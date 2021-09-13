Испанский эксклав в Северной Африке
Сеута - испанский эксклав в Северной Африке
Также в программе: на что надеются нелегальные мигранты в испанском эксклаве Сеуте, как Нидерланды предотвращают наводнения, что делают в Великобритании те, кто не ел несколько дней, о чем спорят ловцы осьминогов в Португалии.
В Сеуту - испанский полуанклав на севере Африки - прибыли несколько тысяч нелегальных мигрантов из Марокко. Они добирались вплавь, на лодках или шли пешком во время отлива. Испания отправляет мигрантов обратно.
Также в выпуске: в Турции людей лишают собственного жилья и не дают обещанные квартиры; все больше беженцев из Африки пытаются попасть в Европу через испанскую Сеуту; дает ли геройский поступок право стать гражданином Франции; почему Корфу страдает от зловоний.