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Сеута

Испанский эксклав в Северной Африке

Сеута - испанский эксклав в Северной Африке

Migrants arrive at the Spanish enclave of Ceuta, near the border of Morocco and Spain, Wednesday, May 19, 2021. Spanish officials are acknowledging for the first time that the unprecedented migrant crisis has been triggered by an angry Rabat at Madrid's decision to provide medical treatment to the militant boss of the Polisario Front. (AP Photo/Bernat Armangue)

Что делать с несовершеннолетними? Испанцы спорят о нелегалах 13.09.2021

Испанские политики и правозащитники спорят, нужно ли высылать на родину несовершеннолетних иностранцев, прибывающих в страну нелегально и без родителей. Такая проблема возникла в Сеуте.
26.02.2014 Blick über die Stadt und den Hafen von Ceuta vom 26.02.2014 . Ceuta ist ein begehrtes Ziel illegaler Einwanderung von Afrika nach Europa. In den vergangenen Jahren wurde deshalb von den spanischen und marokkanischen Behörden die Befestigung und Überwachung der Grenze massiv verstärkt. Foto: Rolf Haid (c) picture-alliance/dpa/R. Haid

Испания не пустила в свой порт российские военные корабли 19.08.2021

Правительство Испании не дало согласия на заход в порт Сеута двух российских военных кораблей для их техобслуживания.

Как спастись от катастрофы: опыт Нидерландов в предотвращении наводнения. Европа в фокусе. 05.08.2021

Также в программе: на что надеются нелегальные мигранты в испанском эксклаве Сеуте, как Нидерланды предотвращают наводнения, что делают в Великобритании те, кто не ел несколько дней, о чем спорят ловцы осьминогов в Португалии.
26/02/2019 Feierlichkeiten im sahrauischen Flüchtlingslager Tindouf, Algerien. Autor: Hugo Flotat-Talon (DW) . Nur für den Bericht über diese Feierlichkeiten!

Наплыв нелегалов в Испанию. Причина - конфликт в Западной Сахаре? 25.05.2021

Причины беспрецедентного наплыва молодых марокканцев в испанский эксклав Сеуту лежат, по-видимому, в конфликте между Марокко и Испанией вокруг Западной Сахары. Отвечаем на важнейшие вопросы.

Беспрецедентный наплыв мигрантов в испанскую Сеуту - Мадрид отправляет тысячи нелегалов обратно в Марокко (19.05.2021) 19.05.2021

В Сеуту - испанский полуанклав на севере Африки - прибыли несколько тысяч нелегальных мигрантов из Марокко. Они добирались вплавь, на лодках или шли пешком во время отлива. Испания отправляет мигрантов обратно.
Moroccan men and boys sit as Spanish Army cordon off the area at the border of Morocco and Spain, at the Spanish enclave of Ceuta, on Tuesday, May 18, 2021. Ceuta, a Spanish city of 85,000 in northern Africa, faces a humanitarian crisis after thousands of Moroccans took advantage of relaxed border control in their country to swim or paddle in inflatable boats into European soil. Around 6,000 people had crossed by Tuesday morning since the first arrivals began in the early hours of Monday, including 1,500 who are presumed to be teenagers. (AP Photo/Javier Fergo)

Еврокомиссия призвала Марокко остановить поток мигрантов в Сеуту 18.05.2021

Ситуация в Сеуте, в которую с 17 мая прибыли 6 тысяч африканцев, вызывает беспокойство, заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.
A woman from Morocco arrives at the beach after swimming crossing into the Spanish territory, near the border of Morocco and Spain at the Spanish enclave of Ceuta on Monday, May 17, 2021. Authorities in Spain say that around 1,000 Moroccan migrants have crossed into Spanish territory (Antonio Sempere/Europa Press via AP)

Половина прибывших в испанский эксклав Сеуту возвращены в Марокко 18.05.2021

По данным главы МВД Испании, всего в Сеуту прибыли "около 8000 человек". Речь идет о беспрецедентном притоке нелегалов из Африки.
Ein Mitglied der Guardia Civil bringt einen jungen marokkanischen Migranten zum Strand Tarajal. Mehr als 70 junge marokkanische Migranten haben in der Nacht zum Montag die Küste von Ceuta erreicht. +++ dpa-Bildfunk +++

Испанский эксклав Сеута столкнулся с рекордным притоком нелегалов из Африки 17.05.2021

Почти 5 тысяч мигрантов, прибывшие в Сеуту на спасательных кругах и надувных лодках, отправлены в лагерь для временного размещения. Испания и Марокко ранее договорились о высылке нелегалов.
Migrants force their way into the Spanish territory of Ceuta on August 30, 2018. Over 150 migrants made their way into Ceuta after storming a barbed-wire border fence with Morocco (Photo by Antonio SEMPERE / AFP) (Photo credit should read ANTONIO SEMPERE/AFP/Getty Images)

Испания уберет колючую проволоку с заграждений в Сеуте и Мелилье 18.11.2019

Мадрид решил убрать колючую проволоку на заграждениях своих африканских эксклавов Сеуты и Мелильи. От нее, как объяснили власти, страдают мигранты, пытающиеся проникнуть на территорию Испании.

Военно-патриотические лагеря в России: какой урок для детей? - Европа в фокусе (27.08.2018) 27.08.2018

Также в выпуске: в Турции людей лишают собственного жилья и не дают обещанные квартиры; все больше беженцев из Африки пытаются попасть в Европу через испанскую Сеуту; дает ли геройский поступок право стать гражданином Франции; почему Корфу страдает от зловоний.

26.07.2018 A security officer stands guard several migrants in Ceuta, Spanish enclave in northern Africa, after the immigrants managed to jump the border fence between Spain and Morocco, 26 July 2018. Some 400 migrants reached Spain in a mass jump of the Spanish border early morning despite the holding operation by Spanish and Moroccan security forces. More than a dozen of Spanish Civil Guard officers and five immigrants were injured as security forces sources said that the migrants acted violently. Some 400 migrants managed to jump Spanish border fence in Ceuta !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xReduanx GRAF7164 20180726-636682010883851656

Более 700 африканцев прорвались на территорию испанского эксклава Сеута 26.07.2018

Мигранты разрезали двойной забор арматурными ножницами, атаковав полицейских негашеной известью, фекалиями и подожженными аэрозольными баллончиками.
ARCHIV 2016 +++ FILE - Spanish Civil Guard and national police agents talk to some of the 60 sub-Saharian migrants that sit on top of the fence at the border between Morroco and Ceuta, a Spanish enclave in northern Africa, 10 September 2016. The migrants climbed over the fence to reach Europe, five of them were transferred to a hospital. - BEST QUALITY AVAILABLE - +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Испания демонтирует колючую проволоку на границе с Марокко 14.06.2018

Ежегодно десятки африканских беженцев получали тяжелые травмы при попытке пересечь забор на границе Испании и Марокко. Теперь колючую проволоку на шестиметровом заборе демонтируют.
A woman holds a placard reading in Catalan: Not in my name, as families of young men believed responsible for the attacks in Barcelona and Cambrils gather along with members of the local Muslim community to denounce terrorism and show their grief in Ripoll, north of Barcelona, Spain, Saturday Aug. 19, 2017. Authorities in Spain and France pressed the search Saturday for the supposed ringleader of an Islamic extremist cell that carried out vehicle attacks in Barcelona and a seaside resort, as the investigation focused on links among the Moroccan members and the house where they plotted the carnage. (AP Photo/Francisco Seco) |

Марокканцы в Испании в фокусе внимания из-за терактов 21.08.2017

Террористом, виновным в трагедии в Барселоне, вероятно, является 22-летний марокканец. Марокканская община Испании резко осудила теракт. О реакции ее представителей в Мадриде - у DW.
TIJUANA, MEXICO - MAY 01: Immigrant advocacy members pray at the U.S.-Mexico border fence on May 1, 2016 in Tijuana, Mexico. Mexicans on the Tijuana side can approach the border fence at any time. The U.S. Border Patrol, however, tightly controls the San Diego, CA side and allows visitors to speak to loved ones through the fence during specific weekend hours at Friendship Park, which straddles the border. The park is the only place along the 1,954-mile border where such interactions are permitted by U.S. authorities. On only three occassions have U.S. officials allowed a gate to be opened at the park for pre-screened separated family members to embrace. (Photo by John Moore/Getty Images)

Фотогалерея: 10 стен, разделяющих мир 25.04.2017

Дональд Трамп хочет построить на границе с Мексикой "грандиозную" стену. США - далеко не единственная страна, пытающаяся решить свои проблемы с помощью стали и бетона.
17.02.2017 *** Migrants sit on the ground next to Spanish police officers after storming a fence to enter the Spanish enclave of Ceuta, Spain, Friday, Feb. 17, 2017. An emergency team in Ceuta is assisting more than 300 migrants who crossed the fence surrounding Spain's enclave in North Africa early Friday, a spokesman for the local Red Cross said. (AP Photo/Jesus Moron) |

Западносахарский конфликт усилил поток беженцев в Европу? 23.02.2017

Беженцы штурмуют Сеуту - испанский анклав на севере Африки. Новую волну африканских мигрантов, стремящихся в ЕС, эксперты объясняют в том числе и обострением отношений Марокко с Евросоюзом.
17.02.2017 *** Migrants sit on the ground next to Spanish police officers after storming a fence to enter the Spanish enclave of Ceuta, Spain, Friday, Feb. 17, 2017. An emergency team in Ceuta is assisting more than 300 migrants who crossed the fence surrounding Spain's enclave in North Africa early Friday, a spokesman for the local Red Cross said. (AP Photo/Jesus Moron) |

В испанский эксклав Сеута прорвались сотни мигрантов из Марокко 20.02.2017

Через шестиметровый забор удалось перебраться 350 африканцам. Одиннадцать из них получили травмы и доставлены в больницу.
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