"Он твердо решил биться". Год с ареста журналиста Ивана Сафронова

Арестованный по подозрению в госизмене журналист Иван Сафронов уже год в СИЗО Лефортово. Почему следствие идет так долго и почему в передаче гостайны обвиняют человека, который даже не имел к ней доступа?