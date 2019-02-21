 ″Северный поток - 2″ построят. Но заработает ли он? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 22.02.2019

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Германия

"Северный поток - 2" построят. Но заработает ли он?

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине.

На стройке газопровода Северный поток

На строительстве газопровода "Северный поток"

Решение Евросоюза впредь применять Газовую директиву Третьего энергопакета ЕС и на газопроводы из третьих стран создает новую ситуацию для проекта "Северный поток - 2". Сооружение газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря уже идет полным ходом, и останавливать работы участники этого проекта не собираются. Но вот с вводом в эксплуатацию будущего трубопровода могут возникнуть - и, скорее всего, возникнут - определенные сложности.

Об этом, в частности, шла речь 21 февраля на германо-российской экономической конференции в Берлине, в шестой раз организованной Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK) и Российско-германской внешнеторговой палатой (AHK).

Последствия решения по Третьему энергопакету ЕС

"Каждый день, каждую минуту продолжается реализация этого проекта", - говорил на конференции президент AHK, шеф концерна OMV - одного из пяти западных инвесторов газопровода "Северный поток - 2" - Райнер Зеле (Rainer Seele). Он убежден, что новая редакция Газовой директивы ЕС никак не повлияет ни на график работ, ни на смету расходов.

Райнер Зеле и Максим Орешкин на конференции в Берлине 21 февраля

Райнер Зеле и Максим Орешкин на конференции в Берлине 21 февраля

Такой же точки зрения придерживается и российский министр экономического развития Максим Орешкин. "Я не вижу чего-то серьезного, что могло бы помешать реализации этого проекта", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента DW.

В отношении же следующего этапа - введения газопровода в эксплуатацию - Райнер Зеле высказался в интервью DW менее определенно, напомнив о том, что "потребовалось много лет, прежде чем мы смогли пользоваться мощностями газопровода OPAL" (отвод от "Северного потока - 1". - Ред.).

До тех пор, пока не будет выработан, согласован и принят окончательный текст упомянутого документа ЕС, Зеле не берется оценить его дальнейшие последствия для "Северного потока - 2". Многое, по его словам, будет зависеть от того, какими полномочиями будут обладать те или иные европейские и национальные институты и ведомства, в частности, немецкий регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur).

Но в любом случае Зеле обещает провести юридическую проверку итогового текста. "Ключевой вопрос - что все это означает для уже полученных нами разрешений, допустимо ли, чтобы новые правила имели обратную силу, - заявил он, отвечая на вопрос DW. - Ведь Германия дала разрешение на этот проект, когда в отношении него Газовая директива еще не действовала".

Берлин "за" газопровод, но …

Большие надежды этот участник проекта "Северный поток - 2" возлагает и на официальный Берлин.. "Мы надеемся, что за Германией останется ведущая роль, мы делаем ставку на Германию, а не на Брюссель и очень надеемся, что Германия и впредь будет отстаивать этот проект", - сказал Зеле, обращаясь к немецкому министру экономики и энергетики.

Петер Альтмайер

Петер Альтмайер

Сам Петер Альтмайер (Peter Altmaier), выступая на конференции в Берлине, подтвердил позитивное отношение правительства Германии к проекту "Северный поток - 2". "На фоне сокращения импорта газа из Голландии и Великобритании, а также растущей потребности в газе в Германии и Западной Европе, - указал министр, - новый газопровод будет содействовать стабилизации снабжения газом в Европе на высоком уровне".

Вместе с тем Альтмайер указал на необходимость учета геостратегических обстоятельств. Именно он в прошлом году добился начала прямых переговоров между Москвой, Киевом и Еврокомиссией о выработке нового российско-украинского соглашения о транзите газа. "Наша цель состоит в том, чтобы сохранить украинский транзит и после введения в эксплуатацию "Северного потока - 2", - заявил Альтмайер. - Это необходимо в интересах поддержания безопасности и стабильности в этом регионе Европы".

Контекст

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Ключ к "Северному потоку - 2" - украинский транзит

Если перевести слова министра с дипломатического языка на общедоступный, речь по сути дела идет о том, чтобы создать, точнее, сохранить ситуацию, в которой Россия оставалась бы ограниченной в своих возможностях оказывать давление на Киев и преднамеренно обострять ситуацию в Украине.

В этом заинтересована и Еврокомиссия. И хотя в Брюсселе открыто об этом не говорят, именно украинский транзит является ключом к запуску "Северного потока - 2" после завершения его строительства.

Один из инсайдеров этого проекта сказал корреспонденту DW, что ввод газопровода в эксплуатацию задержится, по его оценке, года на два. "Ничего страшного, - сказал он, - ведь проект рассчитан как минимум на 30 лет".

Задержку именно в два года собеседник DW прогнозирует потому, что по истечении этого срока добыча газа в Европе сократится настолько, а потребности в нем так возрастут, что, считает инсайдер, Еврокомиссии будет не до Украины и геостратегии. Но если "Газпром" и "Нафтогаз" сумеют договориться, то разрешение на эксплуатацию "Северного потока - 2", по его мнению, дадут сразу.

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    Автор: Андрей Гурков


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