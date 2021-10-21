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Словения

Ein Fallschirmjäger der Bundeswehr hält ein Sturmgewehr vom Typ G36 K mit einem sogenannten Laser-Licht-Modul (LLM) bei der Übung «Green Griffin 2019» in den Händen. Rund 2500 Soldaten aus den Niederlanden und Deutschland üben seit dem 6. Mai 2019 in der Lüneburger Heide für den Verteidigungsfall. Im Mittelpunkt von «Green Griffin 2019» steht unter anderem die rasche Verlagerung von Fallschirmtruppen.

ФРГ с партнерами инициируют создание сил быстрого реагирования ЕС 21.10.2021

"Последние события в Афганистане еще раз показали, что ЕС должен иметь возможность действовать решительно и быстро", - указывается в документе, подготовленном ФРГ, Нидерландами, Португалией, Финляндией и Словенией.
EU-Gipfel in Slowenien 05.10.2021

Участники саммита ЕС спорят об отношениях с США и НАТО 06.10.2021

На неформальной встрече лидеров ЕС в Словении президент Франции призвал усилить независимость и суверенитет Европы на технологическом, финансовом и оборонном уровнях. Представители Восточной Европы высказались против.
Ungefähr 200 Menschen demonstrierten am Samstag, dem 15. Mai, in der Rumänischer Hauptstadt Bukarest, um die Impfung in Frage zu stellen. Sie verweigern den Impfschutz und werfen der Regierung vor, eine Zwangsimpfung der Bevölkerung durchzuführen und eine medizinische Diktatur zu errichten. Und alle Rechte: DW / Cristian Ștefănescu via Cristian Stefanescu

Коронавирус: Румыния и Литва объявлены в ФРГ зонами повышенного риска 03.10.2021

До сих пор опасной зоной из-за коронавируса среди стран ЕС считалась лишь Словения. Институт имени Роберта Коха причислил к зонам высокого риска и Беларусь.

European Union foreign ministers pose for a group photo during a meeting of EU foreign ministers at the Brdo Congress Center in Kranj, Slovenia, Friday, Sept. 3, 2021. European Union officials listed Friday a set of conditions to the Taliban including the respect of human rights and rule of law that should define the level of engagement the 27-nation bloc will develop with the new Afghanistan rulers. (AP Photo/Darko Bandic)

Пять условий "Талибану". Что решил ЕС по Афганистану 03.09.2021

Главы МИД стран ЕС на встрече в Словении договорились не признавать "Талибан", но и не прекращать контактировать с ним на определенных условиях. Министры уделили внимание и Беларуси.
KRANJSKA GORA, SLOVENIA - APRIL 30: The European and the Slovenian Flags are pictured together at the border between the Austrai, Slovenia and Italy as politicians mark Slovenia's accession to the European Union on April 30, 2004 in Kranjska Gora, Slovenia. The EU's Big Bang expansion brings in the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia and Slovenia, along with Cyprus and Malta. (Photo by Giuseppe Cacace/Getty Images)

Словения переняла председательство в ЕС 01.07.2021

Председательский пост Совета Евросоюза заняла по ротации Словения, сменив Португалию.

Вакцинация: почему немцы летят в Москву прививаться "Спутником V" на самом деле? Европа в фокусе 29.04.2021

Также в программе: проведет ли Шотландия референдум о независимости, как превратить то, что когда-то было смертоносным оружием, в мирный инструмент, как оскорбляют журналистов в Словении, где найти работу мечты во Франции.
European Commissioner for Values and Transparency Vera Jourova addresses the plenary at the European Parliament in Brussels, Belgium March 10, 2021. REUTERS/Johanna Geron/Pool

Еврокомиссия осуждает нападки на СМИ в Венгрии, Польше и Словении 11.03.2021

Зампредседателя Еврокомиссии раскритиковала "вызывающие беспокойство явления" в Венгрии, Польше и Словении. И пригрозила реальными действиями.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Союз биатлонистов России обжаловал в суде ограничения на ЧМ в Словении 28.02.2021

Российские биатлонисты на чемпионате мира выступали под монохромным флагом и аббревиатурой национальной федерации. Они пожаловались в спортивный суд в Лозанне. Это удивило Международный союз биатлонистов.
Das Opernhaus der Stadt Chemnitz, aufgenommen am 23.03.2011. Der Theaterplatz im Herzen der Stadt gehört zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten der alten sächsischen Industriemetropole. Das Ensemble wurde 1909 nach Entwürfen des Architekten Richard Möbius fertiggestellt. Foto: Hendrik Schmidt/lsn

Бывший Карл-Маркс-Штадт станет культурной столицей Европы в 2025 году (фото) 28.10.2020

В 2025 году культурные столицы Европы будут находиться в Германии и Словении. Немецким победителем конкурса стал Хемниц.
Secretary of State Mike Pompeo speaks during a news conference at the State Department in Washington, Wednesday, Aug. 5, 2020. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, Pool) |

Помпео отправится в турне по ряду стран Европы 06.08.2020

С 11 августа госсекретарь США посетит Польшу, Чехию, Словению и Австрию. Помпео также выразил надежду на еще одну встречу с РФ по стратегической стабильности.

A protester holds Slovenian flag during an anti-government demonstration, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in Ljubljana, Slovenia May 8, 2020. REUTERS/Borut Zivulovic

В Словении политический кризис из-за скандала о закупке масок и ИВЛ 01.07.2020

Отдельный отряд полиции расследует закупки защитных средств от коронавируса, осуществленные властями Словении. Глава МВД подал в отставку.
3.3.2020*** Slovenian Democratic Party leader Janez Jansa (C) addresses the National Assembly prior to voting on electing the new Prime Minister in Ljubljana, Slovenia on March 3, 2020. - Janez Jansa, leader of an anti-migrant party, was nominated February 26 as prime minister of Slovenia, setting him on track for a return to high office after a nearly seven-year absence. A long-time leader of the anti-migrant SDS and ally of Hungarian nationalist Prime Minister Viktor Orban, Jansa led two previous governments before being forced to step down in 2013 over a corruption scandal. (Photo by Jure Makovec / AFP)

В Словении одобрен пакет помощи экономике из-за коронавируса 03.04.2020

Пакет на сумму в 3 млрд евро принял парламент в Любляне. Премьер Словении Янез Янша обещал в ближайшие недели представить еще не менее двух программ помощи.
Ben Dolic bei der Bekanntgabe des deutschen ESC Kandidaten im Hotel Pier3. Hamburg, 27.02.2020 | Verwendung weltweit

Германия зажгла свою звезду для "Евровидения" в Роттердаме 28.02.2020

22-летнего уроженца Словении Бена Долича называют исключительным талантом, а его кристально чистый, чувственный голос сравнивают с вокалом Майкла Джексона или Джастина Тимберлейка.

ARCHIV - 12.12.2018, Berlin: Der Kandidat Benjamin Dolic steht im Finale der Castingshow Voice of Germany. Dolic wird beim Eurovision Song Contest in Rotterdam für Deutschland antreten. Dort wird er das Lied «Violent Thing» singen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am 27.02.2020 in Hamburg bekanntgab. (zu dpa «The Voice»-Zweiter Ben Dolic vertritt Deutschland beim ESC) Foto: Jörg Carstensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Определился немецкий участник "Евровидения-2020" 27.02.2020

Рожденный в Словении 22-летний Бен Долич в финале "Евровидения-2020" в Роттердаме исполнит песню "Violent Thing". Россия и Украина встретятся в первом полуфинале.
19.09.2018, Salzburg, Österreich, Informeller EU Gipfel der Staats und Regierungschefs, im Bild Ministerpräsident Marjan Sarec (Slowenien) // Premierminister Marjan Sarec (Slowenien) beim Informellen Gipfel der Regierungschefs der Europäischen Union in Salzburg, Österreich am 19.09.2018, *** Salzburg 19 09 2018 Salzburg AUT Informeller EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs zum Bild Premierminister Marjan Sarec Slowenien Premierminister Marjan Sarec Slowenien während des Informellen Gipfels des Hauptsitzes der Regierungen und Staaten der Europäischen Union in Salzburg

Премьер Словении подал в отставку вслед за министром финансов 27.01.2020

Через полтора года работы на посту главы правительства Марьян Шарец заявил о необходимости досрочных выборов в Словении.
OSTGRENZE (Sujet), Grenze zwischen Österreich und Ungarn beim Industriezentrum Heiligenkreuz, aussen, Sujet, Feature, Fahne, Schild, Hungary, Grenzstrasse, Staatsgrenze | Verwendung weltweit

Австрия намерена продлить контроль на границах 07.04.2019

В Вене предполагают на полгода продлить пограничный контроль с Венгрией и Словений. Одна из причин - сохраняющаяся террористическая угроза.
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