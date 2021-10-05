Апскертинг стал в Германии уголовным преступлением. Кто и как боролся за новый закон?

В ночь на пятницу, 3 июля, бундестаг признал апскертинг, то есть фото- и видеосъемку под юбкой, уголовным преступлением. Наказание за него - штраф или до двух лет лишения свободы.