Правозащитников не пустили к Пичугину в СИЗО "Лефортово"

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы подтвердила, что бывший сотрудник нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, отбывающий пожизненный срок по делу об убийстве в колонии "Черный дельфин" в Соль-Илецке, в настоящее время находится в московском следственном изоляторе "Лефортово". Представители ОНК попросили о встрече с Пичуниным в СИЗО, но им было отказано, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников в своем Telegram-канале вечером в субботу, 10 июля.

По словам Мельникова, правозащитникам отказали, сославшись на то, что Пичугин, как и все прибывшие заключенные, должен пройти 21-дневный карантин. Аргументы о том, что члены ОНК либо уже вакцинированы, либо переболели и потому не несут угрозу заражения, на администрацию не подействовали. Правозащитники оставили жалобу на действия работников ФСИН, которые, по словам Мельникова, нарушили их право на беспрепятственное посещение мест заключения. Алексей Мельников пообещал, что члены ОНК будут продолжать попытки попасть к Пичугину.

Этапирование Алексея Пичугина

1 июля источники "Новой газеты" сообщили, что Пичугина вывезли из колонии ИК-6 в Оренбургской области "Черный дельфин" в неизвестном направлении. Источник ТАСС тогда заявил, что Пичугина этапировали "для проведения следственных мероприятий", но куда именно, не уточнил. Между тем "Новая газета", ссылаясь на источники в пенитенциарной системе, сказали, что Пичугин этапирован для дачи показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, которого в России с 2015 года обвиняют в организации убийств и покушений на убийства.

7 июля стало известно, что Пичугин, находящийся в местах лишения свободы уже 18 лет, отказался от своих адвокатов, с которыми у него было заключено соглашение на протяжении многих лет. По данным источников "Новой", его вынудили это сделать. Следственный комитет и ФСИН ситуацию не прокомментировали эту информацию.

Судебное решение по иску акционеров ЮКОСа

Этапирование Пичугина из колонии произошло за два месяца до вынесения Верховным судом Нидерландов окончательного решения по иску акционеров ЮКОСа к России о выплате 57 млрд долларов за незаконную экспроприацию активов. Ожидается, что это решение суд в Нидерландах огласит 24 сентября.

В 2005-2007 годах Мосгорсуд дважды признавал Пичугина виновным в организации серии убийств и покушений в интересах компании ЮКОС. Основные обвинения против него прокуроры основывались на показаниях осужденных убийц и насильников, указывает "Новая газета". Некоторые из них впоследствии отказались от показаний, признавшись, что они пошли на поводу у следователей, которые, по их словам, обещали им поблажки и смягчение сроков.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге дважды признавал суды над Пичугиным в России несправедливыми и указывал на необходимость пересмотра приговоров. Пичугин трижды подавал прошение о помиловании к российским властям, но все они были отклонены.

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