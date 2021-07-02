Экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин этапирован в "Лефортово"

Бывший сотрудник службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, отбывающий пожизненный срок по делу об убийстве, находится в московском СИЗО "Лефортово", сообщила в среду, 7 июля, "Новая газета" со ссылкой на его мать Аллу Пичугину. Мать Пичугина не знает официальных причин этапирования ее сына из колонии. Свиданий с Пичугиным родственникам пока не дали. Адвокаты осужденного отказываются от каких-либо комментариев.
1 июля источники "Новой" сообщили, что Пичугина вывезли из колонии ИК-6 в Оренбургской области "Черный дельфин" в неизвестном направлении. Источник ТАСС тогда заявил, что Пичугина этапировали "для проведения следственных мероприятий", но куда именно, не уточнил. Между тем "Новая газета", ссылаясь на источники в пенитенциарной системе, сказали, что Пичугин этапирован для дачи показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, которого в России с 2015 года обвиняют в организации убийств и покушений на убийства.
"Новая газета" напоминает, что в 2016 году Пичугина уже вывозили самолетом из Соль-Илецка в Москву, чтобы он дал показания по этому же делу, но тогда он воспользовался 51-й статьей Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя) и после нескольких месяцев пребывания в СИЗО "Лефортово" был этапирован обратно в "Черный дельфин".
Судебное решение по иску акционеров ЮКОСа
Этапирование Пичугина из колонии происходит за два месяца до вынесения Верховным судом Нидерландов окончательного решения по иску акционеров ЮКОСа к России о выплате 57 млрд долларов за незаконную экспроприацию активов. Ожидается, что это решение суд в Нидерландах огласит 24 сентября.
В 2005-2007 годах Мосгорсуд дважды признавал Пичугина виновным в организации серии убийств и покушений в интересах компании ЮКОС. Основные обвинения против него прокуроры основывали на показаниях осужденных убийц и насильников, указывает "Новая газета". Некоторые из них впоследствии отказались от показаний, признавшись, что шли на поводу у следователей, якобы обещавших им поблажки и смягчение сроков.
Один из судебных процессов над ним проходил в закрытом режиме и сопровождался роспуском коллегии присяжных заседателей, склонявшихся к оправданию подсудимого, другой, открытый, был также омрачен скандалами.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге дважды признавал суды над Пичугиным в России несправедливыми и указывал на необходимость пересмотра приговоров. Пичугин трижды подавал прошение о помиловании к российским властям, но все они были отклонены.
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