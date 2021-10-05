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Сексизм

Сохранилась ли на Западе дискриминация людей по признаку пола?

The idle Tesla Factory is seen in Fremont, California on Sunday, May 10, 2020. Shelter in place orders because of coronavirus have closed the plant. In a series of tweets Saturday, Tesla CEO Elon Musk threatened to move the company's headquarters to Texas or Nevada, where shelter-in-place rules are less restrictive. Photo by Terry Schmitt/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Tesla проиграла дело по обвинению в расизме на рабочем месте 05.10.2021

Американская компания по производству электромобилей Tesla выплатит около 7 миллионов долларов бывшему лифтеру по делу о расистских оскорблениях и дискриминации на одном из ее заводов.
Politik: Die Fraktionssprecherinnen der Partei Die Gruenen im Deutschen Bundestag, von links: Heidemarie DANN, Annemarie BORGMANN, Antje VOLLMER, Erika HICKEL, Waltraud SCHOPPE und Christa NICKELS, posieren vor dem Bundesadler im Parlament, Gruppenfoto, SW-Aufnahme, 12.02.1984. | Verwendung weltweit

Сексизм в бундестаге, или Политика, у которой неженское лицо 26.08.2021

"Несгибаемые" - так называется новый документальный фильм о немецких женщинах-политиках времен так называемой Боннской республики.

Julia, Marienplatz, Muenchen, Bayern, Deutschland

Грудь Джульетты вызвала в Мюнхене спор о сексизме 19.08.2021

В баварской столице вокруг местной достопримечательности разыгрылась настоящая драма. Можно ли трогать Джульетту на удачу в любви? Правда, далеко не все отнеслись к проблеме серьезно.
ILLUSTRATION - Ein Mann mit einem Blumenstrauss holt am 12.05.2017 in einem Bahnhof in Hamburg seine Freundin ab (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Почему немок сегодня нельзя называть фройляйн 16.02.2021

Ровно 50 лет назад в Германии из официального обращения было исключено слово "фройляйн". Почему же некогда привычное обращение к девушке исчезло?
FILE PHOTO: Yoshiro Mori, President of the Tokyo 2020 Olympic Games Organising Committee, attends a news conference in Tokyo, Japan March 23, 2020. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку из-за сексистского скандала 12.02.2021

Отставка главы олимпийского оргкомитета Ёсиро Мори связана с его словами о неспособности женщин четко выражать мысли. Преемницей Мори может стать министр по вопросам гендерного равенства Сэйко Хасимото.
Yoshiro Mori, the president of the Tokyo Olympic organizing committee, listens to a question from a journalist during a news conference in Tokyo Thursday, Feb. 4, 2021. (Kim Kyung-hoon/Pool Photo via AP)

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подаст в отставку на фоне сексистского скандала 11.02.2021

Скандал в Японии разгорелся из-за слов главы олимпийского оргкомитета Ёсиро Мори о неспособности женщин четко выражать мысли.
Judit Polgar | ehemalige Schachgroßmeisterin Credit: Judit Polgar Foundation

Реальная история королевы шахмат 07.01.2021

Сериал "Ход королевы" стал мировым хитом. История героини Бет Хармон - выдумка американского писателя, а венгерка Юдит Полгар действительно была вундеркиндом. DW поговорила с ней.
Kremlin critic Alexei Navalny presents new evidence that appears to implicate the Russian Federal Security Service in his poisoning.

Комментарий: Предполагаемые киллеры из ФСБ - лицо бытового сексизма 16.12.2020

В лицах предполагаемых отравителей Алексея Навального пользовательницы российских соцсетей распознали лицо повседневного сексизма. Полина Аронсон - о том, как и кого отравляет токсичная маскулинность.
ILLUSTRATION - Ein junger Mann sitzt am 17.02.2017 in einem Buero in Hamburg am Schreibtisch und sortiert seine Stifte. (gestellte Szene) Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Лучшие немецкие фирмы для ЛГБТ-сотрудников 14.12.2020

Больше женщин-руководителей и сотрудников из числа мигрантов, - немецкие концерны делают ставку на многообразие своих коллективов. А как с привлечением в штат представителей ЛГБТ+?
This grab taken from a video released by Belarus state agency Belta shows President Alexander Lukashenko holding an automatic rifle and wearing body armour as he arrives, on August 23, 2020, at his residence in Minsk, not far from where opposition protests are taking place. - Tens of thousands of demonstrators massed in central Minsk on Sunday to demand the resignation of Belarusian President Alexander Lukashenko, who flew over the scene of the banned protest in a helicopter and called the marchers rats. (Photo by - / BELTA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / BELTA - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Комментарий: Лукашенко проиграет женщинам из-за Путина и бытового насилия 12.09.2020

В Беларуси происходит не столько противостояние современных женщин-лидеров с диктаторским режимом, сколько борьба полярных политических кампаний, и Лукашенко сделал фатально ошибочную ставку, считает Лола Тагаева.
Women dressed in white clothes protest against police violence during recent rallies of opposition supporters, who accuse strongman Alexander Lukashenko of falsifying the polls in the presidential election, in Minsk on August 12, 2020. The placard reads Love cannot be forced. (Photo by Sergei GAPON / AFP)

Комментарий: Лукашенко недооценил силу женского протеста 14.08.2020

Женщины оказались в авангарде борьбы с режимом Лукашенко случайно. Он не считает их серьезной политической силой. Именно сексизм у многих вызвал протест, уверена Татьяна Фельгенгауэр.
Upskirting - posed by models Upskirting is a term used to describe the act of taking a photograph up someone's skirt without their permission. The sexually invasive act was set to be made a criminal offence in parliament this week, following a campaign launched by upskirting victim Gina Martin. However, the bill - which would have seen perpetrators face up to two years in prison - has been blocked by a Tory MP. Why upskirting needs to be made a criminal offence Conservative MP for Christchurch Sir Christopher Chope objected to passing the bill on Friday afternoon in the House of Commons. Due to rules in place after 2.30pm, just one objection was enough to block the legislation from progressing. While upskirting is illegal in Scotland under the Sexual Offences Act, it isnÕt criminalised as an individual act in England and Wales - thus, police arenÕt required to record it, meaning statistics regarding its prevalence are hard to uncover. However, figures released in February revealed that girls as young as 10 have been victims of upskirting and that just a third of British police forces in England and Wales report the incidents they encounter. London, England on June 30,, 2018. CAP/GOL ©GOL/Capital Pictures Upskirting - posed by models Upskirting is a term used to describe the act of taking a photograph up someone's skirt without their permission. The sexually invasive act was set to be made a criminal offence in parliament this week, following a campaign launched by upskirting victim Gina Martin. However, the bill - which would have seen perpetrators face up to two years in prison - has been blocked by a Tory MP. Why upskirting needs to be made a criminal offence Conservative MP for Christchurch Sir Christopher Chope objected to passing the bill on Friday afternoon in the House of Commons. Due to rules in place after 2.30pm, just one objection was enough to block the legislation from progressing. While upskirting is illegal in Scotland under the ...

Апскертинг стал в Германии уголовным преступлением. Кто и как боролся за новый закон? 03.07.2020

В ночь на пятницу, 3 июля, бундестаг признал апскертинг, то есть фото- и видеосъемку под юбкой, уголовным преступлением. Наказание за него - штраф или до двух лет лишения свободы.
Title: Iran, Olympia Schlagwörter: Iran, Olympia, Kimiya Alizadeh Bildbescheibung: Kimiya Alizadeh ist die erste iranerin, die bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewonnen hat. Lizenz: Frei Qulle: ISNA

Единственная иранская олимпийская медалистка покинула страну 13.01.2020

Иранская тхэквондистка Кимия Ализаде обратилась к властям Ирана и "угнетенному народу" в своем Instagram. Она рассказала о системе сексизма и строгих религиозных запретов в спорте.
Блогер Маршенкулова: Быть феминисткой в России - это самоубийство

Блогер Маршенкулова: Быть феминисткой в России - это самоубийство 25.06.2019

Феминистка и автор популярного Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова рассказала DW о травле в интернете и причинах критического отношения к феминизму в России.

Die neue Aktion für das Tragen von Fahrradhelmen in Kooperation mit Starfotograf Rankin und „Germany’s next Topmodel“. „Looks like shit. But saves my life.“ – Neue Verkehrssicherheitsaktion von BMVI, DVR und Runtervomgas. 190322_RuntervomGas_Fahrradhelm_8_Foto_Rankin Quelle: https://bit.ly/2Ftq55q

Немецкий Минтранс придумал рекламу велосипедных шлемов. Ее назвали "глупой и сексистской" 25.03.2019

Министерство транспорта Германии разозлило своей рекламой велосипедистов и феминисток.

ILLUSTRATION - Das Kalenderblatt vom 8. März, dem Internationalen Frauentag, aufgenommen am 05.03.2015 in Magdeburg (Sachsen-Anhalt). Foto: Jens Wolf

Виктор Ерофеев: 8 марта - мимозы, метаморфозы и сексизм 08.03.2019

Поздравлять или не поздравлять женщин с 8 марта? Этим вопросом задается писатель Виктор Ерофеев.
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