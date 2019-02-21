"Северный поток - 2" построят. Но заработает ли он?

Решение Евросоюза впредь применять Газовую директиву Третьего энергопакета ЕС и на газопроводы из третьих стран создает новую ситуацию для проекта "Северный поток - 2". Сооружение газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря уже идет полным ходом, и останавливать работы участники этого проекта не собираются. Но вот с вводом в эксплуатацию будущего трубопровода могут возникнуть - и, скорее всего, возникнут - определенные сложности.

Об этом, в частности, шла речь 21 февраля на германо-российской экономической конференции в Берлине, в шестой раз организованной Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK) и Российско-германской внешнеторговой палатой (AHK).

Последствия решения по Третьему энергопакету ЕС

"Каждый день, каждую минуту продолжается реализация этого проекта", - говорил на конференции президент AHK, шеф концерна OMV - одного из пяти западных инвесторов газопровода "Северный поток - 2" - Райнер Зеле (Rainer Seele). Он убежден, что новая редакция Газовой директивы ЕС никак не повлияет ни на график работ, ни на смету расходов.

Райнер Зеле и Максим Орешкин на конференции в Берлине 21 февраля

Такой же точки зрения придерживается и российский министр экономического развития Максим Орешкин. "Я не вижу чего-то серьезного, что могло бы помешать реализации этого проекта", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента DW.

В отношении же следующего этапа - введения газопровода в эксплуатацию - Райнер Зеле высказался в интервью DW менее определенно, напомнив о том, что "потребовалось много лет, прежде чем мы смогли пользоваться мощностями газопровода OPAL" (отвод от "Северного потока - 1". - Ред.).

До тех пор, пока не будет выработан, согласован и принят окончательный текст упомянутого документа ЕС, Зеле не берется оценить его дальнейшие последствия для "Северного потока - 2". Многое, по его словам, будет зависеть от того, какими полномочиями будут обладать те или иные европейские и национальные институты и ведомства, в частности, немецкий регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur).

Но в любом случае Зеле обещает провести юридическую проверку итогового текста. "Ключевой вопрос - что все это означает для уже полученных нами разрешений, допустимо ли, чтобы новые правила имели обратную силу, - заявил он, отвечая на вопрос DW. - Ведь Германия дала разрешение на этот проект, когда в отношении него Газовая директива еще не действовала".

Берлин "за" газопровод, но …

Большие надежды этот участник проекта "Северный поток - 2" возлагает и на официальный Берлин.. "Мы надеемся, что за Германией останется ведущая роль, мы делаем ставку на Германию, а не на Брюссель и очень надеемся, что Германия и впредь будет отстаивать этот проект", - сказал Зеле, обращаясь к немецкому министру экономики и энергетики.

Петер Альтмайер

Сам Петер Альтмайер (Peter Altmaier), выступая на конференции в Берлине, подтвердил позитивное отношение правительства Германии к проекту "Северный поток - 2". "На фоне сокращения импорта газа из Голландии и Великобритании, а также растущей потребности в газе в Германии и Западной Европе, - указал министр, - новый газопровод будет содействовать стабилизации снабжения газом в Европе на высоком уровне".

Вместе с тем Альтмайер указал на необходимость учета геостратегических обстоятельств. Именно он в прошлом году добился начала прямых переговоров между Москвой, Киевом и Еврокомиссией о выработке нового российско-украинского соглашения о транзите газа. "Наша цель состоит в том, чтобы сохранить украинский транзит и после введения в эксплуатацию "Северного потока - 2", - заявил Альтмайер. - Это необходимо в интересах поддержания безопасности и стабильности в этом регионе Европы".

Ключ к "Северному потоку - 2" - украинский транзит

Если перевести слова министра с дипломатического языка на общедоступный, речь по сути дела идет о том, чтобы создать, точнее, сохранить ситуацию, в которой Россия оставалась бы ограниченной в своих возможностях оказывать давление на Киев и преднамеренно обострять ситуацию в Украине.

В этом заинтересована и Еврокомиссия. И хотя в Брюсселе открыто об этом не говорят, именно украинский транзит является ключом к запуску "Северного потока - 2" после завершения его строительства.

Один из инсайдеров этого проекта сказал корреспонденту DW, что ввод газопровода в эксплуатацию задержится, по его оценке, года на два. "Ничего страшного, - сказал он, - ведь проект рассчитан как минимум на 30 лет".

Задержку именно в два года собеседник DW прогнозирует потому, что по истечении этого срока добыча газа в Европе сократится настолько, а потребности в нем так возрастут, что, считает инсайдер, Еврокомиссии будет не до Украины и геостратегии. Но если "Газпром" и "Нафтогаз" сумеют договориться, то разрешение на эксплуатацию "Северного потока - 2", по его мнению, дадут сразу.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

