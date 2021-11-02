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СИЗО Лефортово

MOSCOW, RUSSIA - JULY 16, 2020: Ivan Safronov, information policy adviser to the Roscosmos State Corporation General Director, charged with reason, during a hearing at the Moscow City Court. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E046C

Журналист Сафронов помещен в карцер за попытку наладить телеантенну 02.11.2021

Попытка приклеить антенну телевизора к стене камеры СИЗО и таким образом настроить гаджет окончилась для журналиста и экс-советника главы Роскосмоса переводом на трое суток в карцер.
16.07.2020, Russland, Moskau: 6287993 16.07.2020 Ivan Safronov, an ex-journalist and an aide to the head of Russia's space agency Roscosmos, detained on suspicion of treason stands inside a defendants' cage before a court hearing in Moscow, Russia. According to the Russian Federal Security Service, Safronov is suspected of handing classified information about Russia's defence sector to a special service of a NATO country. Maksim Blinov / Sputnik Foto: Maksim Blinov/Sputnik/dpa |

Находящемуся в СИЗО журналисту Ивану Сафронову запретили переписку 15.10.2021

Как рассказал DW адвокат бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", решение о запрете принял следователь ФСБ по делу Сафронова - полковник Александр Чабан. Запрет, возможно, действует больше месяца.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 23, 2020: Former Khabarovsky Territory governor Sergei Furgal attends a hearing via video link as the Moscow City Court considers his appeal against the Basmanny District Court decision to extend his arrest. Moscow City Court Press Office/TASS A STILL IMAGE FROM A VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Адвокат: в "Лефортово" из камер убрали столы 26.08.2021

По словам адвоката Фургала, в СИЗО "Лефортово" ужесточены условия содержания. Так, находящимся под арестом приходится принимать пищу "буквально на коленях".
Bildnummer: 54133100 Datum: 16.05.2006 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 48: MOSCOW, RUSSIA. MAY 16. The Moscow City Court has resumed the hearing in the new criminal case of the former Yukos security chief Alexei Pichugin (in pic. in the courtroom). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Gesellschaft Porträt kbdig xns 2006 quadrat Bildnummer 54133100 Date 16 05 2006 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 48 Moscow Russia May 16 The Moscow City Court has resumed The Hearing in The New criminal Case of The Former Yukos Security Chief Alexei Pichugin in Pic in The Courtroom PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Society Portrait Kbdig xns 2006 Square © picture-alliance/dpa/A.Cubillos

Правозащитников не пустили к Пичугину в СИЗО "Лефортово" 11.07.2021

Общественная наблюдательная комиссия Москвы подтвердила, что экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин содержится в "Лефортово". Правозащитников не пустили к Пичугину, сославшись на коронавирусные ограничения.
MOSCOW, RUSSIA - JULY 16, 2020: Ivan Safronov, information policy adviser to the Roscosmos State Corporation General Director, charged with reason, during a hearing at the Moscow City Court. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E046C

"Он твердо решил биться". Год с ареста журналиста Ивана Сафронова 07.07.2021

Арестованный по подозрению в госизмене журналист Иван Сафронов уже год в СИЗО Лефортово. Почему следствие идет так долго и почему в передаче гостайны обвиняют человека, который даже не имел к ней доступа?
Bildnummer: 54133100 Datum: 16.05.2006 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 48: MOSCOW, RUSSIA. MAY 16. The Moscow City Court has resumed the hearing in the new criminal case of the former Yukos security chief Alexei Pichugin (in pic. in the courtroom). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Gesellschaft Porträt kbdig xns 2006 quadrat Bildnummer 54133100 Date 16 05 2006 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 48 Moscow Russia May 16 The Moscow City Court has resumed The Hearing in The New criminal Case of The Former Yukos Security Chief Alexei Pichugin in Pic in The Courtroom PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Society Portrait Kbdig xns 2006 Square © picture-alliance/dpa/A.Cubillos

Экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин этапирован в "Лефортово" 07.07.2021

Бывший сотрудник службы безопасности нефтяного концерна отбывает пожизненный срок по делу об убийстве. В начале месяца его перевезли из колонии "Черный дельфин" в Москву, сообщила "Новая газета".
A picture taken on August 30, 2019 shows an outside view of the Russian Lefortovo prison in Moscow. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP)

Содержащийся в СИЗО военный напал на сотрудника "Лефортово" 14.02.2021

По словам правозащитницы Меркачевой, Руслан Артыков мог не выдержать стресса, а возможно, "поводом стало что-то более серьезное". Видеоматериалы направлены в Следственный комитет РФ.

Aktivist Nikita Karajew geht an der Spitze einer Demo mit Tiger-Maske Proteste in Solidarität mit dem ehemaligen Gouverneur Sergej Furgal DW, Evgeniy Vokul, 23. Dezember 2020

Сергей Фургал намерен подать иск о клевете к гостелеканалу "Россия 24" 27.12.2020

В репортаже "России 24" Сергея Фургала назвали участником организованной преступной группировки. Экс-губернатор Хабаровского края хочет судиться. Протесты в его защиту не утихают более 5 месяцев.
A picture taken on August 30, 2019 shows an outside view of the Russian Lefortovo prison in Moscow. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP)

В Москве арестован блогер Пыж по делу о распространении гостайны 12.08.2020

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы, Андрей Пыж помещен в СИЗО "Лефортово", связи с ним не было с 5 августа.
Chabarowsk - Protest & Solidarität mit Sergej Furgal, ehemaliger Gouverneur Sergej Dyck, 31. August 2020

Сергей Фургал пожаловался на изоляцию и отсутствие информации 02.08.2020

До сих пор Сергей Фургал не получил ни одного письма или телеграммы, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, навестившая его в СИЗО.
Pressedienst des Gerichts Lefortovskij in Moskau zur Verfügung gestellt. Heute wird dort über die Vorwürfe gegen den Berater des Chefs von Roskosmos Ivan Safronov vehandelt. Auf dem Foto ist Ivan Safronov im Käfig zu sehen.

У Ивана Сафронова заподозрили коронавирус 27.07.2020

Находящегося в "Лефортово" Сафронова изолировали в отдельной камере после того, как у него разболелось горло.
Es geht um die Festnahme der Teilnehmer der Protestaktion gegen die Festnahme wegen Hochverrats des Chef-Beraters von russischer Raumfahrtbehörde Roskosmos Iwan Safronow (Ivan Safronov).

У СИЗО "Лефортово" задерживают журналистов, поддерживающих Ивана Сафронова 13.07.2020

По данным корреспондента DW, полиция задержала около 10 журналистов, участвовавших в одиночных пикетах в поддержку обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова.
A picture taken on August 30, 2019 shows an outside view of the Russian Lefortovo prison in Moscow. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP)

Коронавирус: ФСИН назвала число инфицированных заключенных 25.05.2020

В Федеральной службе исполнения наказаний подтвердили, что в "Лефортово" выявлены "три случая подозрения на коронавирусную инфекцию". Число инфицированных сотрудников ФСИН приблизилось к тысяче.
22.01.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 22, 2019: US national Paul Whelan, 48, appears for a bail hearing at the Moscow City Court (Court of Moscow) following his arrest on charges of spying against Russia; Paul Whelan, a retired United States Army officer who also holds citizenships of Canada, the United Kingdom, and Ireland, was detained in Moscow on 28 December 2018, on suspicion of espionage; on 29 December 2018, Moscow's Lefortovo Court ruled that Whelan remain in custody till 28 February 2019; according to Whelan's relatives he arrived in Russia on invitation for a friend's wedding; the Moscow City Court has refused the application for bail. Sergei Savostyanov/TASS Foto: Sergei Savostyanov/TASS/dpa |

Продление срока ареста американца Уилана признано законным 04.02.2020

Гражданин США Пол Уилан, обвиненный в России в шпионаже, останется под арестом до 29 марта. Руководство СИЗО "Лефортово" считает его склонным к побегу, заявила адвокат Уилана.
16.03.2017 SIMFEROPOL, RUSSIA - MARCH 16, 2017: The head of Russia's Republic of Crimea, Sergei Aksyonov (L), and the chairman of Crimea's State Council Vladimir Konstantinov, participate in a celebration marking the 3rd anniversary of the 2014 referendum on the political status of Crimea and Sevastopol; more than 95% of Crimeans voted to re-unify with Russia. Alexei Pavlishak/TASS |

Жителя Крыма обвиняют в шпионаже в пользу СБУ 21.01.2020

ФСБ в ходе спецоперации вывезло в Москву крымчанина, которого обвиняют в передаче данных СБУ. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

***Archivbild*** 12.02.2019, Russland, Moskau: 5778571 12.02.2019 Energy holding company Inter RAO board member, Karina Tsurkan, who is accused of spying for Romania waits in a courtroom as the court considers extending her arrest in Moscow, Russia. Sergey Pyatakov / Sputnik Foto: Sergey Pyatakov/Sputnik/dpa |

Обвиняемую в шпионаже Цуркан отпустили в Москве из-под ареста 16.01.2020

Московский суд смягчил меру пресечения бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан. Она покинула СИЗО "Лефортово". Это большая редкость при таком обвинении, говорит ее защита.

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