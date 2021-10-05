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Сохранилась ли на Западе дискриминация людей по признаку пола?
Американская компания по производству электромобилей Tesla выплатит около 7 миллионов долларов бывшему лифтеру по делу о расистских оскорблениях и дискриминации на одном из ее заводов.
"Несгибаемые" - так называется новый документальный фильм о немецких женщинах-политиках времен так называемой Боннской республики.
В баварской столице вокруг местной достопримечательности разыгрылась настоящая драма. Можно ли трогать Джульетту на удачу в любви? Правда, далеко не все отнеслись к проблеме серьезно.
Ровно 50 лет назад в Германии из официального обращения было исключено слово "фройляйн". Почему же некогда привычное обращение к девушке исчезло?
Отставка главы олимпийского оргкомитета Ёсиро Мори связана с его словами о неспособности женщин четко выражать мысли. Преемницей Мори может стать министр по вопросам гендерного равенства Сэйко Хасимото.
Скандал в Японии разгорелся из-за слов главы олимпийского оргкомитета Ёсиро Мори о неспособности женщин четко выражать мысли.
Сериал "Ход королевы" стал мировым хитом. История героини Бет Хармон - выдумка американского писателя, а венгерка Юдит Полгар действительно была вундеркиндом. DW поговорила с ней.
В лицах предполагаемых отравителей Алексея Навального пользовательницы российских соцсетей распознали лицо повседневного сексизма. Полина Аронсон - о том, как и кого отравляет токсичная маскулинность.
Больше женщин-руководителей и сотрудников из числа мигрантов, - немецкие концерны делают ставку на многообразие своих коллективов. А как с привлечением в штат представителей ЛГБТ+?
В Беларуси происходит не столько противостояние современных женщин-лидеров с диктаторским режимом, сколько борьба полярных политических кампаний, и Лукашенко сделал фатально ошибочную ставку, считает Лола Тагаева.
Женщины оказались в авангарде борьбы с режимом Лукашенко случайно. Он не считает их серьезной политической силой. Именно сексизм у многих вызвал протест, уверена Татьяна Фельгенгауэр.
В ночь на пятницу, 3 июля, бундестаг признал апскертинг, то есть фото- и видеосъемку под юбкой, уголовным преступлением. Наказание за него - штраф или до двух лет лишения свободы.
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Феминистка и автор популярного Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова рассказала DW о травле в интернете и причинах критического отношения к феминизму в России.
Министерство транспорта Германии разозлило своей рекламой велосипедистов и феминисток.
Поздравлять или не поздравлять женщин с 8 марта? Этим вопросом задается писатель Виктор Ерофеев.
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