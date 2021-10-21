Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
"Последние события в Афганистане еще раз показали, что ЕС должен иметь возможность действовать решительно и быстро", - указывается в документе, подготовленном ФРГ, Нидерландами, Португалией, Финляндией и Словенией.
На неформальной встрече лидеров ЕС в Словении президент Франции призвал усилить независимость и суверенитет Европы на технологическом, финансовом и оборонном уровнях. Представители Восточной Европы высказались против.
До сих пор опасной зоной из-за коронавируса среди стран ЕС считалась лишь Словения. Институт имени Роберта Коха причислил к зонам высокого риска и Беларусь.
Главы МИД стран ЕС на встрече в Словении договорились не признавать "Талибан", но и не прекращать контактировать с ним на определенных условиях. Министры уделили внимание и Беларуси.
Председательский пост Совета Евросоюза заняла по ротации Словения, сменив Португалию.
Также в программе: проведет ли Шотландия референдум о независимости, как превратить то, что когда-то было смертоносным оружием, в мирный инструмент, как оскорбляют журналистов в Словении, где найти работу мечты во Франции.
Зампредседателя Еврокомиссии раскритиковала "вызывающие беспокойство явления" в Венгрии, Польше и Словении. И пригрозила реальными действиями.
Российские биатлонисты на чемпионате мира выступали под монохромным флагом и аббревиатурой национальной федерации. Они пожаловались в спортивный суд в Лозанне. Это удивило Международный союз биатлонистов.
В 2025 году культурные столицы Европы будут находиться в Германии и Словении. Немецким победителем конкурса стал Хемниц.
С 11 августа госсекретарь США посетит Польшу, Чехию, Словению и Австрию. Помпео также выразил надежду на еще одну встречу с РФ по стратегической стабильности.
Отдельный отряд полиции расследует закупки защитных средств от коронавируса, осуществленные властями Словении. Глава МВД подал в отставку.
Пакет на сумму в 3 млрд евро принял парламент в Любляне. Премьер Словении Янез Янша обещал в ближайшие недели представить еще не менее двух программ помощи.
22-летнего уроженца Словении Бена Долича называют исключительным талантом, а его кристально чистый, чувственный голос сравнивают с вокалом Майкла Джексона или Джастина Тимберлейка.
Рожденный в Словении 22-летний Бен Долич в финале "Евровидения-2020" в Роттердаме исполнит песню "Violent Thing". Россия и Украина встретятся в первом полуфинале.
Через полтора года работы на посту главы правительства Марьян Шарец заявил о необходимости досрочных выборов в Словении.
В Вене предполагают на полгода продлить пограничный контроль с Венгрией и Словений. Одна из причин - сохраняющаяся террористическая угроза.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact