда", говориться в комментарии экономической газеты.

Stuttgarter Zeitung: Эксперты ожидают дальнейшего снижения спроса

Региональная газета Stuttgarter Zeitung успокаивает читателей: после заключения сделки ОПЕНК+ автомобилистам в Германии не следует опасаться роста цен на горючее, а домовладельцам - существенного удорожания мазута или солярки для отопления своего жилья.

"Если самолеты авиакомпании Lufthansa стоят на земле, то им и не нужен керосин. Если население сидит под домашним арестом, оно не ездит на автомобилях и не заправляется. Поэтому большой вопрос, достаточно ли будет намеченного теперь десятипроцентного сокращения добычи нефти для того, чтобы страны-производители вновь смогли зарабатывать деньги", - отмечает Stuttgarter Zeitung. И указывает на оценки специалистов: "Большинство экспертов ожидает еще более значительного снижения спроса по всему миру".

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