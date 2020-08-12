Сенсационная находка - римский колодец в немецком угольном карьере (фото)

Хамбах • Обычно сообщения из этого места в Германии, расположенного недалеко от Кельна, появляются в немецкой прессе в связи с акциями противников добычи здесь бурого угля. Кто-то защищал и защищает здешний Хамбахский лес, которому грозила вырубка в связи с расширением этого карьера; кто-то пытается спасти деревни, которым предстоит исчезнуть по этой же причине; кто-то добивается ускорить отказ от использования бурого угля в Германии в качестве топлива для электростанций. Даже сама Грета Тунберг сюда год назад заезжала. Однако на этой неделе из Хамбахского карьера пришла новость археологическая - причем, сенсационная, как считают в Ведомстве по защите археологических памятников Рейнской области.

Место, где был обнаружен колодец. Добывать уголь в больших объемах в этом карьере будут до конца 2022 года. В 2029 году карьер начнут заполнять водой, чтобы создать огромное искусственное озеро

Древнеримский колодец около Кельна

В ходе работ по подготовке к последнему расширению карьера здесь был обнаружен древнеримский колодец, находившийся, как предполагают эксперты, на территории римского сельского подворья - одного из многочисленных хозяйств, снабжавших продуктами римские войска в гарнизонах и поселениях на Нижнем Рейне, численность которых в те времена достигала 30 тысяч человек. Соседний Кельн, один из старейших немецких городов, например, был основан древними римлянами. На территории угольного карьера такие находки уже случались, но эта по-настоящему удивила ученых.

Фрагмент колонны Юпитера в колодце

Каменный колодец примерно 15-метровой глубины был посвящен главному древнеримскому богу - Юпитеру, в чем ничего удивительного нет. Колодец украшала 5-метровая колонна, на которой он, собственно, восседал на своем троне. На основе анализа найденных фрагментов древесины, осколков керамики и нескольких монет, ученые сделали вывод, что колодец использовался примерно между II и V веком нашей эры.

Пятый век - это очень поздний период, так как в этих местах уже шел процесс христианизации и строились христианские храмы. Большинство таких колодцев использовалось здесь римлянами где-то до третьего века нашей эры.

Нижняя часть скульптуры Юпитера, находившейся на колонне

Юпитер и три богини

Колонна Юпитера была обнаружена в колодце, то есть была туда сброшена - предположительно в ходе борьбы с идолами или во время нападения одного из германских племен. Сейчас она находится на реставрации в Бонне.

Колонна была разбита на десять больших частей. Собственно, от Юпитера остался только трон и нижняя часть тела, но при этом хорошо сохранились изображения трех богинь, также украшавшие колодец, вернее - колонну. В этом соседстве для ученых и состоит сенсация.

Фрагменты колонны вывозятся из карьера для дальнейшей транспортировки в Бонн

Немезида Диана - две богини в одном культе

Речь идет о барельефах супруги Юпитера - богини материнства и брака Юноны; древнеримской богини мудрости и войны - Минервы; а также, как предполагают археологи, так называемой Немезиды Дианы - слившегося образа двух богинь.

Древнегреческая богиня справедливого возмездия Немезида почиталась в римской армии и считалась покровительницей гладиаторов. Диана же в римской мифологии является богиней растительного и животного мира, охоты, женственности и плодородия. При этом свидетельств культа Немезиды Дианы в Рейнской области ученые до сих пор вообще не встречали, да и на территориях всей бывшей Римской империи изображения Немезиды Дианы являются крайне редкими.

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