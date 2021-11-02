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Попытка приклеить антенну телевизора к стене камеры СИЗО и таким образом настроить гаджет окончилась для журналиста и экс-советника главы Роскосмоса переводом на трое суток в карцер.
Как рассказал DW адвокат бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", решение о запрете принял следователь ФСБ по делу Сафронова - полковник Александр Чабан. Запрет, возможно, действует больше месяца.
По словам адвоката Фургала, в СИЗО "Лефортово" ужесточены условия содержания. Так, находящимся под арестом приходится принимать пищу "буквально на коленях".
Общественная наблюдательная комиссия Москвы подтвердила, что экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин содержится в "Лефортово". Правозащитников не пустили к Пичугину, сославшись на коронавирусные ограничения.
Арестованный по подозрению в госизмене журналист Иван Сафронов уже год в СИЗО Лефортово. Почему следствие идет так долго и почему в передаче гостайны обвиняют человека, который даже не имел к ней доступа?
Бывший сотрудник службы безопасности нефтяного концерна отбывает пожизненный срок по делу об убийстве. В начале месяца его перевезли из колонии "Черный дельфин" в Москву, сообщила "Новая газета".
По словам правозащитницы Меркачевой, Руслан Артыков мог не выдержать стресса, а возможно, "поводом стало что-то более серьезное". Видеоматериалы направлены в Следственный комитет РФ.
В репортаже "России 24" Сергея Фургала назвали участником организованной преступной группировки. Экс-губернатор Хабаровского края хочет судиться. Протесты в его защиту не утихают более 5 месяцев.
По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы, Андрей Пыж помещен в СИЗО "Лефортово", связи с ним не было с 5 августа.
До сих пор Сергей Фургал не получил ни одного письма или телеграммы, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, навестившая его в СИЗО.
Находящегося в "Лефортово" Сафронова изолировали в отдельной камере после того, как у него разболелось горло.
По данным корреспондента DW, полиция задержала около 10 журналистов, участвовавших в одиночных пикетах в поддержку обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова.
В Федеральной службе исполнения наказаний подтвердили, что в "Лефортово" выявлены "три случая подозрения на коронавирусную инфекцию". Число инфицированных сотрудников ФСИН приблизилось к тысяче.
Гражданин США Пол Уилан, обвиненный в России в шпионаже, останется под арестом до 29 марта. Руководство СИЗО "Лефортово" считает его склонным к побегу, заявила адвокат Уилана.
ФСБ в ходе спецоперации вывезло в Москву крымчанина, которого обвиняют в передаче данных СБУ. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
Московский суд смягчил меру пресечения бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан. Она покинула СИЗО "Лефортово". Это большая редкость при таком обвинении, говорит ее защита.
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